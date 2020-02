Comment le PREMIER Black Captain America pourrait s’intégrer dans le MCU

Marvel’s Faucon et soldat d’hiver La série présenterait apparemment le premier Captain America noir, Isaiah Bradley – mais comment s’intégrera-t-il dans l’histoire du MCU? Avengers: Fin de partie s’est terminée de manière triomphante, avec un Steve Rogers âgé mais satisfait transmettant son bouclier à Sam Wilson. Cela signifiait clairement que Sam héritait du manteau de Captain America, tout comme il l’a fait dans les bandes dessinées.

Mais il semble que le parcours de Sam pour devenir Captain America sera beaucoup plus complexe qu’on ne le pensait auparavant. Les derniers rapports suggèrent que Falcon apprendra l’histoire secrète du programme de super-soldats du gouvernement américain, et en conséquence, il refusera d’abord de brandir le bouclier. Sam Wilson apprendra sur Isaiah Bradley, un personnage qui – dans les bandes dessinées – a été le premier noir Captain America.

Jusqu’à présent, les différents spectacles de Marvel Disney + ont semblé remarquablement fidèles aux bandes dessinées originales. Mais comment Marvel pourrait-il adapter Isaiah Bradley au MCU?

L’histoire choquante du programme Super-Soldat

L’histoire d’Isaiah Bradley est issue d’une mini-série de 2003 intitulée Truth: Red, White, and Black. L’idée a été proposée par l’écrivain Robert Morales, inspiré de la tristement célèbre étude Tuskegee, dans laquelle les Afro-Américains étaient secrètement exposés à la syphilis. Morales s’attendait à ce que Marvel refuse l’idée, étant donné qu’elle était si sombre, mais il l’a tout de même présentée; à sa grande surprise, Marvel a signé. Il s’est associé à l’artiste Kyle Baker et a raconté une histoire sombre dans laquelle le gouvernement américain a expérimenté le sérum de super-soldat. Isaiah Bradley était l’un des 300 soldats noirs qui ont été chassés par les renseignements militaires et soumis aux premières versions du sérum. Ironiquement, Bradley n’avait même jamais voulu participer à la guerre; il était objecteur de conscience et se vit offrir un choix entre 20 ans de prison et le service militaire.

Isaïe était l’un des rares à avoir survécu aux expériences. Lui et son unité de super-soldats ont été envoyés sur les lignes de front, mais les militaires n’ont jamais eu l’intention de les célébrer comme ils le feraient plus tard Steve Rogers; après tout, ils étaient tous noirs. Les militaires ont simulé leur mort, puis les ont avertis de participer à des missions suicide s’ils voulaient que leurs familles vivent. Un furieux Isaiah Bradley, inspiré des contes de Captain America, a décidé de réclamer le manteau pour lui-même; il a volé un costume et un prototype de bouclier et les a emportés sur le terrain. Malheureusement, cela s’est avéré une erreur tragique; alors qu’Ésaïe seul a survécu à sa mission, il a été emprisonné pour trahison parce qu’il avait volé la tenue et était devenu Captain America. Il a été condamné à la prison à perpétuité à Leavenworth et a purgé 17 ans d’isolement, finalement libéré par le président Eisenhower en secret. Son esprit s’était détérioré, une combinaison du sérum de super-soldat et des années de confinement, et il ne s’est jamais vraiment remis.

Vérité: Rouge, Blanc et Noir était une série révolutionnaire, et elle était initialement profondément controversée, introduisant la souillure des préjugés raciaux dans la trame de fond de Captain America. Il était à l’origine considéré comme quelque chose d’un coup de publicité politiquement correct, mais chaque problème a été accueilli positivement et le dialogue a rapidement changé. Comme alors rédacteur en chef, Axel Alonso, a déclaré à CBR:

“Lorsque nous avons publié notre première image d’Isaïe Bradley – la silhouette d’un homme afro-américain en costume de Captain America – les médias se sont accrochés à elle comme une histoire intéressante, mais beaucoup de gens sur Internet s’y sont alignés, en supposant, pour quelque raison que ce soit, cela dénigrerait l’héritage de Steve Rogers. Au moment où l’histoire a été finie, le dialogue autour de la série avait considérablement changé. , qu’il voyait maintenant qu’il s’agissait de jeter des ponts entre les gens, pas de les brûler – ce que j’ai profondément respecté. C’est particulièrement significatif lorsque vous éditez une histoire qui fonctionne un peu plus que du pur divertissement.

Comment l’histoire d’Isaïe Bradley peut être intégrée dans le MCU

Étonnamment, il n’est en fait pas difficile d’intégrer cette histoire dans le MCU – et The Incredible Hulk pourrait bien être la clé. Cela a présenté aux téléspectateurs le général Thaddeus “Thunderbolt” Ross, une figure de haut rang de l’armée américaine obsédée par l’idée de créer de nouveaux super-soldats. Il était apparemment le dernier d’une longue lignée de personnalités militaires à être fasciné par les travaux du Dr Abraham Erskine et à tenter de reproduire son succès. En fait, Bruce Banner travaillait pour Ross quand il a mis au point un sérum gamma innovant et s’est imprudemment expérimenté sur lui-même, créant le Hulk.

La romanisation de The Incredible Hulk étoffe encore plus l’histoire de Ross, laissant entendre qu’il y avait eu d’autres programmes de super-soldats. Dans une scène clé, Ross a informé le général Greller de l’origine de Hulk.

“‘Le travail de Banner était une tangente de Bio-Tech’ ‘, a déclaré Ross après un moment d’hésitation.

Greller n’a pas fait la connexion au début. Puis, quand il a commencé, il ne pouvait pas vraiment croire ce que Ross disait. “Vous m’avez dit que vous alliez au Brésil pour attraper un scientifique. Êtes-vous en train de me dire qu’une autre de vos expériences de Super Soldier a été détraquée?” Lorsque Ross acquiesça, Greller se pencha en arrière sur sa chaise, étonné. “Et vous ne pensiez pas que c’était assez important pour me donner un avertissement?” “

Il n’est pas difficile d’imaginer un scénario où quelque chose de très similaire à Truth: Red, White et Black a eu lieu dans le MCU. Tout comme dans les bandes dessinées, le gouvernement américain aurait tenté de reproduire le succès d’Abraham Erskine avec Steve Rogers. Mais Erskine avait emporté ses secrets avec lui dans la tombe, ce qui signifiait que leurs expériences auraient très probablement mal tourné. Pourtant, il aurait bien pu y avoir une poignée de survivants – dont Isaiah Bradley, le premier noir Captain America. Cette révélation expliquerait certainement pourquoi Sam Wilson rejette initialement le bouclier de Captain America; il serait choqué d’apprendre l’histoire secrète de Captain America et les expériences de super-soldat qui ont été menées illégalement sur des hommes noirs.

Ce serait un choix audacieux, avec Marvel Studios copiant les bandes dessinées et introduisant des préjugés raciaux dans l’histoire MCU de Captain America. Sans aucun doute, il a le potentiel d’être aussi controversé que Truth: Red, White et Black l’était en 2003, mais j’espère que l’histoire se répétera d’une autre manière, et chaque épisode de Falcon et Winter Soldier sera mieux reçu que le dernier.

