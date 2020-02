Comment le film de Harley Quinn met en place Suicide Squad 2

Attention: SPOILERS à venir pour Birds of Prey.

Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn) voit le retour du personnage de Suicide Squad de Margot Robbie, et présente plusieurs références à l’époque de Harley en tant que membre de la Task Force X. Bien que ce soit principalement une aventure autonome, Birds of Prey prépare le terrain pour la prochaine apparition de Harley dans le DC Univers étendu: dans la sorte de suite de James Gunn The Suicide Squad.

Réalisé par David Ayer et sorti en 2016, Suicide Squad était très attendu après une série de bandes-annonces impressionnantes, mais le résultat final était décevant (possible en raison d’interférences excessives en studio). Ce fut quand même un succès au box-office, ce qui a suffi pour lui valoir deux suivis dans Birds of Prey et The Suicide Squad. Ce dernier film a été décrit comme une “réinvention” plutôt que comme une suite simple (d’où le titre plutôt déroutant), mais mettra en vedette un certain nombre de personnages de retour – y compris Harley, Captain Boomerang de Jai Courtney, Joel Kinnaman comme Rick Flag et Viola Davis comme Amanda Waller.

La fin de Suicide Squad, dans laquelle Joker fait sortir Harley de prison, mène plus ou moins directement au début de Birds of Prey, où le couple a traversé une rupture brutale. Birds of Prey utilise des images de Suicide Squad pour expliquer l’histoire de Harley, mais récapitule également toute sa vie dans l’animation, de sorte que vous n’avez pas besoin d’avoir vu Suicide Squad pour vous rattraper. Bien que Birds of Prey ne se préoccupe pas trop de la mise en place de suites, il propose une mise à jour sur un autre personnage clé de Suicide Squad – et définit Harley Quinn comme sa propre femme.

Le capitaine Boomerang semble s’être échappé de Belle Reve

Lorsque Harley fait une descente dans un poste de police pour trouver la jeune pickpocket Cassandra Cain, il y a une affiche recherchée pour le capitaine Boomerang sur le mur. Harley attire l’attention sur elle – en montrant l’affiche et en disant: “Je connais ce gars!” – et l’affiche est à l’écran pendant un temps considérable. La dernière fois que nous avons vu le capitaine Boomerang, il a été confiné dans une cellule misérable à Belle Reve, une prison pour super-méchants où le reste de l’équipe de suicide était également détenu. Si la police le cherche à nouveau, cela suggère qu’il est sorti de prison, en fuite, et qu’il vole à nouveau les banques avec ses fidèles boomerangs.

Il est possible que lorsque Joker et ses hommes de main sont entrés par effraction dans Belle Reve pour faire sortir Harley, certains des autres prisonniers aient également été libérés – que ce soit par distraction, ou simplement parce que Joker aime un peu le chaos. Là encore, il est également possible que The Suicide Squad commence avec le capitaine Boomerang exactement au même endroit que celui où nous l’avons vu pour la dernière fois, selon combien Warner Bros se soucie toujours de maintenir une stricte continuité DCEU à ce stade.

Harley Quinn a de beaux souvenirs de l’équipe de suicide

Dans le dernier acte de Birds of Prey, les dames creusent le coffre au trésor de costumes et d’armes de Harley lorsque Renee Montoya sort la chemise “Daddy’s Lil Monster” que Harley portait dans Suicide Squad. Harley saisit rapidement le vêtement marqué par la bataille de ses mains et lui dit qu’elle ne peut pas le porter, car il a beaucoup de valeur sentimentale. Bien que Harley ait été à l’origine obligée de rejoindre la Task Force X contre sa volonté, elle a finalement fini par se lier avec ses collègues membres de l’équipe – les appelant même ses “amis” à la fin de Suicide Squad. Il est également à noter que son sort derrière les barreaux dans Suicide Squad était la première fois (à notre connaissance) que Harley avait été séparée du Joker depuis l’adoption de son alter ego crapuleux. Le film a même jeté les bases de la rupture de Birds of Prey en faisant abandonner Harley au Joker pour être attrapé par Batman.

Le fait que Harley revienne sur son temps au sein de la Task Force X avec affection est significatif, car à moins qu’elle ne soit renvoyée en prison pour The Suicide Squad, sa participation à la prochaine mission pourrait en fait devenir volontaire. En fait, elle pourrait même être intégrée comme consultante indépendante.

Harley Quinn est une femme libre (avec sa propre entreprise)

Harley commence Birds of Prey en tant qu’arlequin sans maître, manquant de direction dans la vie et sous le feu de tout le monde à Gotham City qu’elle a jamais fait du tort (ce qui fait beaucoup de monde). À la fin du film, elle a sa propre carte de visite la déclarant être “Harley Quinn & Associates: Badass Motherf *** ers”. Son seul véritable associé est son apprenti, Cassandra Cain, mais Harley est un mercenaire très utile à part entière (même si elle a du mal à épeler le mot “mercenaire”).

Cela ouvre une nouvelle façon à Harley de rejoindre l’équipe de The Suicide Squad: non pas en tant que prisonnier, mais en tant que personne vers laquelle la Task Force X se tourne pour obtenir une aide extérieure. Ce que Harley manque dans les superpuissances réelles, elle le compense avec une utilisation créative des armes et des acrobaties. Elle a également des liens solides avec le ventre miteux de Gotham, ayant passé de nombreuses années en tant que bras droit du Joker. Et, compte tenu de son affection pour sa tenue de Suicide Squad et de sa réaction positive à l’affiche du capitaine Boomerang, il semble probable qu’elle serait prête à retravailler avec l’équipe – surtout si Amanda Waller lui offre une sorte d’immunité.

Sur la base de ce que nous savons jusqu’à présent sur The Suicide Squad, le nom de l’équipe sera plus approprié cette fois-ci. Gunn a taquiné qu’il n’hésiterait pas à tuer des personnages, et si la Task Force X perd beaucoup de ses nouveaux membres, Waller pourrait recourir au recrutement de l’un des anciens. Après tout, il y a une raison pour laquelle elle considérait Harley Quinn comme si précieuse la première fois, et c’est Harley qui a réussi à se rapprocher suffisamment pour couper le cœur d’Enchantress dans la bataille décisive de Suicide Squad.

On ne sait pas actuellement dans quelle mesure Harley Quinn jouera un rôle important dans The Suicide Squad, qui a une distribution bien remplie et de nombreux nouveaux personnages à présenter. Mais si la Task Force X est appelée à sauver à nouveau le monde, alors Amanda Waller n’est certainement pas au-dessus de travailler avec un criminel en fuite pour faire le travail.

