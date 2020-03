Comment la chose a fait la tête d’araignée (sans CGI) | .

Voici comment La chose a réussi cet incroyable effet Spider-Head à une époque antérieure à CGI. The Thing est un remake de la production de 1951 d’Howard Hawks, The Thing From Another World. Ce classique de b-film était une adaptation du roman des années 1930 Who Goes There?, Qui présentait une équipe de scientifiques piégés dans une base de recherche antarctique avec une créature extraterrestre qui peut parfaitement imiter tout être vivant. La version de 1951 a abandonné cet angle, et a plutôt présenté l’équipe traquée par un extraterrestre à base de légumes (James Arness, Gunsmoke). Le film est toujours tenu en haute estime et présente des sauts et des cascades surprenants à ce jour.

Des cinéastes comme Tobe Hooper ont encerclé le remake de The Thing avant que John Carpenter ne signe. Ce fut le premier grand projet de studio du réalisateur, mais bien qu’il soit fan de l’original, il voulait faire quelque chose de complètement différent. Il a cherché à faire une histoire sombre et sans compromis sur la perte de l’humanité et est revenu au concept du roman d’une créature façonnant la forme. Bien qu’il soit maintenant considéré comme un classique, le film a été fustigé à sa sortie pour être beaucoup trop sombre et sanglant. La sous-performance du film est souvent imputée au succès de E.T., qui a été publié le même été et offrait une vision plus optimiste des visites extraterrestres.

La Chose est maintenant à juste titre saluée comme un chef-d’œuvre et ses effets spéciaux pratiques résistent remarquablement bien. Cela est largement dû au travail de Rob Bottin, qui a déjà collaboré avec Carpenter sur The Fog. Bottin est crédité en tant que créateur et concepteur d’effets spéciaux de maquillage sur le film, et c’était sa suggestion courageuse que la créature pourrait ressembler à tout ce qu’elle a jamais imité dans d’autres mondes, donc quand elle est attrapée, elle panique et se tord de différentes formes. C’était un gros projet pour le jeune homme de 22 ans à l’époque, qui a travaillé sans relâche pendant un an sans interruption qu’il a été hospitalisé avec épuisement une fois terminé.

The Thing propose plusieurs séquences d’effets de créatures impressionnantes, mais celle dont tout le monde se souvient est la transformation de Norris Thing, qui mène au moment Spider-Head. Dans l’histoire, le géologue Norris (Charles Hallahan, Pale Rider) est emmené à l’infirmerie après avoir subi une crise cardiaque apparente, mais lorsque le médecin de l’avant-poste Copper tente de le ranimer avec un défibrillateur, l’estomac de Norris se déchire pour révéler une gueule de dents qui couper les bras du médecin. Une créature émerge alors du corps de Norris mais est rapidement brûlée par le MacReady de Kurt Russell. Ne voulant pas périr, la tête du Norris Thing se détache et roule au sol. Il pousse ensuite des tiges et devient la créature Spider-Head, qui est également grillée.

La scène Spider-Head de la Chose est un exemple bravoure d’effets pratiques. La première partie de la scène a impliqué l’acteur Charles Hallahan sculpté du cou vers le bas, avec une réplique parfaite de son corps construit. La bouche de l’estomac était un mécanisme hydraulique qui déchirait les bras de Cooper, qui étaient faits de jello et de veines en plastique remplies de sang. Pour que le tir fonctionne à distance, un double amputé a été embauché pour jouer brièvement le médecin désormais sans bras, qui portait un masque de l’artiste de cuivre Richard Dysart.

Dans la deuxième partie de Les choses Scène de Spider-Head, une réplique de la tête d’Hallahan a été réalisée. Une rampe hydraulique construite sous la table tendait la tête de Norris alors qu’elle s’échappait du feu, avec des veines construites en plastique fondu et du chewing-gum pour tirer sur la boue d’un autre monde. Malheureusement, la première construction de cette pièce a explosé en raison des vapeurs de cet effet qui se sont accumulées dans la pièce, qui s’est allumée lorsque du feu a été ajouté à la scène; il a ensuite été reconstruit à la hâte. Le Spider-Head lui-même était une combinaison d’une tête mécanique pour les gros plans et d’un appareil radiocommandé pour lui donner l’impression de bouger pour les longs plans. Tous ces éléments se sont combinés pour créer l’une des séquences d’effets non CG les plus impressionnantes de tous les temps.

