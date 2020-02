Comment déverrouiller le vérificateur IV

Les anciens jeux du Pokémon la série a rendu difficile la détection des statistiques des valeurs individuelles des Pokémon, mais il est possible de les vérifier facilement Épée et bouclier Pokémon dans l’après-match, tant que le joueur est capable d’écraser Léon dans une deuxième bataille.

Les valeurs individuelles (mieux connues sous le nom de valeurs IV) déterminent dans quelle mesure les statistiques d’un Pokémon augmenteront lorsqu’il augmentera de niveau. Les IV d’un Pokémon sont déterminés lorsqu’il est créé par le jeu et rencontré par le joueur pour la première fois, mais le joueur ne peut pas facilement découvrir ce qu’il est sans aide extérieure. Il est possible de déverrouiller un vérificateur IV dans Pokémon Sword & Shield qui jugera les statistiques d’un Pokémon en fonction de ses IV pendant qu’il se trouve dans une boîte Pokémon, mais le joueur doit d’abord y travailler.

Vaincre Léon et capturer la boîte légendaire

La première étape est assez simple. Le joueur doit terminer l’histoire principale de Pokémon Sword & Shield, qui implique la bataille contre Eternatus / Chairman Rose et l’achèvement de la Champion Cup. Le dernier adversaire est Léon – le champion de la région de Galar. Leon utilisera une équipe de Pokémon de niveau 60+ avec une composition différente selon le Pokémon de départ choisi par le joueur au début de la partie. L’équipe contiendra toujours un Aegislash, un Dragapult, un Haxorus et un Charizard qui peuvent utiliser la transformation Gigantamax.

Une fois que Leon est vaincu, le joueur peut alors terminer la campagne d’après-match. Cela commence par aller au Slumbering Weald et se termine par une bataille contre la boîte Legendary (Zacian pour Pokémon Sword ou Zamazenta pour Pokémon Shield) et une dernière bataille contre Hop.

Allez à la tour de bataille

Une fois que Hop est vaincu, le joueur peut retourner à Wyndon et visiter la Battle Tower. Les règles de la Battle Tower sont simples – aucun Pokémon n’est interdit (y compris les Pokémon Légendaire / Mythique) mais le joueur ne peut pas utiliser deux Pokémon de la même espèce et tous les objets détenus dans l’équipe doivent être différents, donc pas de restes multiples. Des règles fixes s’appliquent, ce qui signifie que les Pokémon au-dessus du niveau 50 verront leurs niveaux abaissés à 50. Le joueur peut choisir entre des batailles simples (avec une équipe de trois Pokémon) et des batailles doubles (avec une équipe de quatre Pokémon).

À mesure que le joueur gagne plus de batailles, son rang augmente. Les rangs sont de niveau débutant, de niveau Poké Ball, de niveau Great Ball, de niveau Ultra Ball et de niveau Master Ball. Les adversaires deviennent plus forts à mesure que le rang du joueur augmente.

Obtenez six victoires (dont une revanche avec Leon)

Afin de déverrouiller IV Checker, le joueur doit gagner six batailles dans la Battle Tower pour augmenter son rang en Poké Ball. La sixième bataille impliquera une revanche avec Leon, dont l’équipe sera de niveau 50, mais la composition sera choisie au hasard dans une liste (à l’exception de Gigantamax Charizard). Vaincre Leon amènera le joueur au rang 4, ce qui déverrouillera le vérificateur IV.

Pour utiliser le vérificateur IV, le joueur doit placer le Pokémon dans une boîte Pokémon et appuyer sur le bouton plus. Cela répertoriera les six statistiques du Pokémon et une déclaration à côté donnera au joueur une impression des IV. Si ça dit Pas bien, alors la stat n’a pas de IV, si elle dit Décent, il a 1-15, s’il dit Assez bien, il en a 16-25, si ça dit Très bon, il y en aura 26-29, s’il est dit Fantastique, il en a 30, et si ça dit Meilleur, il en aura 31.

Épée et bouclier Pokémon sont maintenant disponibles pour Nintendo Switch.

