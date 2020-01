Comment Lex Luthor de Smallville s’adapterait à la crise sur des terres infinies

Avait SmallvilleLex Luthor (Michael Rosenbaum) est apparu dans Crise sur des terres infinies, il se serait engagé avec une autre version du célèbre ennemi de Superman. Le Arrowverse vient de terminer son crossover de cinq heures qui a commencé un nouveau chapitre pour la franchise de télévision DC massive de The CW. Mais l’histoire en plusieurs parties n’a pas simplement honoré les émissions actuelles de DC TV, elles ont également honoré ce qui s’était passé auparavant. Avant le lancement d’Arrow sur The CW, Smallville était la série phare du réseau avec la série préquelle Superman s’étalant sur 10 saisons. Grâce à la série dirigée par Tom Welling, il a ouvert la voie au réseau pour poursuivre des spectacles dans le genre de la bande dessinée.

Commençant par Arrow, il est devenu le fondement de la plus grande Arrowverse qui a donné naissance à plus de cinq spin-offs, avec de nouvelles séries en cours, dont Superman et Lois. Après avoir terminé sa carrière de Clark Kent / Superman en 2011, Welling est revenu pour reprendre le rôle de Crisis on Infinite Earths. Erica Durance, qui jouait Alura Zor-El sur Supergirl, a également joué le rôle principal dans sa version de Lois Lane de la série. Bien qu’il y ait eu des tentatives de recrutement de Rosenbaum pour reprendre son Lex, les plans n’ont pas abouti et sa version du personnage emblématique n’a pas été incluse dans le produit fini.

Le crossover étant maintenant terminé, le producteur exécutif Marc Guggenheim a révélé à TVLine à quoi aurait ressemblé le camée de Rosenbaum dans Crisis on Infinite Earths. Bien que cela aurait été pour une scène, de la même manière que le temps d’écran de Welling et Durance, cela aurait impliqué son croisement avec la version de Jon Cryer. Outre les communications avec Rosenbaum et Warner Bros., cela n’a pas fonctionné, il s’est également avéré que le calendrier de Welling a également joué un rôle.

«Nous avions une version où il aurait été sur la scène [on the Kent farm] avec Tom [Welling], puis l’horloge s’est écoulée [due to Welling’s availability] J’ai alors eu l’idée d’avoir [Rosenbaum] et [Supergirl‘]s Jon Cryer a une scène ensemble, ce qui aurait été vraiment, vraiment cool. C’est une déception. Michael est définitivement celui qui s’est échappé. »

À la place, Clark de Welling rencontra Lex de Cryer alors que le méchant était déterminé à éliminer tous les Superman du multivers. L’univers de Smallville a été détruit pendant la première moitié du crossover et n’a pas été vu dans le montage final de nouvelles Terres dans la partie 5. Cependant, Guggenheim a assuré aux téléspectateurs de la populaire série Superman que Welling’s Man of Steel et les personnages de cette série existent toujours là-bas dans le multivers.

Avec le multivers Arrowverse maintenant redémarré, il reste à voir si l’un des spectacles explorera les voyages vers les nouvelles Terres sur toute la ligne. Que Smallville existe ou non sur Terre-167 ou qu’il ait fusionné avec l’un des autres nouveaux mondes est une question à laquelle les futurs croiseurs répondront. Étant donné que Welling et Durance ont refait surface dans les rôles, les fans de Smallville ont toujours la possibilité de revoir leurs personnages préférés à l’avenir, grâce à Crisis on Infinite Earths.

