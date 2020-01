Comment le moniteur est décédé dans la crise des bandes dessinées Infinite Earths

Le Moniteur (LaMonica Garrett) a connu une fin inopportune dans le Arrowverse crossover, Crisis on Infinite Earths, mais comment sa mort se compare-t-elle à ce qui est arrivé au personnage dans la version bande dessinée de l’histoire? Le Moniteur a été un acteur clé de Crisis on Infinite Earths, qui a non seulement contribué au démarrage de l’histoire, mais a également joué un rôle important dans le conflit lui-même.

Dans le troisième chapitre de l’événement Arrowverse en cinq parties, qui a été diffusé comme un épisode de The Flash, Flash de Earth-90 (John Wesley Shipp) a pris la place de Barry en se sacrifiant pour détruire le canon antimatière. Cependant, ses efforts n’ont pas été suffisants pour sauver le multivers. Harbinger (Audrey Marie Anderson), qui était contrôlée par l’Anti-Monitor, a attaqué le Waverider et a facilement vaincu les héros environnants. Seul le moniteur a pu s’opposer à la puissance de l’anti-moniteur. Après une bataille houleuse, le Moniteur est tué et son énergie est absorbée. Par la suite, Earth-1 est détruit, mais heureusement, Pariah (Tom Cavanagh) est capable de téléporter les sept parangons en lieu sûr.

Le Moniteur est également décédé dans la série de bandes dessinées Crisis on Infinite Earths, et bien qu’il existe des différences, les circonstances entourant leur destin sont assez similaires. Après avoir recruté les héros et les méchants nécessaires pour faire face à la crise, le messager a été corrompu par l’un des démons de l’ombre de l’Anti-Monitor. Elle a ensuite attaqué le Moniteur, mais l’entité cosmique omnisciente avait prévu la trahison. Monitor est mort aux mains de Harbinger, mais sa mort faisait partie de son plan.

Lorsque le moniteur est mort, l’énergie libérée de son corps s’est déversée dans une machine suffisamment puissante pour entraîner à la fois la Terre-1 et la Terre-2 dans un vers le bas où elles étaient à l’abri des ondes d’antimatière. Cela a permis aux héros de survivre et de formuler un plan pour éliminer l’Anti-Monitor une fois pour toutes. Avant sa mort, il a laissé un message au Harbinger, afin qu’elle comprenne son plan et utilise cette connaissance pour s’assurer que l’Anti-Monitor était arrêté.

La mort du Moniteur était nécessaire à la victoire des héros dans les bandes dessinées. Il reste à voir quel impact sa mort aura sur l’Arrowverse. Il se pourrait que sa plus grande contribution ait été de tenir l’anti-moniteur, et que donner aux héros une chance de se battre soit en fait crédité à Pariah à la place. Cependant, il est possible que le Moniteur, tout comme son homologue de la bande dessinée, ait un plan secret en place qui prendra fortement en compte les deux derniers versements du crossover.

