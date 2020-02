Comment l’étrange rock est la clé du gagnant du meilleur film en 2020 – HITC

Parasite a remporté le plus gros prix aux Oscars 2020.

Depuis plus de 90 ans, les Academy Awards ont presque toujours suivi la même formule pour décider de leurs gagnants du meilleur film.

Mais en 2020, quelque chose a changé lorsque le film sud-coréen Parasite, réalisé par Bong Joon-ho (Okja, Mother, Snowpiercer), a bouleversé toutes les chances et a remporté le prix le plus convoité.

Alors que d’autres finalistes pour le prix, 1917 et Once Upon a Time in Hollywood, s’appuyaient sur une cinématographie savamment conçue et une forte dose de nostalgie, le gagnant final a élevé la barre vers de nouveaux sommets car il était rempli de couches plus profondes signifiant que le d’autres films ne contenaient tout simplement pas.

Au cœur même de l’intrigue de Parasite se trouve la mystérieuse Pierre Scholar, mais que signifie exactement ce morceau de roche?

L’histoire de Parasite

Parasite raconte l’histoire d’une famille sud-coréenne plus pauvre que pauvre. La maison de la famille Kim est minuscule, rance et pleine d’insectes.

Cependant, leur chance commence rapidement à tourner quand l’un des amis de Ki-woo (le fils de la famille) lui offre la chance de travailler comme professeur d’anglais pour l’une des familles les plus riches de la ville, les Parcs.

Un par un, chaque membre de la famille Kim parvient à trouver frauduleusement un emploi pour la famille Park, devenant professeur d’art, chauffeur et femme de ménage.

Mais, face à un choix terrible, la mauvaise décision les laisse sur une trajectoire de collision avec la réalité de leur pauvre.

La pierre savante dans le parasite

Les Scholar Stones, connus en Corée sous le nom de Suseok, sont monnaie courante en Asie de l’Est et sont un symbole de bonne fortune fréquemment utilisé.

Dans Parasite, la famille Kim se voit offrir une pierre d’érudit par l’ami de Ki-woo, Min, et il semble au début que la pierre leur apporte la chance qu’ils ont manquée.

Cependant, un abus de cette bonne fortune ramène tout en spirale sur Terre pour la famille Kim.

Signification de la pierre savante

Parasite est un film bourré de symbolisme et de métaphores et il n’y a pas plus central dans l’intrigue du film que Scholar Stone.

Dès que la pierre arrive dans leur vie, la chance de la famille Kim commence à s’améliorer. Mais une utilisation égoïste de leur nouvelle fortune, jetant d’autres sous le bus à mesure que leur situation s’améliore, revient hanter la famille Kim, presque comme un souhait d’une patte de singe maudit.

Un sens supplémentaire derrière la pierre émerge au fil du film. Au plus fort de la réussite de la famille Kim, tout comme la forme de poire, leur maison est ravagée par une inondation, remplissant la maison d’eaux usées. Chaque membre de la famille cherche ses biens les plus précieux et Ki-woo est accueilli par la vue de la Pierre Scholar flottant vers, suggérant que le mystérieux rocher est creux.

Au début du film, la pierre semble promettre tellement mais les promesses creuses de la pierre ne vont que si loin et elle livre très peu, allant même jusqu’à trahir la famille Kim, entraînant presque la mort de Ki-woo tout en aidant à provoquer la mort de sa sœur, Ki-jeong.

La promesse de la Pierre Scholar d’apporter richesse et fortune à la famille Kim est fortement liée à la croyance que la richesse apporte aussi le bonheur mais comme nous le voyons lorsque la famille Kim est laissée seule dans le cadre somptueux de la maison des Parcs, leurs fausses vies se décomposent rapidement à l’endroit où nous les avons rejoints au début, ne leur laissant rien.

Parasite est actuellement disponible pour regarder dans les cinémas après avoir obtenu une version prolongée après sa victoire dans la catégorie Meilleur film.

