Comment le Arrowverse peut payer l’œuf de Pâques de Twins Wonder

Comme Crise sur des terres infinies a commencé le chapitre suivant pour la Arrowverse, les derniers instants du crossover ont jeté les bases de l’émergence des Wonder Twins. Lors de la scène finale au Hall of Justice, Gleek le singe exxorien a été entendu au loin tout en s’échappant. Les premières ébauches du croisement avaient initialement prévu que Zan et Jayna apparaissent avant d’être coupées. Bien qu’elle n’apparaisse pas, la porte a été officiellement ouverte à l’une des séries pour présenter les jumeaux emblématiques et Gleek sur toute la ligne. Chaque fois que le moment est venu pour l’Arrowverse de payer cet œuf de Pâques, il y a deux sources d’inspiration vers lesquelles TPTB devrait se tourner.

Les jumeaux ont en fait fait leurs débuts en direct sur The CW avant l’oeuf de Pâques dans Crisis on Infinite Earths. Dans la saison 9 de la série prequel de Superman Smallville, David Gallagher et Allison Scagliotti ont donné vie aux frères et sœurs Exxorian dans l’épisode “Idol”. de faire des actes héroïques au nom de The Blur (Tom Welling) plus tard connu sous le nom de Superman, mais à la place, a causé plus de problèmes pour le personnage du héros de Clark Kent. tout en leur donnant des modèles à suivre.

Le domaine où Zan et Jayna ont le plus brillé est celui où les téléspectateurs ou les lecteurs peuvent voir l’héroïsme à travers leurs yeux pour représenter la jeune démographie. Grâce à la nouvelle continuité de Earth-Prime, l’âge de l’héroïsme est maintenant connu à une échelle encore plus grande qu’auparavant. Avec l’Arrowverse qui devrait se développer au cours des prochaines années, faire entrer les jumeaux ajouterait une nouvelle couche rafraîchissante à la franchise. Leur perspective permettrait également aux personnages actuels de donner naissance à de nouveaux jeunes héros, directement inspirés de la génération actuelle. Les Wonder Twins ont évolué avec le temps depuis leurs jours The All-New Super Friend Hour avant de faire leurs débuts dans la bande dessinée. Une grande génération les considère toujours comme certains des personnages les plus coquins de l’univers DC, pour le meilleur et pour le pire.

Lorsque l’on regarde les meilleures bandes dessinées pour s’inspirer de la prise Arrowverse, les nouveaux Wonder Twins dirigés par l’écrivain Mark Russell et l’artiste Stephen Byrne sont une interprétation solide à regarder. La série a Zan et Jayna aborder les thèmes de l’héroïsme et les défis universels d’être un adolescent. Les aborder comme des inadaptés essayant de s’intégrer dans ce monde, c’est une forte introduction pour les nouveaux lecteurs ainsi que de les réintroduire auprès de fans de longue date. Il y a toujours l’élément de pur plaisir car cette adaptation permet à Zan et Jayna d’être mis en lumière plus à la terre, les aidant à se développer en tant que personnages. Avec tous les spectacles d’Arrowverse renouvelés pour la saison prochaine avec la reprise de Superman et Lois, il y a six options pour que les personnages apparaissent.

Le Flash et Legends of Tomorrow est l’endroit où la franchise est plus comique, tandis que Batwoman, Supergirl et Black Lightning se concentrent davantage sur des histoires plus difficiles. Que ce soit plus tard cette saison ou la prochaine, la meilleure approche de l’histoire pour l’une ou l’autre série serait de mettre en place la prochaine génération de héros. Comme certains des principaux héros sont allés loin dans leur voyage, les laisser jouer le rôle de mentors pour de futurs personnages comme Zan et Jayna ouvrirait la possibilité d’histoires rafraîchissantes et divertissantes. Avec l’excellent travail VFX qui a été fait pour Gorilla Grodd et King Shark, Gleek aurait une introduction solide à l’écran. Suivant Crise sur des terres infinies, nous espérons que les téléspectateurs verront l’ajout des Wonder Twins dans le Arrowverse plutôt tôt que tard.

