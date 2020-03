Comment la sortie de mars de The Way Back aura un impact sur les chances de la saison des récompenses de Ben Affleck

Voici comment The Way Back’s La date de sortie en mars pourrait avoir une incidence sur les chances de Ben Affleck cette saison de récompenses. Sorti en salles plus tôt ce mois-ci, le film est en quelque sorte un véhicule de retour pour Affleck, après son récent passage en réadaptation, sa séparation de sa femme Jennifer Garner et son retrait du rôle de Batman dans DC Extended Universe. Les parallèles entre Affleck et son personnage de Way Back Jack Cunningham étaient évidents pour tous ceux qui ont vu les bandes-annonces du film, et l’acteur était très ouvert sur le fait que la réalisation du film était une expérience cathartique pour lui. Canalisant ses démons personnels, Affleck a livré l’une de ses plus belles performances à ce jour alors que The Way Back a obtenu des critiques positives.

À un moment donné, The Way Back était prévu pour octobre 2019, le mettant au cœur de la saison des récompenses. Warner Bros.a finalement décidé de retarder The Way Back à ce printemps et de faire du Joker leur priorité absolue pour les Oscars 2020. Comme en témoigne le Joker brut de 1 milliard de dollars et deux victoires aux Oscars (dont celui du meilleur acteur), cela s’est avéré une sage décision. Cependant, les fans de The Way Back se demandent comment le changement pourrait affecter les chances d’Affleck d’obtenir sa propre nomination au meilleur acteur dans la prochaine course aux récompenses.

La première de mars empile définitivement le jeu contre The Way Back, et c’est un obstacle qu’il faudra surmonter. Affleck connaît maintenant des critiques élogieuses, mais au moment où les festivals d’automne commencent et les films en compétition commencent à être projetés, il risque de devenir une réflexion après coup. Affleck ne fera pas partie de la conversation immédiate lors de la vague initiale de buzz de la saison des Oscars, et ce sera à WB de le garder visible dans l’esprit des électeurs. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour dire avec certitude comment les prochains Oscars se dérouleront, bien que WB ait d’autres projets intrigants à l’horizon comme In the Heights, Tenet et Dune qui pourraient devenir des acteurs légitimes sur le circuit des récompenses. Si l’un de ceux-ci (ou quelque chose d’autre) décolle, The Way Back peut ne pas recevoir une énorme poussée. La campagne est une partie énorme des Oscars, et si WB ne fait pas tout pour Affleck, cela le désavantage, lui et le film.

Comme l’a montré le Grand Budapest Hotel, Get Out, Black Panther et Once Upon a Time in Hollywood ces dernières années, une date de sortie automne / hiver n’est pas une condition préalable pour les nominations aux Oscars. Il est possible que The Way Back emboîte le pas, surtout si la BM est intelligente dans la façon dont elle gère sa campagne. Il serait judicieux de concentrer leurs efforts principalement sur l’obtention d’Affleck dans le domaine du meilleur acteur, plutôt que de viser des nominations générales. The Way Back est bien reçu, mais certains critiques ont contesté la nature formelle de certains aspects du film, estimant que la performance d’Affleck a élevé un drame relativement standard. The Way Back aurait du mal à marquer des nominations pour le meilleur film ou le meilleur réalisateur, mais il a une chance de perforateur dans Actor. Il va sans dire que les chances d’Affleck varient en fonction de la concurrence.

Le meilleur acteur est généralement l’une des catégories les plus empilées année après année, et il y a toujours des snobs de haut niveau. Les goûts de Christian Bale, Eddie Murphy, Adam Sandler et d’autres ont raté l’année dernière malgré tous leurs performances dignes. Parce qu’Affleck ne fera pas la une des journaux pour son travail plus tard dans l’année (The Way Back sera déjà sur les médias locaux au moment où les titres du festival commenceront à générer du buzz), il devra espérer qu’il s’agit d’un meilleur acteur plus faible année que d’habitude, lui permettant de se faufiler dedans. Ce serait bien de voir Affleck net quelques éloges pour Le chemin du retour, mais les téléspectateurs et ses fans peuvent toujours se consoler dans le travail lui-même et connaître le dos d’Affleck au sommet de son jeu après des années de luttes personnelles.

