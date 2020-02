Comment construire un système audio Killer pour environ 1000,00 $

Les auditeurs de musique peuvent construire un système audio tueur pour près de 1000 $ et toujours obtenir d’excellentes performances. À l’ère des barres de son et des haut-parleurs intelligents, il a été facile de rejeter l’écoute de la musique stéréo de la façon dont elle était censée être entendue. Écouter de la musique devrait vous entraîner dans la performance et un bon système stéréo est le meilleur moyen de le faire.

Les sites audio et de révision audio professionnels et passionnés ont tendance à se concentrer principalement sur l’équipement audio qui coûte des milliers de dollars. Ces systèmes sonores peuvent être spectaculaires et les auditeurs peuvent entendre des extraits d’enregistrements célèbres aussi purs qu’ils peuvent l’être. Mais que se passe-t-il si quelqu’un est nouveau dans l’audio haute fidélité et n’a pas des milliers de dollars à dépenser? Et si un jeune auditeur ou un audiophile chevronné veut un système de son peu coûteux qui ne fera pas sauter la banque? Heureusement, avec un peu de chasse, il existe de très bons équipements audio qui peuvent être assemblés pour créer un système respectable.

L’idée derrière un système pour environ 1000 $ est d’aller au-delà de l’écoute de musique sur un récepteur de son surround. L’achat de composants séparés peut fournir un son de meilleure qualité. Avec seulement 1000 $ à dépenser, il est préférable de se concentrer sur un amplificateur intégré qui peut gérer diverses entrées audio analogiques telles qu’une platine, un lecteur CD et un convertisseur numérique-analogique (DAC) pour les fichiers audio numériques d’un ordinateur. Il s’agit également d’une configuration pour deux haut-parleurs et non d’un son surround avec plusieurs haut-parleurs. Avec de l’argent restant sur le budget de 1000 $, certains accessoires peuvent compléter le système stéréo.

Le rock’n’roll et le rap peuvent sonner si bien

Le cœur du système audio à 1 000 $ est un amplificateur intégré. C’est là que l’équipement audio séparé est branché et que les haut-parleurs sont pilotés. Le Music Hall Audio A15.3 est un amplificateur intégré très apprécié qui joue de la musique comme si cela signifiait les affaires. L’amplificateur de 50 watts (8 ohms) a plus que suffisamment de puissance pour piloter un ensemble de haut-parleurs dans ce budget. L’A15.3 dispose de cinq entrées analogiques, d’une entrée phono pour une platine et d’une prise pré-sortie à brancher sur un amplificateur plus puissant si vous le souhaitez. Pesant 19 livres, l’A15.3 est robuste et aura l’air lisse dans un rack d’équipement audio. Le Music Hall Audio A15.3 peut être acheté pour seulement 549 $.

Les enceintes choisies dans ce budget sont les enceintes de bibliothèque Hsu Research HB-1 MK2. Hsu Research fabrique des subwoofers de très haute qualité depuis des années et fabrique depuis un certain temps l’excellente ligne HB-1. Cette dernière incarnation peut être achetée pour seulement 179 $ pour chaque enceinte. Ceux-ci sont conçus pour être placés de préférence sur des supports d’enceintes qui peuvent être achetés pour moins de 60 $. Des supports d’enceintes d’occasion peuvent être achetés comme alternative pour moins d’argent. Le son des enceintes HB-1 MK2 est étonnamment profond et détaillé pour des enceintes aussi petites et peu coûteuses. La scène sonore est large et les voix et les instruments sonnent vivants.

Pour compléter le système audio stéréo avec des accessoires, pensez au Schiit Audio (nom réel) Modi DAC pour seulement 99 $. Cet appareil bien conçu convertit l’audio d’un ordinateur en son analogique qui peut être branché sur le Music Hall Audio A15.3. Le Modi offre un excellent son pour lequel Schiit Audio est connu. Pour quelques dollars de plus, complétez la liste des accessoires pour cette configuration audio de qualité avec des câbles PYST analogiques RCA à 20 $, également de Schiit Audio. Ces câbles de six pouces sont de qualité et se connectent facilement à tous les équipements répertoriés ici. En effet, les accessoires supplémentaires pourraient pousser le budget un peu plus de 1000 $ (y compris la taxe de vente et les frais d’expédition, le cas échéant), mais l’amplificateur intégré Music Hall Audio A15.3 couplé avec les enceintes de bibliothèque Hsu Research HB-1 MK2 sont de bons tremplins pour construire un système audio tueur pour environ 1000 $.

