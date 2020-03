Commandez pour voir tous les films et séries Marvel

Ici, nous vous laissons un plan parfait pour passer la quarantaine de la meilleure façon possible, en partageant l’ordre correct dans lequel voir tous les films et séries Marvel

Avec l’enfermement dû à la pandémie de coronavirus, nous voulions sauver l’infographie que nous avions faite à l’époque à l’occasion de la première de Avengers: Fin de partie afin de proposer un plan plein d’heures de divertissement. L’ordre correct dans lequel regarder tous les films et séries Marvel. Démarrer avec Captain America: le premier vengeur et se terminant par Spider-man: loin de chez soi.

Nous vous laissons également ci-dessous les phases de l’univers cinématographique Marvel et les films qui les composent.

Phase 1



Iron Man.

L’incroyable Hulk.

Iron Man 2.

Captain America: le premier vengeur.

Thor

Les Vengeurs.

En 2008, il est arrivé «Iron Man» Protagonisée par Robert Downey Jr.Le film a été un box-office et un succès critique et est sans doute l’un des films sources les plus spectaculaires de Marvel Studios.

En 2012, nous avons vécu l’un des moments les plus importants du cinéma de super-héros lorsque Joss Whedon nous a amenés ‘Les Vengeurs’. Le film a réuni pour la première fois sur grand écran les héros les plus puissants de l’entreprise. Le film a récolté un impressionnant box-office international brut de plus de 1,5 milliard de dollars dans le monde.

Phase 2



Iron Man 3.

Thor: Le monde sombre.

Captain America: The Winter Soldier.

Gardiens de la Galaxie.

The Avengers: Age of Ultron.

Ant-Man.

Pendant la phase 2, Kevin Feige a décidé d’introduire de nouveaux personnages comme Ant-Man ou Les gardiens de la galaxie. De plus, l’un des films les plus adultes et les plus terrestres a été publié tel quel. «Captain America: The Winter Soldier».

Phase 3



Captain America: guerre civile.

Docteur étrange.

Gardiens de la Galaxie 2.

Spiderman: Retrouvailles.

Thor: Ragnarok.

Panthère noire.

Avengers: Infinity War.

Antman et la guêpe.

Capitaine Marvel.



Avengers: Fin de partie.

Spider-man: loin de chez soi

La phase 3 s’est terminée avec “Spider-man: loin de chez soi”. Au cours des dernières années, nous avons pu profiter de la confrontation entre Iron Man et Captain America en «Guerre civile», le retour à la maison de Spider-Man et d’un méchant pas comme les autres, Thanos qui, après avoir agi pendant tant d’années à l’ombre, a finalement donné la bataille dans l’impressionnant «Avengers: Infinity War».

L’avenir offre des opportunités incroyables avec le retour des Fantastic Four et des X-Men dans Marvel Studios et très bientôt nous commencerons à profiter des films de ces personnages tant aimés par les fans, même si pour l’instant nous devrons attendre un peu. Mais avant de pouvoir les voir, nous allons profiter sur grand écran de l’aventure en solo de Black Widow et de la présentation de The Eternals et Shang-Chi, ainsi que du retour de Captain Marvel, Doctor Strange, Black Panther, Thor et Guardians of the Galaxy. Chez Disney +, nous pouvons voir Falcon s’associer à nouveau avec le soldat d’hiver; Wanda (Scarlet Witch) à Wandavision; Clint Burton à Hawkeye; Loki et l’introduction de nouveaux personnages dans l’UCM tels que She-Hulk, Miss Marvel et Moon Knight.

Que pensez-vous du plan?

