COMICS: Outer Darkness Review

Revue de PLANET Outer Darkness. Quand l’U.S.S. Enterprise est envahie par une bande d’aventuriers spatiaux d’un autre acabit

Joshua Rigg n’est pas le plus discipliné des équipages d’un cargo stellaire et son travail de premier officier, mutin, ne se termine pas comme il le souhaite, bien que ses intérêts soient louables. Planeta Comic nous apporte le premier volume de cette nouvelle série d’étiquettes Skybound créée par John Layman et Afu Chan.

Nouvelle série se déroulant dans l’espace qui ne va pas entièrement aux sujets et offre du plaisir en abondance. Son protagoniste est un capitaine d’avion qui travaille pour le Galactic Service, une entreprise dont la fonction principale réside dans la récupération des personnes et des matériaux perdus dans la profondeur de l’espace. Après un incident malheureux, on lui offre le commandement du Charon, un navire imposant, avec une mission qui le mènera au-delà de ce qu’on appelle les ténèbres extérieures. Rigg est un leader qui ne jouit pas de l’affection de son équipage bien que son souci pour eux soit primordial et les place en premier plutôt que de les sacrifier inutilement. Il n’y a qu’une chose qui le hante, Rochelle, la mystérieuse Rochelle.

Outer Darkness, dont la traduction littérale est Outer Darkness, nous présente un univers où la magie, les mathématiques quantiques et les exorcismes coexistent avec les démons, les dieux maléfiques et les âmes errantes. Un ensemble certes original et plein de possibilités où intérêts personnels et trahison coexistent dans une proximité inquiétante. Le pont de commandement du Charon nous rappelle puissamment la configuration de tout navire de la franchise Star Trek, bien que les personnages qui se déplacent dans ses couloirs soient loin de Kirk, Spock ou McCoy, d’autant plus que l’environnement mystique qui les entoure Ce n’est pas exactement un environnement exempt de cette obscurité que le titre annonce déjà.

John Layman a travaillé pour les deux grands éditeurs américains par excellence, mais ses meilleurs travaux proviennent de séries publiées par Image Comics, celle qui occupe cette revue et le grand Chew, basé sur un travailleur de la Food and Drug Administration des États-Unis, qui se consacre à la résolution des crimes grâce à des lectures psychiques transmises par la nourriture. Nous ne pouvons douter des propositions originales et folles que Layman nous propose. En même temps qu’il nous divertit avec ses scènes d’action agiles, il nous offre des doses concentrées d’humour noir, dans sa plus grande proportion.

Il n’est pas difficile pour nous de sympathiser avec Rigg malgré son caractère, c’est un homme de principe qui a été doté d’un aspect très «cartoon» par le caricaturiste californien qui a été chargé de le façonner, Afu Chan (Spera ou Halogen! ). Les conceptions conceptuelles qu’il a faites pour la série révèlent une pléiade de races différentes de conception très variée. Inspiré d’origine animale ou directement démoniaque, ses dessins peuvent sembler simples mais ils répondent parfaitement au pari fait. Il met en évidence la parfaite différenciation de chacun des visages des protagonistes, qui ne sont pas peu, plus de dix personnages récurrents qui accompagnent leur capitaine.

Outer Darkness est avant tout un travail axé sur le pur plaisir, avec des indices de garder certains secrets intéressants, ainsi que des intrigues, où la conspiration contre celle à côté de nous, acquiert une pertinence immédiate. Un divertissement pur et hautement cinématographique.

Résumé:

Joshua Rigg, capitaine du navire de récupération Charon. Entouré d’ennemis, à de nombreuses années-lumière de son domicile et avec une mission cachée que lui seul a l’intention d’accomplir même s’il doit contrevenir à ses devoirs et à ceux du Service Galactique. Outer Darkness nous emmène dans l’espace profond pour exorciser nos démons les plus profonds.

Obscurité extérieure

Auteur: John Layman, Afu Chan

ISBN: 978-84-1341-125-5

Nombre de pages: 160

Description: Tout le monde à bord peut le haïr … mais ce qui est là-bas essaie de tous les tuer. L’humanité a colonisé la galaxie, mais au cours de nos voyages interstellaires, nous avons découvert un horrible secret dans les ténèbres extérieures de l’espace. Rejoignez le capitaine Joshua Rigg et l’équipage du vaisseau Charon alors qu’ils tombent sur des possessions démoniaques, des apparitions, des monstres cosmiques et plus encore.

Jesus Salvador Gomez

Jesus Salvador Gomez

Se sevrer dans des jeux d’arcade jouant à Ghost N ‘Goblins et élevé sous le prisme de la bande dessinée nationale d’Ibañez, Escobar, Vazquez … et du classique Don Miki de Disney, sa vie a changé le jour où le numéro 45 de Spider-Man est tombé entre ses mains du Comics Forum. Depuis lors, Marvel est entrée dans sa vie pour ne jamais l’abandonner, tout comme les jeux vidéo. Amateur des scènes mythiques de Claremont, Byrne, Miller, Stern ou Simonson, il avoue sans vergogne que sa femme est coupable que lorsqu’il est mis en quarantaine, il continue d’être imprégné de loisirs qui ne le quitteront jamais.