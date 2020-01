Commencez à filmer ‘Red Notice’, avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds

La star Dwayne Johnson (‘Jumanji: Bienvenue dans la jungle’) a annoncé sur Instagram le début de la production de la comédie d’action «Avis rouge», Film Netflix où Ryan Reynolds (‘Deadpool’) et Gal Gadot (‘Wonder Woman’) seront également.

Johnson fait équipe avec le scénariste et réalisateur de «Un espa y medio» et «El skyscraper», Rawson Marshall Thurber, dans un thriller d’action international dans lequel l’acteur incarne un agent d’Interpol chargé de capturer le voleur de l’art le plus recherché au monde.

Son titre “Notice rouge” fait référence à l’une des alertes les plus graves d’Interpol (il y en a huit au total), en l’occurrence, à propos de l’arrestation de criminels recherchés. Gadot joue le voleur d’art susmentionné, tandis que Reynolds joue le meilleur escroc du monde.

Seven Bucks Productions produit ce film pour lequel Johnson, tout juste sorti des succès de «Jumanji: Next level» et «Rampage Project», pourrait facturer plus de 20 millions de dollars. Netflix a repris les droits de distribution du projet l’année dernière, après une guerre d’enchères féroce avec Universal Pictures. Wendy Jacobson est la productrice exécutive.