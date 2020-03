Comment chaque personnage est censé ressembler

Adapter une série de livres bien-aimée au cinéma ou à la télévision peut sembler une tâche intimidante. Et dans le cas de la populaire série Outlander de Diana Gabaldon, c’était encore pire! Tant de personnages, une histoire si complexe, tellement de choses à considérer. Et l’une de ces choses était les traits physiques des personnages. Gabaldon décrit très bien Claire, Jamie, Brianna, etc., à tel point que les fans avaient déjà une assez bonne idée de ce à quoi ressemblaient leurs personnages préférés.

Nous devons dire que l’équipe chargée du casting a fait un travail remarquable. Très peu de déviations ont été faites par rapport au matériel source en ce qui concerne les traits physiques. Si vous êtes curieux de voir ce que les fans des livres et Diana Gabaldon avaient en tête, alors l’article est parfait pour vous! Nous comparons les acteurs qui donnent vie à nos aventuriers bien-aimés avec leurs homologues du livre, attirés par les artistes incroyablement talentueux qui composent le fandom des livres d’Outlander.

10 Jenny Murray

Nous avons été présentés à Jenny Murray pour la première fois lors de la première saison. Les fans de la série sont rapidement tombés amoureux de sa nature spirituelle et dominante, et sa relation avec son frère Jamie Fraser était délicieuse, laissant le public en souhaiter plus. Mme Murray était un ajout bienvenu au spectacle, sans aucun doute!

En ce qui concerne l’apparence, la série a à peu près tout raison – à part les yeux bleus que Jenny est censée partager avec Jamie, bien sûr. Elle est décrite comme très courte, avec des cheveux foncés, des yeux bleu vif et pâles. Nous disons que l’actrice Laura Donnelly se rapproche assez, et ce beau dessin d’Emmillustrate aussi!

9 Dougal Mackenzie

Dougal Mackenzie est probablement l’un des personnages les plus polarisants de toute la franchise Outlander. Certains l’aimaient, certains le détestaient et d’autres semblaient passer d’un côté à l’autre du spectre. Cette représentation de l’extraordinaire artiste leabharlann nous donne une toute nouvelle interprétation de Dougal.

Mais c’est en fait beaucoup plus proche des livres! Diana Gabaldon le décrit comme beau, avec une tête pleine de cheveux roux et une barbe rouge, et d’épais sourcils foncés. Nous sommes prêts à pardonner les différences compte tenu de l’incroyable représentation de Dougal par Graham McTavish.

8 Geillis Duncan

C’est la mauvaise fille que nous détestons tous aimer, et personne ne peut nier que Geillis a apporté un certain piment et un mystère au spectacle que nous ne pouvons pas nous empêcher de manquer! Nous aimons particulièrement le regard malicieux que l’artiste leabharlann a pu donner à son interprétation du personnage.

Diana Gabaldon décrit Geillis comme blonde, grande, avec de beaux yeux verts. Il est donc prudent de dire que l’actrice Lotte Verbeek a fait un travail incroyable non seulement pour représenter le personnage, mais aussi pour ressembler à ce que l’auteur et les fans des livres avaient imaginés depuis le début.

7 Roger Mackenzie

Et en parlant de Geillis Duncan, passons directement à son descendant et homme de l’heure, Roger Wakefield Mackenzie. Roger n’est pas exactement parfait ni adoré par tout le monde, mais il a eu ses moments. Cette représentation particulière de Roger vient du brillant et talentueux Emmillustrate.

Selon sa description originale, Roger est grand et sombre, avec des yeux verts brillants qu’il a hérités du seul et unique Geillis. Même si l’acteur Richard Rankin a les yeux bleus, c’est un détail mineur que nous sommes tous prêts à ignorer compte tenu de la façon dont il donne vie au personnage avec brio.

6 Jack Randall

Sans doute l’un des meilleurs et des plus complexes personnages de la franchise Outlander, Black Jack Randall nous a tous gardés éveillés la nuit une ou deux fois. Impitoyables, volatils et cruels jusqu’à l’os, les bouffonneries de Randall ont créé une télévision de qualité – et cela est dû en grande partie à Tobias Menzies et à son talent fou.

Tout comme dans le spectacle, Jack ressemble à Frank, mais avec des cheveux plus longs et foncés, une peau bronzée et des yeux noisette. Il ne fait aucun doute que Tobias correspond assez bien à la description, mais nous aimons aussi beaucoup la représentation du personnage par aryundomiel.

5 Murtagh Fraser

Nous devons encore trouver quelqu’un qui n’est pas du mastic entre les mains de Murtagh Fraser. Quelqu’un peut-il simplement lui remettre le prix du meilleur parrain / personne jamais? Cela semble assez juste, honnêtement. Et nous devons également admettre que si ce n’était pas pour Duncan Lacroix et son charisme, nous ne l’aimerions probablement pas autant que nous.

Sa description originale comprend une mâchoire étroite et un visage ressemblant à un rongeur, sans grand-chose d’autre. Nous apprécions cette belle pièce de fan art par Hoang Nguyen autant que nous apprécions la version télévisée.

4 Lord John Gray

Lord John Gray, probablement l’un des personnages les plus gentils et les plus courageux de l’histoire de la télévision. Les fans l’aiment tellement, il devrait avoir sa propre émission dérivée basée sur la série de nouvelles de Diana Gabaldon.

Décrit comme juste, avec une longue chevelure blonde et des yeux bleus perçants, l’artiste Electricalice a créé une belle interprétation du personnage. Et même si David Berry s’écarte de cette description, nous ne pouvons toujours pas imaginer quelqu’un d’autre jouer le rôle.

3 Brianna Randall Fraser

Enfant de l’un des couples les plus tragiques depuis Roméo et Juliette, Brianna Randall Fraser est unique en son genre. Il a fallu un certain temps aux fans de la série télévisée pour se réchauffer, mais ils y arrivent. Et en ce qui concerne l’apparence, il n’y a pas grand-chose à critiquer ici.

Brianna est décrite comme ayant de longs cheveux roux et des yeux bleus, deux traits hérités de son père, magnifiquement capturés par l’artiste Emmillustrate. La seule chose qui manque à Sophie Skelton, ce sont les yeux bleus. Mais honnêtement, on le remarque à peine!

2 Jamie Fraser

L’homme, la légende, le seul et le seul Jamie Fraser. Courageux dans une mesure de folie, et beau au-delà de toute croyance, Jamie Fraser avait habité le cœur des fans depuis la sortie du premier livre. Et quand il s’agit du casting de Sam Heughan pour jouer le rôle principal d’Outlander, il n’y a aucune raison de se plaindre.

Grand, large d’épaules, avec des cheveux roux sauvages et des yeux bleus perçants – tous les traits que vous pouvez voir à la fois dans l’acteur et dans cette belle pièce de l’artiste Captivated2. Ce casting a absolument frappé le clou sur la tête!

1 Claire Fraser

Et nous arrivons à la fin de cette liste avec Claire Fraser en tête. Avec quatre saisons derrière nous, et la cinquième actuellement en cours de diffusion, il est presque impossible d’imaginer que quelqu’un d’autre soit Claire à part Caitriona Balfe. Elle a donné vie au personnage d’une manière si belle et unique, nous ne pouvons pas nous empêcher de la féliciter.

Cependant, comme nous pouvons le voir dans cette magnifique pièce de Hoang Nguyen, Claire est censée avoir des yeux dorés et des cheveux brun clair. Cependant, étant donné que les boucles sauvages sont toujours là, ainsi que tout ce qui fait Claire elle-même, nous sommes parfaitement d’accord avec les changements.

