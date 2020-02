Comment la fonctionnalité Top 10 de Netflix est calculée

Streaming géant Netflix a lancé une nouvelle fonctionnalité cette semaine qui permettra aux abonnés de voir une liste des 10 meilleures émissions et films sur le service. La liste est générée quotidiennement et filtrée par pays afin que les téléspectateurs obtiennent une nouvelle liste chaque jour, adaptée à leur pays de résidence. Les critères pour une émission ou un film dans le top 10, cependant, sont quelque peu mystérieux.

Cette fonctionnalité représente une rupture avec les listes quelque peu arbitraires utilisées par Netflix dans le passé. Les différentes applications Netflix afficheraient des catégories étiquetées “Tendance” ou “Populaire sur Netflix” sans aucune explication de ce que ces descripteurs signifiaient exactement. De nombreuses personnes ont spéculé qu’une ou les deux catégories pourraient être le reflet d’une discussion en ligne sur les réseaux sociaux jusqu’à ce que Netflix révèle récemment sa méthode de suivi des vues. Cependant, même avec ces informations, il était toujours impossible de comparer les émissions dans une liste ou de suivre la popularité d’une émission dans une fenêtre de temps donnée.

Ce problème est résolu par la nouvelle fonctionnalité du top 10 quotidien. Selon Variety, un représentant de Netflix a confirmé que la liste était décidée par sa nouvelle métrique de suivi d’audience. Une émission est considérée comme ayant été visionnée chaque fois qu’un compte Netflix la joue pendant au moins deux minutes. L’idée est qu’une fenêtre de deux minutes supprime l’impact de la longueur d’un morceau de contenu de la métrique. Sur la base de cette logique, il est sûr de déduire que l’émission numéro un dans la liste quotidienne est celle qui a accumulé le plus de vues de deux minutes dans ce pays, au cours des dernières 24 heures. Le reste de la liste est organisé en fonction de cette métrique, de sorte que le spectacle de deuxième place a atteint la deuxième vue en deux minutes, etc.

Pourquoi la fonctionnalité Top Daily 10 améliore Netflix

Les utilisateurs de Netflix viennent de partout dans le monde, mais il y a un temps passé amusant et embarrassant avec lequel ils peuvent tous s’identifier: faire défiler sans cesse les menus de Netflix, chercher quelque chose à regarder. La plateforme est connue pour créer une paralysie d’analyse atroce parmi ses téléspectateurs et c’est devenu une blague internationale. La nouvelle fonctionnalité du top 10 pourrait atténuer ce problème car elle est plus concrète. Savoir que quelque chose au sujet des émissions sur la liste a capturé spécifiquement le public d’un pays aujourd’hui pourrait susciter la curiosité mieux que de simplement savoir qu’un groupe de films est vaguement «tendance».

La nature plus transparente du top 10 quotidien peut également mettre à l’aise certains des critiques de Netflix. La société est souvent critiquée pour avoir exagéré la popularité de sa programmation originale. C’est une critique raisonnable, car Netflix pourrait être tenté de prétendre que Stranger Things est plus grand qu’une émission non exclusive qui pourrait également exister sur une plate-forme concurrente, et il n’est pas possible pour un tiers de réfuter ces affirmations. Cependant, (en supposant qu’ils ne constituent pas ces nombres d’audience), Netflix le top 10 quotidien devrait refléter plus précisément les éléments de contenu qui retiennent vraiment l’attention.

