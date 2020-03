Comment jailbreaker un iPhone avec un téléphone Android

Historiquement, le jailbreak d’un iPhone a été une tâche compliquée. Chaque fois que les jailbreakers parviennent à percer un trou dans l’iOS d’Apple, la société technologique les scelle avec la prochaine mise à jour. Pour cette raison, les jailbreaks iPhone existants ne sont disponibles que sur des versions de plus en plus spécifiques. Récemment, il a été constaté que vous pouvez utiliser un téléphone Android enraciné pour contourner les protections d’Apple d’une manière beaucoup plus simple que les options précédentes.

Pour commencer, vous devrez rooter (un autre mot pour jailbreak) votre téléphone Android. Assurez-vous que vous disposez d’une sécurité adéquate pour protéger vos appareils contre les menaces en ligne, car vous perdrez l’assistance des développeurs une fois que vous aurez rooté votre Android. C’est la même chose pour tous les iPhones jailbreakés. Ensuite, connectez les deux téléphones et pour ce faire, vous devrez prendre un convertisseur car les câbles iPhone ne sont compatibles qu’avec d’autres appareils Apple.

Publié par l’utilisateur de Reddit stblr, cette méthode permet à tout appareil iOS capable d’exécuter checkra1n d’être connecté à n’importe quel appareil Android avec une application de terminal et un accès root. Grâce au téléphone Android, ce jailbreak profitera d’une faille dans le matériel d’Apple, contrairement au logiciel iOS que la plupart des jailbreaks d’Apple ciblent. Tous les modèles d’iPhone du 5S à l’iPhone X peuvent utiliser ce hack.

Jailbreaker votre téléphone et les risques possibles

Une fois que vous avez tout configuré, téléchargez le binaire Linux checkra1n avec le µarch correspondant de votre Android et placez-les dans un répertoire permettant l’exécution. Ensuite, connectez les deux téléphones et ouvrez l’application terminale de votre appareil Android pour obtenir un accès root. Une fois votre iPhone connecté, placez-le en mode DFU et regardez l’ID USB, il devrait passer de 05ac: 12a8 à 05ac: 1227. Dans ce cas, exécutez Checkra1n en mode CLI, et vous avez jailbreaké votre téléphone.

Avec le téléphone jailbreaké, vous pourrez personnaliser votre expérience d’une manière qui n’est généralement pas disponible. Au fil des ans, Apple a supprimé des centaines d’applications de son magasin et le jailbreaking peut rendre leur exécution possible. Cependant, une fois que vous aurez jailbreaker votre téléphone, vous serez disqualifié de toute garantie pour votre appareil. Par conséquent, il peut être judicieux d’attendre la fin de la période protégée avant de procéder. Vous ne pourrez pas non plus télécharger de futures mises à jour logicielles, vous devrez donc chercher ailleurs des fonctionnalités supplémentaires. Le jailbreak n’est pas pour tout le monde, mais c’est une bonne option pour ceux qui veulent plus de contrôle sur leurs appareils, et comme ce processus ne dépend pas du matériel de l’appareil, la méthode fonctionnera sur tous les iPhones exécutant iOS 12.3 et plus.

Source: Reddit

