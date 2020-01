Comment Leprechaun dans l’espace a réinventé de manière hilarante le Chestburster d’Alien

Leprechaun 4 a pris le minuscule slasher dans l’espace, et pendant que là, la franchise a réinventé de façon hilarante le Chestburster classique de Extraterrestre. Quand il s’agit de mélanges de science-fiction et d’horreur, peu de films suscitent le même respect des fans qu’Alien. Alors que la franchise Alien qui a suivi a connu des hauts et des bas au cours des décennies depuis, le classique de 1979 du réalisateur Ridley Scott était si bon qu’il n’est pas étonnant que Hollywood ne puisse pas s’empêcher d’essayer de garder son héritage en vie, et les fans sont prêts à donner des suivis à Alien chance après chance de les impressionner.

Le film Alien original est plein de scènes emblématiques, mais au sommet de cette liste se trouve sans aucun doute la séquence infâme lorsque la deuxième étape du cycle de vie de Xenomorph est vue pour la première fois. L’équipage du Nostromo s’assoit pour dîner, seulement pour être horrifié lorsqu’un Chestburster émerge de Kane (John Hurt), qui avait été attaqué par un Facehugger plus tôt dans le film. C’est une scène choquante, difficile à regarder, même maintenant, car les effets fonctionnent très bien et Hurt vend pleinement la douleur et l’agonie de son sort.

Bien sûr, quand une scène devient aussi connue, elle est parodiée à l’infini, et cela a certainement été le cas pour le «débordement de poitrine» original d’Alien. La meilleure prise de ce genre se trouve probablement dans Young Frankenstein de Mel Brooks, d’autant plus que John Hurt y participe. Pour une vision beaucoup plus juvénile de la scène Chestburster, il suffit de regarder la suite de 1997 d’horreur / comédie Leprechaun 4: In Space.

Comme d’habitude, Leprechaun 4 ne se soucie pas de la continuité entre les versements. Nous sommes en 2096 maintenant, et pour une raison quelconque, le monstre irlandais titulaire de Warwick Davis cause des problèmes dans l’espace. Certains Space Marines parviennent à le faire exploser avec une grenade, mais l’un d’eux, nommé Kowalski, commet l’erreur d’uriner sur le cadavre du lutin. Cela permet au méchant de remonter le courant et de s’installer dans le pénis de Kowalski.

Après que les Space Marines soient retournés à leur vaisseau, Kowalski essaie de monter avec une collègue. Son excitation amène le lutin à éclater violemment du corps de Kowalski, à la manière de Chestburster. Bien sûr, puisque le lutin s’était rangé en bas, on peut imaginer comment cela se passe, bien que ceux qui regardent le film n’aient pas à le faire, car il est montré de manière trop détaillée. C’est une scène amusante, mais aussi troublante, comme passer un Lutin à travers ses parties génitales fait passer une pierre au rein comme une journée à Disney World. Ce n’est certainement pas la parodie la plus drôle de Extraterrestre‘s Chestburster, mais c’est certainement le plus unique.

