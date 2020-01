Comment j’ai rencontré votre mère: 10 raisons pour lesquelles Ted & Barney Aren ne sont pas de vrais amis

Comment j’ai rencontré Ted et Barney de votre mère sont un duo dynamique. Ils sont extrêmement différents mais ils s’équilibrent également bien. Cependant, ces deux-là ne sont pas exactement de bons amis l’un pour l’autre. Barney est égoïste et ne se soucie souvent que de lui tandis que Ted n’a tout simplement pas beaucoup confiance en leur amitié.

CONNEXES: Comment j’ai rencontré votre mère: le meilleur épisode de chaque saison (selon IMDb)

L’émission semble peindre cette amitié comme un fan devrait enraciner, mais au fur et à mesure que la série avance, il devient de plus en plus difficile de croire que Barney et Ted sont vraiment les meilleurs amis. Voici 10 raisons pour lesquelles Ted et Barney ne sont pas de vrais amis.

10 Barney vole le camion de déménagement de Ted

Il n’est pas surprenant que Barney ait beaucoup de moments où il ne se présente pas comme le meilleur ami de Ted. Par exemple, lorsque Barney a appris que Ted prévoyait d’emménager avec Robin, il a volé le camion de déménagement de Ted et a refusé de le rendre à moins que Ted ne change d’avis.

Non seulement c’était tout simplement manipulateur, mais c’était aussi sans cœur. Ce devait être une journée spéciale pour Ted et Robin mais Barney leur a enlevé ça. Ce n’était qu’un geste égoïste, d’autant plus que Ted emménager avec Robin n’aurait pas du tout affecté Barney à long terme.

9 Barney vole l’identité de Ted

Rappelez-vous qu’une fois, Barney a volé l’identité de Ted et a prétendu être Ted Mosby, architecte? Bien qu’hilarant, tout ce scénario était également assez ridicule. Ted ne se souciait pas trop du fait que Barney faisait semblant d’être lui dans toute la ville juste pour avoir des filles, mais peut-être qu’il aurait dû.

Cette situation a finalement fait croire à Robin que Ted la trompait quand elle a commencé à entendre d’autres personnes ce que “Ted Mosby, architecte” avait fait. Honnêtement, si Barney avait pensé à quelqu’un d’autre que lui, aucun de ces drames ne se serait jamais produit.

8 Barney se réunit avec Robin

Comme les fans le savent, lorsque Ted est tombé amoureux de Robin, il est tombé assez fort et rapidement. Barney savait à quel point Ted aimait Robin et à quel point il était brisé quand les choses ne fonctionnaient pas avec elle. Il est donc assez étrange que Barney non seulement se réunisse avec Robin, mais aussi qu’il sort avec elle et finalement l’épouse.

Bien que ce ne soit pas exactement une surprise que Barney ait fait quelque chose comme ça, il est surprenant qu’il le fasse à Ted, qu’il considère comme son meilleur ami. Barney devait savoir que cela nuirait à Ted, même si Ted disait parfois le contraire.

7 Ted ne se soucie pas qu’il se soit réuni avec la sœur de Barney

Dans un épisode, Ted découvre qu’une fille avec laquelle il est récemment sorti était en fait la demi-sœur de Barney. Barney est extrêmement perturbé par cela, et alors que Ted s’excuse pendant environ trente secondes, il commence rapidement à jubiler et à narguer Barney.

CONNEXES: 10 plus grands (et meilleurs) gestes romantiques dans la façon dont j’ai rencontré votre mère

Ce comportement de Ted n’est pas exactement injustifié, Barney a raillé Ted dans plusieurs cas similaires auparavant, donc Ted voit probablement cela comme une forme de vengeance. Cependant, il semble toujours étrange qu’ils acceptent de se traiter de cette façon. Même s’ils pensent que c’est drôle, c’est plutôt inconfortable.

6 Barney laisse Ted penser qu’il a été avec la mère de Ted

Voici un autre exemple où ces deux-là n’ont aucun problème à se mettre mal à l’aise. L’une des blagues courantes dans la série est que Barney laisse Ted penser qu’il a été avec sa mère. Barney y fait allusion à plusieurs reprises, mais élude presque toujours la vérité lorsque Ted insiste sur la question.

Il est clair que cette blague rend Ted extrêmement mal à l’aise, d’autant plus qu’il n’est pas convaincu qu’il ne s’agit en fait que d’une blague. Ted découvre finalement vers la fin de la série que cette blague n’est qu’à moitié vraie, mais de toute façon, c’est toujours de mauvais goût, même pour Barney.

5 Ted essaie à peine de mettre Barney directement

Barney est assez délirant tout au long de la série. Il entraîne Ted dans des aventures folles, traite les femmes horriblement et pense même que son père est Bob Barker. Beaucoup de choses semblent être un appel à l’aide, et bien que Ted soit définitivement assez intelligent pour voir à travers les actions de Barney, il fait rarement un effort pour l’aider.

CONNEXES: Comment j’ai rencontré votre mère: 10 questions sans réponse que nous avons encore sur les personnages principaux

Ted interviendra ici ou là, mais il ne semble pas trop s’en soucier. Plus souvent qu’autrement, Ted roule amoureusement les yeux sur Barney et son plan le plus récent et passe à autre chose.

4 Ted ne pense pas que Barney lui rendrait visite à l’hôpital

Lorsque Ted se retrouve à l’hôpital après un accident de voiture, Barney et lui ne sont pas dans les meilleures conditions. Lily appelle Barney pour lui faire savoir ce qui s’est passé et Barney raccroche le téléphone pour aller voir Ted. Bien que ce soit l’un des meilleurs moments de Barney, cela montre également le manque de confiance de Ted en leur amitié.

Ted a supposé que Barney avait raccroché parce que Barney ne se souciait plus de lui. Même si Ted et Barney n’étaient pas en bons termes pendant cette période, on pourrait penser que Ted aurait suffisamment confiance en Barney pour savoir qu’il se souciait toujours du bien-être de Ted.

3 Barney ne prend pas au sérieux les sentiments de Ted

Chaque fois que Ted partage ses sentiments avec le groupe, ce qui est souvent le cas, Barney donne à Ted l’impression que ses sentiments ne sont pas valides. Barney se moque surtout de Ted puis lui dit de s’en remettre. Barney incite souvent Ted à faire avec lui des choses que Ted ne veut pas vraiment faire.

CONNEXES: Comment j’ai rencontré votre mère: principaux personnages classés par intelligence

Par exemple, après une soirée avec Barney, Ted doit demander à Marshall de l’aider à se remettre de la nuit précédente. Si Barney va être l’ami pour faire prendre Ted dans des situations folles, il doit aussi être l’ami pour en faire sortir Ted.

2 Barney essaie de blesser Ted avec Abby

L’un des mouvements les moins intelligents de Barney était quand il était en colère contre Ted, alors il a essayé de le rendre jaloux en faisant semblant d’être avec Abby. Honnêtement, ce plan n’avait tout simplement aucun sens. Ted ne se souciait pas beaucoup d’Abby, alors pourquoi Ted serait-il jaloux que Barney sortait avec elle?

Bien sûr, Barney espérait blesser Ted, mais cela n’a pas fonctionné de cette façon. Le pire de tout ça? Barney a fait semblant de proposer à Abby devant tout le monde, et la pauvre fille a pensé que c’était une vraie proposition. Barney est le pire.

1 Ted dit souvent à Barney qu’il n’est pas son meilleur ami

Ted est généralement un gars plutôt gentil, c’est pourquoi il est si surprenant qu’il dise si librement à Barney qu’il n’est pas son meilleur ami. Il est vrai que Barney n’a pas toujours été un grand ami de Ted, mais Barney fait toujours partie du groupe et ils semblent tous se considérer comme les meilleurs amis.

Ted peut certainement (et a) plusieurs meilleurs amis, alors pourquoi fait-il toujours de son mieux pour s’assurer que Barney sait que Marshall est son meilleur ami? Cela semble juste blessant et inutile.

SUIVANT: Comment j’ai rencontré votre mère: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais ne se sont jamais réunis)