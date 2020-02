Comment débloquer le mode Run Chewie de Smuggler’s sur Galaxy’s Edge

Voici comment débloquer le mode Chewbacca du Millenium Falcon à Galaxy’s Edge. Les attractions sur le thème de Star Wars à Disneyland et Disney World sont opérationnelles depuis plusieurs mois maintenant, offrant aux fans de Star Wars l’expérience d’une vie.

Jusqu’à présent, les choses se sont déroulées relativement bien, compte tenu de l’ampleur considérable qu’impliquent les deux parcs. Cependant, Galaxy’s Edge a encore quelques ajouts à faire, notamment le très attendu hôtel de luxe sur le thème de Star Wars, le Galactic Cruiser. L’hébergement spatial ne sera pas ouvert aux fans jusqu’en 2021, mais en attendant, il y a encore beaucoup de choses à faire pour les fans de Star Wars dans les attractions basées en Californie et en Floride. En fait, il y a tellement de choses à faire et à apprécier au Galaxy’s Edge qu’il est facile d’oublier certains des détails les moins connus de l’attraction. Star Wars est peut-être l’une des franchises les plus célèbres et les plus appréciées de tous les temps, mais Disney a également acquis une renommée mondiale, et une grande partie de cette renommée est le résultat de l’attention portée à chaque détail. Dans ce cas particulier, il semble que parfois les petites choses dans un endroit aussi grandiose et excitant que Galaxy’s Edge peuvent également être entièrement gratifiantes pour les fans de tous âges.

Lors d’un récent voyage à Galaxy’s Edge, les YouTubers spécifiques à Disneyland chez Fresh Baked ont décidé d’entreprendre une mission spéciale. L’équipe voulait voir si elle pouvait faire parler l’emblématique Wookiee Chewbacca lors de la randonnée du Millenium Falcon connue sous le nom de Smuggler’s Run. Apparemment, les invités qui s’essaient au pilotage du Falcon et ne sont pas tout à fait à la hauteur de son statut légendaire vont entendre le furieux copilote. Eh bien, il a peut-être fallu que les gens de Fresh Baked essaient de bien faire (ou de mal, selon la façon dont vous le voyez), mais le succès a finalement été atteint. Chewbacca a en effet fait connaître son mécontentement, et vous pouvez le vérifier ci-dessous:

Fondamentalement, ce qui se passe sur Smuggler’s Run est que pendant les premiers instants du trajet, les invités seront invités à effectuer une vérification avant le vol. C’est à ce stade que chaque passager doit effectuer le travail qui lui a été assigné, ce qui implique d’appuyer sur un bouton. Cependant, comme ce fut le cas pour le gang Fresh Baked, le bouton poussé a été délibérément effondré, afin de donner vie aux grognements réprimandants de Chewie. Le hack du mode Chewie n’est pas particulièrement bien connu, mais maintenant que Freshly Baked a vécu sa propre aventure pour donner vie au hack, de nombreux fans de Star Wars sont susceptibles de faire de leur mieux (et du pire) pour relever le défi divertissant.

Est-ce que ça vaut la peine de faire la queue trois fois différentes pour participer à Smuggler’s Run juste pour entendre Chewbacca se mettre en colère contre les pilotes du Millenium Falcon? Certains pourraient dire non, mais il n’en reste pas moins que c’est une tournure assez unique sur un trajet auquel des milliers de personnes ont participé depuis le premier Galaxy’s Edge attraction ouverte. Pour les fans de Star Wars qui vont prendre le temps et dépenser de l’argent pour se rendre au nouveau parc à thème, ce n’est qu’une expérience parmi une longue liste de merveilleuses possibilités.

