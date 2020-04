Comment l’informatique de référence brillante du chapitre 2 crée un trou de tracé

IT Chapter 2 contient beaucoup d’oeufs de Pâques de Stephen King, mais sa référence à la version cinématographique de Le brillant crée un paradoxe d’un trou d’intrigue. Avec de plus en plus de films basés sur Stephen King chaque année, il est devenu de plus en plus courant de faire référence à d’autres œuvres de King ou à d’autres adaptations de celui-ci. Cela ne pose généralement pas beaucoup de problème, car King lui-même choisit de connecter plusieurs de ses livres de petites manières, et un clin d’œil subtil à un film précédent de King n’est généralement qu’un moment pour les fans.

IT Chapter 2 contient en fait quelques petites références à The Shining qui ne conduisent à aucune lacune logique, comme la plaque signalétique sur le bureau d’un bibliothécaire à Derry lisant Wendy Torrance – il pourrait certainement y avoir plus d’une Wendy Torrance dans le monde – et le motif des tapis de l’hôtel Overlook est visible au bas d’une planche à roulettes. Ce sont des petites blagues parfaitement inoffensives, et ne mettent pas du tout à rude épreuve la cohérence de l’univers du film.

Malheureusement, le dernier clin d’œil brillant de IT Chapter 2 présente un problème, qui menace de faire s’effondrer le monde du film sur lui-même. Cela arrive vers la fin du film, quand l’informatique menace Beverly dans une salle de bain se remplissant rapidement de sang.

Alors que Beverly est à l’intérieur de la salle de bain remplie de sang, l’informatique prend diverses formes et les utilise pour l’effrayer davantage. L’un d’eux est le gosse Henry Bowers, qui continue à franchir la porte de la cabine cassée et à faire le “Voici Johnny!” bit rendu emblématique par Jack Torrance de Jack Nicholson dans The Shining. Le fait est que cela ne s’est produit que dans le film de Stanley Kubrick, pas dans le livre de Stephen King. Étant donné que Bowers fait la ligne exactement de la même manière que Nicholson, la seule explication logique est qu’il a vu le film.

Mais si Le brillant le film existe en IT Chapter 2‘univers de l’ univers, le livre devrait le faire aussi, et si le livre existe, il en est de même pour un auteur nommé Stephen King, qui en réalité a continué à écrire le livre IT, dont la suite est une adaptation de. C’est une boucle logique qui se replie sur elle-même, surtout depuis les apparitions de King dans le film, bien que clairement pas comme lui-même. IL, le livre n’existe certainement pas dans son propre univers, car cela n’aurait aucun sens. Donc, cela n’a aucun sens qu’aucun autre livre de King n’existerait non plus, sauf en tant qu’événements qui sont réellement arrivés à de vraies personnes dans d’autres endroits. Mais le film existant nécessite que le livre aussi. Bien que King se soit fait un personnage dans le dernier livre de Dark Tower, c’est uniquement parce qu’il a spécifiquement impliqué une version de sa propre réalité dans l’histoire, une chose que les films informatiques ne font jamais allusion. C’est un choix extrêmement étrange, et qui provoque beaucoup de coups de tête au moment où l’on s’arrête pour considérer ses implications.

