Comics 411: premiers souvenirs de bandes dessinées

Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

Précédemment…

La semaine dernière, nous avons discuté Doit lire des bandes dessinées pendant une quarantaine. Voici ce que certains d’entre vous avaient à dire:

Gold Any Ranger: “Il y a tellement de superbes arcs d’histoire qui sont disponibles dans les éditions collectées.

Guerres secrètes (1984)

Crisis on Infinite Earths (Ce qui aurait dû raviver l’intérêt grâce à la version d’Arrowverse.)

The Dark Phoenix Saga (Mieux que les deux versions du film)

Legion of Super-Heroes: The Great Darkness Saga

La mort de Superman

Batman: Knightfall

Titans adolescents; Le contrat Judas »

Peter: «Batman: Contagion. Je veux dire, allez…

Phil Jung: “OS”

Michael L: “Voici quelques-uns de mes scénarios préférés des années 90 (le moment où j’étais le plus intéressé par les bandes dessinées):

Superman

La mort de Superman

Funérailles pour un ami

Le règne des surhommes

La mort de Clark Kent

Homme chauve-souris

Knightfall

Contagion

No Man’s Land “

John: “Les vieux trucs que je lis …

Homme miracle (Alan Moore)

Croisé (Garth Ennis)

Filles (Luna Brothers)

Y le dernier homme (Vaughan)

Exilés (Winick)

Les nouveaux trucs

Age of X (Hickman)

Immortal Hulk (Ewing)

Batman Last Knight sur Terre

Canto (Booher) ”

rédacteur: “Prédicateur

Poing de fer de Brubaker

Les X-men de Morrison

Superman: identité secrète

Deadpool de Way

Gotham Central

Prochaine vague

Annihilation

Annihilation: Conquête

Guerre des rois

Ultimate Spidey

Ultime

Scalped

Les quatre fantastiques de Waid

Fantastic Four de Hickman »

Cami: “Rusty Brown de Chris Ware m’a gardé diverti / désorienté / excité pendant quelques semaines pendant la quarantaine. Maintenant, je lis The Dark Phoenix Saga qui est également fortement recommandé.”

prowriter: “The Killing Joke

Une nuit sérieuse sur une terre sérieuse

The Fix (vous rirez jusqu’à ce que vous pleuriez)

Mâcher

Destinée manifeste

Scalped

Swamp Thing d’Alan Moore

Prédicateur

Punisher Max

Wolverine de Miiler

Dark Phoenix Saga

Silence

La dernière chasse de Kraven

Il y en a d’autres, mais ils sont plus spécialisés »

D2Kvirus: “Prédicateur

Y: Le dernier homme

Fatale

Murder Me Dead

Phonogramme

Velours

Stumptown

Saga

L’épée

The Fade Out

Whiteout ”

Dexter Plisskin: «Pendant deux semaines d’auto-quarantaine et une semaine de couvre-feu au foyer, j’ai revisité mon amour de DC et de Marvel de 1976 à 1985. New Teen Titans de Wolfman et Perez, Legion of Super-Heroes de Levitz et Giffen, Warlord de Grell, X-Men de Claremont et Byrne, Fantastic Four de Byrne, Thor de Simonson, Thor de Miller, Daredevil de Miller, Ironie de Michelin et Layton, Captain America de Kirby et Panthère noire, tout L’histoire de Batman dessinée par Aparo, Newton ou Colon… c’était une GRANDE décennie! »

William Jansen: «Judge Dredd – Day of Chaos. 350 millions de citoyens tués par la guerre biologique. Ne pas essayer de conspirer sur Corona, juste un choix plutôt évident. »

Merci à tous ceux qui ont commenté! En fait, j’ai trouvé quelques livres des commentaires que je n’avais pas encore lus et je suis allé chez Amazon pour les commander. Trop de semaine dernière pour courir mais vérifiez si vous l’avez manqué.

Cette semaine, nous discutons…

Premiers souvenirs de bandes dessinées

Bonjour tout le monde coincé à l’intérieur! Je espère que vous allez bien. La semaine dernière, j’ai écrit quelque chose qui m’a fait réfléchir à ce que nous allons couvrir cette semaine:

«Pour beaucoup d’entre nous, nous sommes devenus accro quand nous étions jeunes. Je l’ai mentionné avant de lire des bandes dessinées au hasard, mais la première série que j’ai suivie activement était G.I. Joe: Un vrai héros américain. Oui, je suis tombé amoureux du combo bande dessinée / ligne de jouets / dessin animé. Des années et des années plus tard, j’ai eu le plaisir d’interviewer Larry Hama, qui a écrit la plupart de ses 155 numéros. Pouvoir en parler était un frisson et j’aurais pu facilement continuer pendant des heures, à lui couper l’oreille. Après cela, les vannes étaient ouvertes. Je suis devenu accro à la Légion des Super-Héros et elle a grandi à partir de là. »

C’est ce dont je veux parler cette semaine. Quelle est votre première bande dessinée dont vous vous souvenez? Cela peut être spécifique ou quelque chose de général, comme un personnage.

Comme je l’ai mentionné, le mien était G.I. Joe: Un vrai héros américain # 1. La date de publication indique juin 1982 mais je me souviens très bien de l’avoir mise dans un panier de Pâques. J’avais 8 ans. L’art et l’histoire m’ont attiré et j’ai dû le lire plus de 500 fois. Mon problème a été retenu par du ruban adhésif jusqu’à ce qu’il devienne finalement trop fragile pour être conservé. Bien sûr, j’ai acheté un autre exemplaire, avec les éditions collectées. C’était la première série que j’ai collectée au total et, comme je l’ai mentionné, elle a fait de Larry Hama l’un de mes héros. Il y a un étrange réconfort à revenir en arrière et à le lire. Je me souviens presque où j’ai acheté chaque numéro individuel.

Telle est la puissance de votre première bande dessinée. Du moins pour la plupart d’entre nous. Qu’il s’agisse d’un personnage populaire comme Spider-Man, Superman ou Batman, ou d’un numéro aléatoire donné par un membre de la famille, vous vous souvenez de la première fois que vous avez regardé la couverture, lu l’histoire et pensé: “C’est cool!”

Puisque nous semblons tous avoir du temps libre, partagez votre première histoire de bande dessinée ci-dessous!

Et restez en sécurité là-bas.

C’est tout le temps dont je dispose. À la semaine prochaine!