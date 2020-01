Comics 411: Les meilleurs imitateurs de personnages de bandes dessinées

Je suis Steve Gustafson et merci de votre visite. Si vous aimez lire ou discuter de tout ce qui concerne la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Je jette un sujet, commentez-vous ci-dessous. Facile. Commençons.

La dernière fois que nous avons tenu Les bandes dessinées annulées avant l'heure. Voici ce que certains d'entre vous avaient à dire:

Jeremiah Ashcroft: «Je me souviens de Post Infinite Crisis, Pre Flashpoint, Supergirl voulait guérir le cancer d’une petite fille. Elle a fondamentalement promis et a dû se rétablir, alors elle a trouvé Resurrection Man et voulait le tuer encore et encore jusqu’à ce qu’il revienne avec une superpuissance curative contre le cancer. Après une douzaine d’essais, il a fini car il ne fonctionnait tout simplement pas. Je pense que c’est une utilisation intelligente pour lui. Je voudrais voir un groupe méchant à l’avenir l’enlever et faire essentiellement la même chose jusqu’à ce qu’ils obtiennent un pouvoir spécifique correspondant à leur plan. Son nouveau 52 en cours n’a atteint que 12 numéros, je pense, et en tant que solo, ils ne semblent pas susciter suffisamment d’intérêt pour lui. “

Johnny Royale: «En tant qu’enfant de Marvel, c’était What If… et Super Villain Team-U. Je n’en ai jamais eu assez non plus. En tant qu’adulte, c’était Pre-New 52 Secret Six ”

Gil: «J’ai déjà mentionné mon amour pour l’ère Peter David de Hulk. Plus précisément la course «combinée» de Hulk. Plus tard, Hulk est revenu au personnage tragique qu’il est. Incredible Herc était incroyable parce qu’il m’a ramené aux bandes dessinées de Hulk dont je me souviens. Herc et Cho m’ont rappelé Hulk et Rick. Ça me donne envie d’un nouveau livre Herc avec Cho dedans, surtout maintenant avec Cho ayant des super pouvoirs.

Et en parlant de Cho, et en gardant le sujet, la dernière série Agents of Atlas où il est le leader… .. vient de terminer sa course. Au moins, je pense que ça va être annulé. “

poopsadaisy: «L’incroyable Hercules et les agents d’Atlas étaient tous les deux formidables et j’aurais aimé en voir plus. Le livre que j’aimerais vraiment voir continuer était Superior Foes of Spider-Man. C’était tellement amusant! Fearless Defenders était également cool mais s’est terminé assez rapidement. »

Al Lobama: “IDW a en fait fait un Empire Mini-Series en quatre numéros en 2015. Mais oui, c’est un excellent livre qui mérite plus que dix ou douze numéros.

La plupart de celles qui me viennent immédiatement à l’esprit sont les séries DC. La série du début des années 90 de la Justice Society of America réalisée par Len Strazewski et Mike Parobek était un livre d’équipe amusant pour tous les âges qui s’est perdu dans le sombre et graveleux et n’a duré que dix numéros. L’annulation de celui-là fait toujours mal. La série Hourman de la fin des années 90 a duré vingt-cinq numéros, mais c’était un livre tellement amusant que vous vouliez qu’il dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Cette série a peut-être été la seule fois où j’ai jamais aimé voir Snapper Carr. Et je ne pourrai jamais oublier ma longue série de jeunes équipes déplorées Young Heroes in Love. C’était un super concept avec de nouveaux personnages incroyablement sympathiques, et je suis honnêtement choqué que presque tous ne se soient jamais réutilisés ailleurs dans la DCU.

Du côté de Marvel, je suis toujours sous le choc que la série Nova d’Erik Larsen n’ait eu que sept numéros. C’était un livre que Larsen essayait de faire décoller depuis des décennies, puis il a disparu avant même que vous ayez la chance d’en profiter. Avengers Academy a eu trente-neuf numéros, mais c’était un livre si bon qu’il devrait encore être publié aujourd’hui. Pire encore, la plupart de ces grands personnages originaux ont été tués dans Avengers Arena. La série Ka-Zar de la fin des années 90 était également criminellement courte à vingt numéros, mais après que Mark Waid et Andy Kubert aient quitté la série, il n’y avait vraiment pas de série (le livre a été annulé quatre numéros plus tard). Si Waid et Kubert étaient restés plus longtemps ou s’ils avaient trouvé une nouvelle équipe créative de valeur égale ou supérieure, cela aurait peut-être pu durer plus longtemps.

En ce qui concerne les livres de presse indépendants et de petite taille, j’ai toujours été déçu que la première version de Ben Edlund de The Tick n’ait duré que douze numéros. Oui, plus de numéros ont été publiés sous diverses formes, mais nous n’avons jamais obtenu plus de l’original géré par le créateur lui-même. Pire encore, la série s’est arrêtée au milieu d’une histoire et nous n’avons jamais pu voir comment cela s’est terminé! »

Keith: «Resurrection Man a été la première chose qui m’est venue à l’esprit lorsque j’ai lu le titre de l’article. Super appel.

Il ferait une très bonne émission de télévision avec le truc qu’il meurt à la fin de chaque épisode ou quelque chose. “

rf: “Empire … grand appel. Puis-je ajouter Freak Force à la liste.

Sur une note similaire, Miss et Toyfare me manquent. »

Stanislaus Zbyszko: «Il y en a comme des centaines. Les bandes dessinées sont ennuyeuses. Vous commencez à en lire un, puis au revoir. C’est comme les premières émissions de télévision chaque saison, 2 sur 10 ne sont pas annulées. “

D2Kvirus: «El Cazador était plutôt génial, avec un art magnifique et un véritable départ non seulement pour Crossgen, mais aussi pour les bandes dessinées en général à l’époque où il se déroulait à l’âge d’or de la piraterie… mais lorsque Crossgen a éclaté, il s’est arrêté net, sauf un seul – et même si Marvel a récupéré les actifs de Crossgen, ils sont assis sur la propriété intellectuelle depuis plus de quinze ans et ne font rien avec cela »

Ken Wood: “Hellshock est la bande dessinée numéro un, pour moi, qui a été annulée avant l’heure. C’était tellement bon et ça aurait pu être tout simplement incroyable, mais Jae Lee ne pouvait tout simplement pas le terminer pour quelque raison que ce soit. Pourtant, ce que nous avons obtenu était super. “

prowriter: «Il y avait une bande dessinée appelée Hard Time qui était plutôt cool. De plus, je ne sais pas si ce sont des hiatus ou non, mais le chirurgien X (l’artiste est mort, je sais), le Fix (l’une des bandes dessinées les plus drôles que j’ai jamais lues… .d’essayer, je le promets. C’est juste grandiose), et peut-être le plus étrange de tous, je ne sais pas si nous aurons un autre Manifest Destiny, une bande dessinée par excellence. »

rédacteur: «Jusqu’à présent, j’ai vu beaucoup de grands cris. Quelqu’un se souvient de l’empreinte du sorcier Black Bull? Just a Pilgrim (Ennis), Shadow Reavers (?) Et Gatecrasher (Waid) étaient super. Pilgrim était à peu près une astuce qui avait une deuxième minisérie, mais Shadow Reavers était un écrou droit avec un angle différent et Gatecrasher était génial et ressemblait beaucoup à la dernière course F4 de Waid (qui avait un petit œuf de Pâques amusant qui a lié l’arc des méchants de Gatecrasher.) “

SCGuy: “La Gotham Academy avait tellement de potentiel et j’aurais vraiment aimé qu’elle ait une course plus longue!”

Cette semaine, nous discutons…

Les plus grands imitateurs de bandes dessinées!

“L’imitation est la plus sincère des flatteries.”

-Charles Caleb Colton

Est-ce bien?

Avec une industrie aussi grande et diversifiée que les bandes dessinées, nous sommes obligés de rencontrer des personnages qui leur sont familiers. Parfois, cela va bien au-delà et c’est juste un coup flagrant par l’un des Big Two. Nous avons de nombreuses raisons à cela, de la popularité à l’hommage, mais examinons certaines des arnaques les plus évidentes.

Commençons par Aquaman et Namor. Namor, le Sub-Mariner, a fait ses débuts en 1937 et Aquaman est venu trois ans après. Les similitudes sont évidentes. Tous deux étaient le prince de la ville sous-marine d’Atlantis, avaient le pouvoir sur l’océan et les poissons, et tous deux sont considérés comme des héros de niveau inférieur. Plus je regarde ces deux-là, je ne suis pas sûr de pouvoir appeler Aquaman une arnaque, mais je l’inclus pour voir ce que vous avez tous à dire. Dans les bandes dessinées, vous allez avoir des chevauchements. Héros à base d’eau, héros à base de vitesse, etc. Bien qu’ils partagent plusieurs qualités, ils ont, selon moi, suffisamment de différences qui les rendent uniques par eux-mêmes. Qu’est-ce que tu penses?

Dans le même esprit, j’ajouterai Hawkeye et Green Arrow avec Flash et Quicksilver. De plus, je mettrai Bullseye et Deadshot ici parce que assassin est un label assez large.

Sautons dans une arnaque qui est assez populaire. Deadpool et Deathstroke. Deadpool est né lorsque Fabian Nicieza et Rob Liefeld faisaient The New Mutants. Selon Nicieza, Liefeld a proposé la conception visuelle et le nom du personnage, et Nicieza a proposé les manières de parler. La conception du personnage de Deadpool par Liefeld était censée être «Spider-Man avec des fusils et des épées», qui était censé être une blague sur Todd McFarlane, qui avait taquiné Liefeld sur la facilité avec laquelle il avait pu dessiner Spider-Man, un personnage dans un masque , tandis que Rob a dû dessiner une équipe de personnages qui ne portaient pas de masques. Pour brouiller encore plus les eaux, Liefeld, un fan de Teen Titans, a montré son nouveau personnage à Nicieza et en voyant le costume et en notant ses caractéristiques (tueur avec super agilité), Nicieza a contacté Liefeld, disant: «c’est Deathstroke de Teen Titans ». Nicieza a donné à Deadpool le vrai nom de “Wade Wilson” comme une plaisanterie intérieure pour être “lié” à “Slade Wilson”, Deathstroke. Depuis lors, Marvel a fait un excellent travail pour rendre Deadpool plus distinct, montrant que vous pouvez faire quelque chose de bien à partir d’une arnaque.

Soit dit en passant, Liefeld a peaufiné son histoire au fil des ans, mais ce qui précède est probablement la fin de la vérité.

Ensuite, nous avons le Fighting American. Joe Simon et Jack Kirby ont présenté Fighting America en 1954 pour protester contre Timely Comics (qui deviendra plus tard Marvel) en réponse au fait qu’ils gardent le droit d’auteur sur leur création, Captain America. Rien n’est vraiment venu de Fighting American et il est resté ignoré jusqu’aux années 90. Entrez Liefeld. Liefeld a déclaré en 1997, alors qu’il préparait une soumission pour une série Captain America, Marvel avait déposé son bilan et demandé à Liefeld de prendre une réduction de salaire. Il a refusé et a appelé le co-créateur américain Fighting Simon et Roz Kirby, veuve du co-créateur Kirby, qui a accepté de lui octroyer une licence pour le personnage, mais à un prix que Liefeld n’aurait pas accepté. Liefeld se retourna et créa Agent America. Qui avait l’air très familier avec Fighting American. Tant et si bien qu’il a retiré le personnage lorsque Simon a menacé de poursuivre. Liefeld a négocié un nouvel accord pour Fighting American, mais a ensuite été poursuivi par Marvel. Allez comprendre.

Je dois noter que Titan Comic a fait une nouvelle série Fighting American il y a quelques années qui n’était pas trop minable.

Un autre qui a des racines dans les manigances est Man-Thing et Swamp Thing. Hors sujet, Man-Thing est l’un des noms les plus étranges pour un personnage. Dis le a voix haute. «Man-Thing». Bizarre,

OK, revenons au sujet. La première apparition de Man-Thing sur la scène dans Marvel’s Savage Tales # 1 en mai 1971. Swamp Thing suivit de près dans DC’s House of Secrets # 92 en juillet 1971. Calendrier assez serré. Ces deux sont incroyablement similaires en apparence, origines et pouvoirs. Trop pour être une coïncidence alors tirons le rideau. Len Wein vivait avec Gerry Conway à l’époque où les deux bandes dessinées sont sorties; Conway a écrit Man-Thing et Wein, Swamp Thing. Ah, la réponse est simple! Sauf que Wein prétend qu’aucun d’eux n’était au courant de ce sur quoi l’autre travaillait.

Croyez-vous cela? Ouais, moi non plus.

Catwoman (Selina Kyle) a été créée par Bob Kane et Bill Finger et elle a fait ses débuts dans Batman # 1 en 1940. Alors qu’elle était à l’origine une mauvaise fille, elle est devenue plus une anti-héroïne qu’un méchant traditionnel, enfonçant ses griffes dans Batman . Dans le bon sens. Le chat noir (Felicia Hardy) est arrivé en 1979 et elle partage beaucoup avec Catwoman. Alors que le créateur de Black Cat, Marv Wolfman, dit qu’il l’a basée sur un personnage d’un dessin animé de Tex Avery “Bad Luck Blackie”, elle se démarque aussi comme Catwoman. Costume sexy, prémisse de voleur de chats, avec et sans héros… mais tout est ignoré grâce à la licence artistique accordée à la tenue de Black Cat. Miaou.

Que se passe-t-il lorsque vous arnaquez une équipe entière? C’est ce que nous avons quand on regarde le Green Lantern Corps et le Nova Corps. Les deux sont une force de police spatiale intergalactique, la seule différence étant que les Lanternes vertes existent depuis bien plus longtemps que le Nova Corps. Différents pouvoirs mais ils partagent trop pour que ce soit un hommage innocent.

Et Superman? Il a “inspiré” de nombreux imitateurs, notamment Sentry, Supreme, Hyperion, Captain Marvel / Shazam, The Samaritan et une poignée d’autres. C’est celui où je donne beaucoup de latitude. Superman est plus qu’un simple personnage de bande dessinée. Il espère. Il est un symbole qui résonne partout dans le monde. Je pense que nous pouvons comprendre pourquoi quelqu’un voudrait honorer le personnage avec quelqu’un de similaire.

D’un autre côté, nous avons deux méchants qui inspirent la terreur. Je parle de Thanos et de Darkseid. Le créateur de Thanos, Jim Starlin, a déclaré officiellement qu’il avait créé Thanos lors d’un cours de psychologie à l’université, mais il a ensuite déclaré qu’il l’avait emprunté à la série New Gods de Jack Kirby pour DC. Les deux sont mauvais, les deux sont puissants, les deux ont la même couleur de peau mais Darkseid est venu en premier. Je suis sûr que Mongul s’intègre quelque part.

Une de mes équipes préférées de tous les temps est la Légion des Super Héros. La garde impériale originale de Marvel a été conçue par Dave Cockrum pour être un hommage à la Légion des super-héros, un titre qu’il avait dessiné avant les X-Men.

La deuxième équipe favorite est la Doom Patrol. La Doom Patrol est sortie en août 1963 et les X-Men ont suivi en septembre. Les deux équipes vivaient dans un monde qui les craignait et elles avaient toutes deux un leader très intelligent et confiné dans un fauteuil roulant. Il reste à débattre pour savoir si Stan Lee a volé l’idée des X-Men à la Doom Patrol ou non. Bien qu’il s’agisse d’un virage serré, à l’époque, cela aurait facilement pu être accompli. En fait, le co-créateur de Doom Patrol, Arnold Drake, a déclaré qu’un certain nombre de gars qui étaient indépendants pour DC et Marvel auraient pu renverser les fèves sur Lee. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude.

Nous pourrions jeter Bucky et Robin dans le mélange, mais ensuite nous ouvririons toutes les discussions avec les acolytes. Disons simplement que Bucky et Robin ont beaucoup de points communs, y compris leur résurrection à peu près au même moment.

Nous terminerons avec le chevalier noir lui-même, Batman. Qui est une arnaque d’un certain nombre de personnages, le plus grand étant The Shadow. Mais c’est une autre colonne pour une autre fois.

Quel arnaque de personnage de bande dessinée est le plus flagrant pour vous? Bon ou Mauvais. Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

C’est tout le temps dont je dispose. Consultez nos critiques de bandes dessinées demain et à la semaine prochaine!