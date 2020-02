Comment les nouveaux tournages de correction de cours ont ruiné certains des films les plus excitants des années 2010

Un certain nombre de grands films passionnants des années 2010 ont été ruinés par des reprises qui étaient censées résoudre leurs problèmes apparents. Grâce à des personnages comme World War Z et Rogue One, la scène à succès de la dernière décennie a été marquée par un barrage de films dont les productions ont été fortement impactées par la présence de nombreuses nouvelles tournages. Les reprises sont un processus par lequel les films reviennent une fois la photographie principale terminée, soit pour refaire des scènes déjà filmées, soit pour capturer des séquences pour de nouvelles séquences. Bien qu’ils ne soient devenus un sujet d’un immense intérêt qu’au cours des six ou sept dernières années, ils sont loin d’être un tout nouveau concept en matière de cinéma.

Les reprises ont toujours fait partie du processus de production de nombreux longs métrages, remontant à l’époque de la prise en 1925 de The Phantom of the Opera. Dans de nombreux cas, les reprises ont amélioré les films. Cependant, c’est le meilleur scénario. Au cours de la dernière décennie, le pire des cas pour les reprises de tournage a souvent émergé, en particulier en ce qui concerne un certain nombre de titres à succès, bien qu’en partie parce que les nouvelles prises de vue ne sont remarquées que lorsqu’elles tournent mal. C’est généralement moins dû à la qualité réelle du film, mais pour mieux aligner le titre avec la vision des dirigeants de studio et du personnel marketing.

Lorsque cela se produit, des collisions créatives ont tendance à se produire, ce qui entrave fortement la qualité globale du film. Une fois que les efforts ambitieux de réalisation de films deviennent des désordres encombrés. Ce résultat le plus tragique pour les films utilisant des tournages s’est produit à de nombreuses reprises dans le passé, mais certains cas sont plus mémorables que d’autres.

Les quatre Fantastiques

La version 2015 de la première famille de Marvel était censée être une nouvelle interprétation audacieuse de ce quatuor de super-héros. Plus précisément, le réalisateur Josh Trank a été chargé de réaliser un film à la fois réaliste et réaliste. Les dirigeants de 20th Century Fox voulaient clairement que Trank essaie de reproduire le succès de son film inaugural, Chronicle. Des frictions sont rapidement apparues entre Trank et les dirigeants qui ont culminé avec le tweet de la soirée d’ouverture désormais tristement célèbre de Trank dénigrant la version finale de Fantastic Four. C’était le résultat de nombreuses prises de vues qui ont radicalement changé l’esthétique du film loin de la vision créative originale de Trank. À en juger par ce qui figurait dans la coupe originale de Fantastic Four, l’approche de Trank envers le projet consistait à appliquer un ton plus sombre que d’habitude aux Fantastic Four tout en conservant de larges pans de leur dense bande dessinée mythos.

Le point culminant original du film de Trank, par exemple, aurait payé une référence précoce d’un adolescent Reed Richards en demandant à l’équipe d’utiliser le célèbre Fantasticar dans sa bataille finale contre le docteur Doom. Pendant ce temps, le personnage de Tim Blake Nelson était à l’origine censé être Harvey Elder, alias l’ennemi emblématique des Fantastic Four The Mole Man. Trank voulait même utiliser le personnage du robot H.E.R.B.I.E. avant que cela ne fasse l’objet d’un veto en pré-production par les dirigeants de Fox. De telles modifications montrent déjà un niveau élevé de disparité entre la vision de Trank et ces reprises, cependant, la façon dont Fantastic Four a été remodelé au-delà des références à la tradition de la bande dessinée.

Les instances d’horreur corporelle dans Fantastic Four ont également été fortement réduites au cours des reprises. Un élément destiné à être lié aux héros titulaires découvrant leurs nouveaux super-pouvoirs était autrefois mentionné comme un élément indispensable de Fantastic Four. Mais une fois les nombreuses prises de vue terminées, l’horreur corporelle n’a fait qu’une petite apparition pendant l’exécution. Le personnage de Ben Grimm a été un autre détail autrefois critique que les reprogrammations ont miné. Des scènes entières, dont une entrevue dans la bande-annonce initiale représentant le personnage d’une équipe de baseball, dédiée à l’exploration de Ben en tant que personne avant de se transformer en monstre de roche, ont été excisées. En conséquence, The Thing et son alter ego humain ont eu une minuscule quantité de temps d’écran dans la dernière coupe de Fantastic Four.

Réduire le temps consacré à Ben Grimm et l’horreur corporelle ne sont que deux des façons dont les reportages ont considérablement réduit Fantastic Four, au point qu’il en a résulté un court métrage notamment dont le générique commence avant la barre des 100 minutes. La nature dérivée des nouvelles prises de vue devient évidente dans la fin de Fantastic Four, qui implique un faisceau de lumière bleu dans le ciel qui aurait pu provenir de n’importe quel film de super-héros au cours des dix dernières années. Cela restera en permanence un mystère si le ton de Trank s’était aligné correctement avec sa fidélité simultanée au matériau source. Ce qui est plus certain, c’est que les reprises de Fox ont créé quelque chose de beaucoup plus générique que la vision créative de Trank.

Suicide Squad

À partir de son premier teaser sombre de San Diego Comic-Con, Suicide Squad a été accueilli avec un haut niveau d’anticipation et cette excitation a été maintenue grâce à sa deuxième bande-annonce en janvier 2016. Cette dernière bande-annonce, cependant, contenait un ton plus léger que la version de le vrai film Suicide Squad qui existait à l’époque. Cependant, l’accueil positif recueilli par cette deuxième bande-annonce a apparemment inspiré la direction que Warner Bros. voulait maintenant prendre dans son intégralité. Word a commencé à dire que le studio était sur le point de s’engager dans de coûteux tournages de Suicide Squad pour alléger le ton.

C’était une décision audacieuse qui semblait également coïncider avec des commentaires négatifs sur son autre blockbuster Batman v.Superman: Dawn of Justice de DC Comics 2016. Une réponse si médiocre générée par un sentiment répandu que le titre, ainsi que le long métrage de DC Comics en 2013, Man of Steel, s’étaient engagés sur un ton trop sombre. Avec WB / DC commençant à développer une réputation de prix de super-héros sinistres, l’injection de légèreté dans Suicide Squad a été considérée par WB Brass comme un moyen de lutter contre la perception potentiellement dommageable que les films DC étaient tous renfrognés tout le temps.

Cependant, le ton était loin d’être le seul aspect de Suicide Squad à être changé une fois que les reprises ont été terminées. Plus remarquable, la prise de position fortement promue de Jared Leto sur Le Joker a vu son temps de vision fortement réduit dans le processus. Comme l’a révélé le réalisateur de Suicide Squad, David Ayer, Joker avait à l’origine une sous-intrigue entière l’alignant sur le méchant principal du film, The Enchantress. Une telle tournure des événements aurait finalement permis à Harley Quinn de défendre sa propre indépendance vis-à-vis de l’agresseur Clown Prince of Crime. Cet aspect de l’intrigue a fini par être éliminé lors du redémarrage du projet. Ayer a également déclaré que l’intégralité de l’histoire de Harley Quinn s’était considérablement simplifiée dans le processus de prise de vue.

Ces nouvelles prises de vues visant à revisiter le ton et à réviser les éléments clés du personnage de Suicide Squad étaient loin d’être les seuls problèmes rencontrés par le projet lors de son voyage vers le grand écran. Des difficultés avaient été rencontrées au début de la production en raison d’un temps de pré-production minimal ainsi que de la nécessité de retirer le méchant original Steppenwolf pour accueillir l’intrigue de Justice League. Mais les nouvelles prises de vue étendues n’ont fait qu’amplifier ces problèmes créatifs en coulisse, ce qui a abouti à un produit final qui, selon Ayer, n’était pas sa vision idéale. En tentant de donner au public ce qu’il voulait, les tournages de Suicide Squad ont fini par livrer un film qui ne pouvait résonner avec personne, surtout pas avec son propre réalisateur.

Ligue de justice

Toute la production de Justice League a été marquée par un certain chaos dès le départ. Commençant le tournage quelques semaines seulement après le dernier poteau de super-héros de Zack Snyder, Batman v.Superman: Dawn of Justice a fait ses débuts avec une réponse principalement négative, Justice League commençait déjà une ascension ascendante. À partir de là, cependant, l’histoire prend une tournure tragique alors que Warner Bros.et Zack Snyder se séparent du projet en raison d’une tragédie familiale personnelle impliquant la fille de Snyder se suicidant. De là, Joss Whedon a été embauché pour diriger des reprises sur Justice League, celles qui modifieraient considérablement le film de sa trajectoire créative d’origine.

L’embauche de Whedon, une personne connue pour leurs projets chargés de dialogue comique, a indiqué que WB voulait que les reportages mènent Justice League dans une direction plus légère. Cependant, ces reprises ont dépassé de loin le simple changement du ton du projet. Auparavant, des personnages clés ont été repoussés, en particulier Cyborg. Le rôle original de Cyborg dans Justice League était à l’origine destiné à être le cœur du film et à avoir de nombreuses séquences explorant son histoire d’origine. Ceux-ci ont fini par être laissés sur le sol de la salle de découpe. Comme l’histoire de Cyborg, les connexions plus profondes avec la tradition de DC Comics ont également été supprimées lors des reprises, y compris une apparition à l’écran par Darkseid. Ce personnage apparaissant aurait rendu plus explicites ses liens avec le méchant de la Ligue de justice Steppenwolf.

Le point culminant de la Justice League a également été révisé au cours du processus de prise de vue, avec une palette de couleurs plus brillantes étant l’un des plus grands changements intégrés à la finale. Les changements adoptés par les reprises de Suicide Squad n’étaient que des ajustements par rapport à la refonte complète de Justice League. En plus de toutes ces modifications lourdes, une durée de deux heures pour Justice League a été mandatée par les dirigeants de WB. Le résultat final de tous ces tournages a été que Justice League a fini par être un film beaucoup plus court et moins diviseur que Batman v.Superman, mais son box-office terne signifiait qu’il était loin de fournir le genre de résultats que WB aurait voulu.

En effet, la version remaniée de Justice League souffrait d’un manque d’ambition évident qui ne permettait pas de susciter de forts sentiments à l’une ou l’autre extrémité du spectre critique. Pendant ce temps, contrairement à de nombreux films qui ont récolté de si longs tournages, il semble y avoir une version pré-tournage de Justice League. La célèbre coupe originale de Snyder de Justice League a suscité un large intérêt sur Internet sous la forme de collectes de fonds et de panneaux d’affichage prolifiques, tous conçus pour inciter les cuivres de WB à libérer la Snyder Cut of Justice League. Alors que les campagnes en cours poursuivent cet objectif, la version originale remaniée de Justice League devient de plus en plus un souvenir lointain. Malgré tous les nombreux tournages destinés à transformer Justice League en un prétendu public, tout ce qu’ils ont fait, c’est de s’assurer que les versions cinématographiques de Superman soient à jamais associées à la lèvre supérieure d’Henry Cavill.

Le prédateur

L’opinion de Shane Black sur la série Predator était une création désordonnée décevante qui montrait clairement des signes d’agitation dans les coulisses. Le Predator a été radicalement changé entre le moment où il a commencé le tournage et le moment où il a finalement atteint le grand écran. Parmi ces changements figuraient la suppression des principaux extraterrestres qui auraient vu The Predator bouleverser la relation traditionnelle exclusivement antagoniste entre les humains et les prédateurs. À l’origine, The Predator aurait présenté des Predators amicaux. Ces créatures auraient largement aidé les protagonistes humains dans leur objectif d’abattre l’Ultimate Predator. Ces nouvelles prises radicales sur les extraterrestres Predator auraient pris en compte le changement peut-être le plus important promulgué par la nouvelle version de The Predator, le troisième acte.

À l’origine, la finale de The Predator aurait vu les protagonistes humains et Predator affronter leurs adversaires dans la journée. Pendant ce temps, certains joueurs de soutien humain joués par Olivia Munn et Jacob Tremblay auraient eu un rôle plus actif dans la procédure, en particulier Tremblay dont le personnage aurait utilisé sa capacité à comprendre rapidement les langues pour aider à sauver la situation. Un tel caractère et des détails de réglage contrastent fortement avec le point culminant de la coupe finale, qui ne voit que les humains face à l’Ultimate Predator dans le contexte de la nuit et (brièvement) du lever du soleil, avec les personnages de Munn et Tremblay ayant très peu à faire pendant tout l’agitation.

D’autres changements incorporés dans les reprises ont pu être trouvés tout au long de l’exécution de The Predator plutôt que dans la dernière demi-heure. L’ajout d’oeufs de Pâques liant The Predator dans les continuités des précédents titres Predator et Alien vs. Predator a été ajouté aux reprises. Pendant ce temps, un certain nombre d’éléments liés aux personnalités des personnages principaux (notamment la dynamique entre les personnages joués par Thomas Jane et Keegan Michael-Key) ont été fortement remaniés lors des reprises, ce qui a entraîné un certain nombre d’arcs de personnages maladroitement exécutés en finale. Couper. Le Predator a fini par être si profondément changé lors des reprises que la figure de soutien de la coupe originale jouée par Edward James Olmos a finalement été entièrement éliminée.

Ces nombreuses prises de vue ont contribué à transformer The Predator en un film extrêmement désordonné. Parmi ses nombreux défauts, la version retouchée de The Predator n’avait pas l’esprit créatif confiant trouvé dans les trois précédents efforts de réalisation de Shane Black. Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 et The Nice Guys sont tous des efforts de réalisateurs noirs antérieurs dont les personnalités et les ambitions créatives sont aussi claires que le jour. Il est difficile pour The Predator de créer ce niveau de confiance en lui-même alors que son ADN entier était constamment modifié de manière drastique pendant le processus de nouvelles prises de vues. La chance d’avoir une nouvelle vision du mythe Predator qui faisait écho avec plaisir aux films passés de Shane Black a été bouleversée grâce à la présence de telles prises de vue substantielles qui se préoccupaient davantage des références aux titres Predator précédents que de créer une toute nouvelle fonctionnalité de qualité.

