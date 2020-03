Comment cultiver XP (la voie rapide)

Dragon Quest Of The Stars peut commencer facilement en progressant, mais devient de plus en plus difficile au fil du jeu. Ce guide aidera les joueurs à apprendre où cultiver XP rapidement dans le jeu. Ce jeu récemment sorti a eu un temps de sortie décent dans d’autres régions du monde. Le mois dernier, Dragon Quest Of The Stars a ouvert ses portes à de nouveaux publics en se dirigeant vers l’ouest du monde. La série Dragon Quest a une histoire longue et rentable dans le monde du jeu, car de nouvelles entrées dans la série et leurs propres spin-offs respectives ont fait leurs preuves pour le développeur et l’éditeur Square Enix. C’est la première fois que la série fait son chemin sur les appareils mobiles sous la forme d’un jeu de gacha. Les jeux Gacha ont été popularisés au cours de la dernière décennie, car les appareils mobiles ont resserré leur emprise sur l’industrie du jeu. Des franchises populaires comme Dragon Ball Z avec Dokkan et Pokemon avec Pokemon Masters ont sorti plusieurs jeux mobiles, et ce n’était qu’une question de temps avant que Dragon Quest ne fasse ses premiers pas dans le royaume du gacha. Ce guide aidera les joueurs à apprendre rapidement les meilleurs endroits pour moudre.

Ce jeu peut être une expérience solo ou multijoueur. Il est toujours recommandé de jouer avec des amis, car c’est la meilleure façon de s’amuser et de profiter des avantages du jeu. Semblable à la plupart des titres de Dragon Quest, le joueur fait équipe avec différents personnages et participe à des combats au tour par tour. Comme il s’agit de la première entrée gacha de la série, il est important de mentionner que de nombreuses améliorations et objets puissants ne peuvent parfois être gagnés que par un système de loterie. Les joueurs peuvent utiliser les gemmes qu’ils trouvent au cours de leur voyage pour lancer une chance sur quelque chose de spécial ou dépenser de l’argent réel pour fournir plus de gemmes pour plus de rouleaux. Cela signifie que même si ce jeu est téléchargeable gratuitement, le jeu lui-même a des microtransactions que le joueur peut utiliser si nécessaire. Comme le jeu est encore relativement jeune dans l’espace mobile, il faudra du temps avant de déterminer à quel point la poussée pour les microtransactions deviendra agressive. Certains jeux l’amènent à un tout nouveau niveau, laissant derrière eux des joueurs qui ne veulent pas débourser un joli centime. Quant aux joueurs qui ne souhaitent pas dépenser d’argent pour le jeu, il existe plusieurs méthodes pour passer rapidement au niveau supérieur dans Dragon Quest of The Stars. Voici trois des moyens les plus simples de passer au niveau supérieur rapidement.

Progresser rapidement dans Dragon Quest Of The Stars

Il existe trois méthodes principales pour passer rapidement au niveau supérieur dans Dragon Quest of The Stars. Le premier est le jeu avec les autres joueurs. Dans ce jeu, l’endurance est un facteur clé important pour continuer à jouer des missions. Une fois l’endurance augmentée, le joueur devra attendre quelques heures avant de pouvoir revenir. Bien qu’en jouant avec des amis, le joueur ne perdra aucune endurance. De plus, si le joueur a des amis qui sont des niveaux beaucoup plus élevés qu’eux, ils peuvent accéder à des cartes de niveau supérieur et plus difficiles. Les amis du joueur peuvent les porter, leur permettant de gagner beaucoup de HP pour être impliqués en premier lieu. Étant donné que le joueur joue avec des joueurs réels au lieu de l’IA, il ne peut amener son personnage principal qu’avec lui lorsqu’il joue avec d’autres. Cela signifie que seul le personnage principal sera celui qui montera au maximum. Cela peut rendre difficile d’avoir une équipe équilibrée car on sera un niveau beaucoup plus élevé en faisant cette méthode, mais maintenant que le joueur a un personnage principal puissant, il peut porter pour que le reste de l’équipe se rattrape. De plus, jouer avec des amis offre de nombreux bonus et avantages, c’est aussi la façon la plus amusante de jouer au jeu.

La deuxième méthode consiste à utiliser des touches métalliques. Les clés métalliques donnent au joueur l’accès aux donjons métalliques, qui sont des lieux avec des tonnes d’expérience. Pour obtenir des clés métalliques, le joueur peut les acheter au Bazar avec des jetons. Faire des quêtes quotidiennes et la campagne principale est un excellent moyen de gagner des jetons. Une fois que le joueur a des clés en métal, entrez dans le donjon de Metal Slime avec une arme en métal. Les armes en métal infligent plus de dégâts aux ennemis à cet endroit, ce qui permet de gagner beaucoup plus facilement d’XP et de traverser les donjons plus rapidement. Assurez-vous également de changer les vocations de la fête pour maintenir le niveau à un rythme décent.

Le dernier moyen majeur pour gagner rapidement de l’XP est le broyage à l’ancienne. En battant des ennemis dans les missions, vous gagnez de l’XP. Certains endroits sont parfaits pour une expérience facile comme la grotte de la formation, où les joueurs peuvent trouver un Jacanape qui donne 120 XP. Le troll d’Abbaye d’Alltrades perd également 90 points d’expérience par bataille. Enfin, le Green Dragon Stage 1 perd 80 XP à chaque bataille. Comme il s’agit d’un jeu basé sur l’endurance, chacun d’entre eux nécessite une endurance faible, ce qui facilite le repérage de ces ennemis pour l’expérience.

Dans un jeu comme celui-ci, il est important de jouer tous les jours, même pour une courte période. Les bonus de connexion peuvent fournir au joueur de petits avantages qui finiront par s’additionner à quelque chose de beaucoup plus spécial. Cela ne prend pas de temps du tout et le joueur n’a même pas à jouer au-delà de la connexion. Les gemmes sont parfois également récompensées, permettant aux joueurs de lancer des objets plus impressionnants si nécessaire. Comme Dragon Quest continue d’être l’un des JRPG les plus importants à avoir jamais existé, son expansion sur les appareils mobiles est une évidence. Plus de contenu sera périodiquement mis à jour dans le jeu pour que les joueurs reviennent et continuent de bénéficier de nouveaux avantages et avantages. Jouer avec des amis est le moyen le plus efficace de gagner rapidement des niveaux, en particulier lorsque les joueurs qui ont des niveaux plus élevés peuvent transporter des joueurs plus faibles. Dragon Quest Of The Stars est même construit autour de cette idée étant donné que l’histoire commence avec le personnage principal commençant par deux de leurs frères et sœurs. Le jeu veut que les joueurs s’associent pour travailler ensemble. Cette méthode continuera de croître et des amitiés se formeront afin de dominer Dragon Quest Of The Stars.

Dragon Quest Of The Stars est maintenant disponible sur iOS et Android.

