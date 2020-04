COMICS: Jusqu’à la mort, faisons-nous partie n ° 10

Jusqu’à ce que la mort nous sépare. La bataille est terminée, mais ses conséquences restent à voir. Mamoru a une dette à payer et cela pourrait lui coûter la vie.

Dans Jusqu’à la mort, nous, partie n ° 10, l’unité noire a été vaincue, surclassée par la capacité de trois guerriers extraordinaires, mais la fin est loin. Et le plan de Mamoru et Wise Man vient de commencer, la fin est proche, mais ils peuvent coûter plus de vies que le réseau Element ne peut en accepter.

Quelques jours se sont écoulés après la grande confrontation et les coûts de la bataille restent à venir. Un accord pour livrer Turus, un contrat pour amener son frère au pouvoir, un complot pour changer le pouvoir d’un pays. Tout suit son cours, Wise Man a le plan en main, mais Mamoru doit exécuter les parties les plus difficiles. Mais la vie continue et vous devez travailler, mais le travail n’est pas facile. Le prochain travail de groupe est celui qu’Igawa attend depuis 10 ans, le tueur de sa sœur. Mais la règle Element Network gêne, ne tue pas. Que fera Igawa, laisser le criminel en liberté ou l’arrêter pour toujours?

Peu de livraisons manquent pour la fin de la série, une fois le croisement avec l’égide et Jésus terminé, il est temps de se concentrer sur les intrigues déjà commencées que le scénariste Hisroshi Takashige avait laissées garées, mais pas oubliées. Le plan de Mamoru avance, son partenariat avec Wise Man va porter ses fruits, tout se déroule calmement mais sans pause. Element Network semble être un moyen d’arriver à une fin, mais ce sont toujours les patrons, et vous devez travailler. Dans ce cas, nous trouvons la décision la plus difficile pour un personnage essentiel pour le travail, Igawa. Ce qui était essentiel en tant que troupe technologique, soutien et soulagement comique, gagne en importance dans l’histoire, le cas suivant est celui du meurtrier de sa sœur.

Takashige entre ainsi sur un terrain plus proche et plus intime des personnages, les mettant dans un verger de ceux qui ont de nombreux points de vue. Justice, droit, vengeance, décisions que l’on aperçoit à travers le jeune informaticien. Style très japonais, avec des sentiments poussés à l’extrême, avec un méchant malade et maléfique, et un héros qui ira n’importe où pour l’arrêter, et qui soutiendra son ami, prendra la décision qu’il prendra.

En guise d’astuce, nous avons une petite histoire de The Wall, l’unité de combat spéciale d’Element Network. Où nous pouvons les voir en action directe. En équipe tactique, avec ses stratégies et modes de combat à toute vitesse, mais toujours avec un seul objectif: protéger. Ils sont un groupe très semblable à ceux qui se forment toujours dans la plupart des séries avec un arrière-plan militaire ou gigantesque, avec des personnalités de base et des objectifs clairs et définis, peut-être un peu superficiels pour les longues histoires ou les séries, mais qui servent parfaitement de renforcement ou dans des actions isolées comme cette histoire si elles ne sont pas traitées de manière plus approfondie.

Si Double S se démarque, c’est sa capacité de vitesse et de technologie, mais dans ce volume c’est à lui de tendre à nouveau dans les dialogues et l’expressivité, ce n’est pas toujours vrai. Bien qu’il soit un mangaka de niveau et avec une très grande capacité d’action, il était encore vert à ce moment et il lui manquait la main pour composer des dialogues sans penser au mouvement, des plans très fermés avec des changements rapides de généraux pour concentrer et généraliser les conversations. Dans Isaak, l’une de ses dernières œuvres, nous avons constaté que son évolution ne s’arrêtait pas, et qu’il domine désormais mieux cet art, sans avoir à changer de focus ou de vignette toutes les deux fois pour pouvoir proposer des dialogues agiles ou intenses.

Jusqu’à ce que la mort nous sépare, elle atteint son dixième versement pour le début du dernier tronçon de la série. Plein d’action et de personnages avec d’énormes compétences de combat, ce reflet offre ce qu’il promet, une action ininterrompue et un combat de plus en plus complexe et compliqué. Mais, de temps en temps, il a toujours cette touche plus étroite, ce qui en fait une série qui se distingue des autres histoires de vigilants qui peuplent le marché.

Jusqu’à la mort nous faisons partie n ° 10

Auteur: Double S / Hiroshi Takashige

Description: Il y a 10 ans, Igawa a perdu sa petite sœur. Ensuite, le meurtrier a été libéré d’une peine plus lourde grâce à son statut de mineur. Maintenant à nouveau libre, il est retombé dans le mal. Mamoru a proposé d’agir en tant que bourreau. Quelle décision Igawa prendra-t-elle? Voulez-vous vous laisser emporter par la haine et choisir le chemin de la vengeance?

JOTA (J.C.Royo)

