Comment la maman de Peter Weber a finalement gagné la barbe contre. Madison Bachelor Drama

Dans le combat entre Barb et Madison le Le célibataire finale, il semble que la mère de Peter est arrivée en tête. Peter et Madison ont mis fin à leur brève fréquentation et Peter a publié une vidéo à la maison affirmant que les rapports sur sa relation rompue avec celle de sa mère étaient exagérés.

De tous les personnages principaux de la finale de deux nuits de The Bachelor, Barb a eu l’impact le plus indélébile. Tout au long de la saison, ce fut la scène de ses pleurs “Apportez sa maison!” qui a continué à rejouer sur les teasers. Il s’est avéré que ce plaidoyer désespéré était moins un signe de la situation difficile dans laquelle Peter s’était mis et plus un indicateur du fait que Barb avait probablement besoin de voir un thérapeute. Elle a utilisé la manipulation émotionnelle pour persuader Peter de se fiancer avec Hannah Ann, une décision pour laquelle il n’était clairement pas prêt. Et puis, après avoir rompu avec Hannah Ann, Barb était là dans le public, désapprouvant son fils à chaque étape. Lorsque Madison a réintégré l’image, Barb était au-dessus d’elle. Et, peut-être dans un effort pour se mettre en lumière, elle portait la déception sur son visage.

Barb a tracé une ligne dans le sable avec du fil de fer barbelé: Peter pourrait soit sortir avec Madison, soit réparer avec sa mère. Il a choisi ce dernier, et une grande partie de la raison devait être qu’il vit toujours avec ses parents. Il semble également que Peter et Madison n’aient pas passé une tonne de temps à réfléchir à la vie en dehors de la série. Dès qu’ils ont eu la chance d’avoir ces conversations, il semble que la relation était terminée.

Il y a eu beaucoup de discussions sur l’ultimatum de Madison, avertissant Peter qu’il ne devrait pas coucher avec Victoria F. et Hannah Ann dans les suites fantastiques. Mais, en substance, Barb émet également un ultimatum. La proximité de Peter avec sa famille aurait pris fin s’il avait décidé de continuer à voir Madison. Barb a clairement fait savoir qu’elle n’accepterait jamais sa décision, et elle a clairement perdu beaucoup de respect pour lui quand il a choisi de laisser Hannah Ann partir.

C’est une chose d’agir dans le meilleur intérêt de votre fils. C’est tout autre chose d’agir dans le meilleur intérêt de vous-même. Barb a toujours parlé à la première personne lors de l’évaluation de chaque relation que Peter avait avec les deux dernières femmes. Il ne s’agissait pas de savoir avec qui Peter était le plus en contact. C’était qui elle aimait. Heureusement pour Barb, elle a réalisé son souhait avec Madison, car il était tout aussi évident pour le public qu’ils n’allaient jamais s’entraîner.

