Comment est née la relation entre Black Smak et Victor Zsasz

Oiseaux de proie Il est sur le point de sortir dans les salles. Il y a quelques mois, nous avons parlé de la sexualité des personnages Smak noir et Victor Zsasz Maintenant Margot Robbie a révélé que c’était une idée des acteurs eux-mêmes.

Il y a quelques mois, des spéculations ont commencé à surgir concernant la sexualité des méchants de Oiseaux de proie. Au milieu des rumeurs, Ewan McGregor avait parlé de la relation qu’ils entretiennent Smak noir et Victor Zsasz. Mais récemment, Margot Robbie qui a révélé que l’idée était des deux acteurs.

D’accord avec Margot Robbieétaient Ewan McGregor et Chris Messina qui a donné une touche spéciale à la relation entre leurs personnages dans Oiseaux de proie De cette façon, lorsque les personnages apparaissent à l’écran, nous verrons une profonde proximité, une intensité marquée. Concernant l’actrice, qui donne vie à Harley Quinn, Elle a révélé qu’elle était fascinée par ce changement concernant le script.

«Pendant un moment, il n’y avait que Christina et moi avec le script, il y a quelques années. C’était génial de lire les lignes encore et encore, en essayant de trouver le bon rythme et les bonnes étapes. Voir d’autres acteurs intervenir et incarner ces personnages et simplement faire avec eux quelque chose au-delà de nos rêves était très excitant. J’ai particulièrement aimé regarder Chris et Ewan, ce qu’ils ont fait avec Black Mask et Zsasz, parce que dans le script, c’était plus une relation de travail, mais ce qu’ils ont fait est devenu cette relation personnelle fascinante et conflictuelle qui se déplaçait entre le contrôle et la dépendance J’ai adoré », a-t-il révélé Margot Robbie, protagoniste et producteur de Oiseaux de proie

De cette manière, Smak noir et Victor Zsasz ils seraient les premiers méchants de DC à se révéler en tant que personnages gays sur grand écran. Comme ça Oiseaux de proie et cette décision incroyable est une autre grande vérité pour le DCEU, qui laisse derrière Studios Marvel car il n’a pas encore mis en œuvre cette réalité.

