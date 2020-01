Comment Marvel a reconduit la scène post-crédits d’Incredible Hulk

Le titre Marvel Studios de juin 2008 L’incroyable Hulk occupe une place étrange dans le paysage de Marvel Cinematic Universe, et la même chose peut être dite pour sa scène post-générique. En ce qui concerne le film lui-même, cependant, c’est le titre le moins rentable du catalogue des studios au box-office (c’est le seul long métrage MCU à faire moins de 150 millions de dollars au niveau national), c’est aussi la seule apparition MCU de Bruce Banner / Hulk où il est joué par Edward Norton plutôt que Mark Ruffalo. En raison de ces problèmes, cela signifie que The Incredible Hulk occupe une place beaucoup plus discrète dans le canon du MCU par rapport, disons, à The Avengers.

Cependant, cela ne signifie pas que le projet n’a pas été référencé dans les projets suivants, avec le personnage de William Hurt The Incredible Hulk, le général Thunderbolt Ross, faisant plusieurs apparitions récentes au MCU, y compris dans le prochain film MCU Black Widow. La connexion du film à l’univers cinématographique Marvel plus large a même été cimentée dès la scène post-crédits improvisée de The Incredible Hulk susmentionnée (qui, contrairement à tous les autres titres MCU, a été jouée juste avant les crédits), avec une apparition de Robert Downey Jr comme Tony Stark.

C’est une scène représentant une rencontre entre Ross de Hurt et Tony Stark de Downey Jr dans une taverne faiblement éclairée, qui se termine par Stark demandant à Ross quels seraient ses sentiments s’il disait au général qu’il mettait une sorte d’équipe en place. Évidemment, une allumeuse pour le film Avengers à venir, c’est une scène qui a cimenté The Incredible Hulk comme se déroulant dans un univers plus grand, mais elle a posé des problèmes de continuité évidents une fois que les films ultérieurs se sont concrétisés. Le plus urgent de ces problèmes étant la raison pour laquelle Stark serait envoyé pour recruter des gens pour The Avengers après les événements d’Iron Man 2 (qui se déroulent avant The Incredible Hulk), il était clair que S.H.I.E.L.D. a vu Stark comme une responsabilité trop lourde pour être impliqué avec The Avengers.

Une tentative de rectifier ce problème et d’autres problèmes de continuité manifestés dans le court métrage The Consultant de 2011, l’une des entrées de la série éphémère de courts métrages Marvel One-Shot de Marvel. Ce court métrage a vu l’agent Phil Coulson (Clark Gregg) et l’agent Jasper Sitwell (Maximiliano Hernandez) s’engager dans une série de conversations qui ont fourni un plus grand contexte à cette conversation Tony Stark / Thunderbolt Ross. Plus précisément, il a été révélé qu’une personnalité volatile comme Stark étant envoyé en mission de recrutement était tout l’intérêt. Un retcon a été établi que Ross voulait que l’abomination d’Emil Blonsky (le méchant de The Incredible Hulk) rejoigne les Avengers plutôt que de rester en prison.

S.H.I.E.L.D., ne voulant pas que Blonsky soit rendu public, a décidé d’envoyer Stark le plus rebutant possible dans l’espoir de corrompre l’idée de l’équipe Avengers pour Ross. Le plan fonctionne, Stark s’est avéré être une personne si rebutante pour Ross que Blonsky est garanti de rester dans une cellule de prison plutôt que de devenir un super-héros. Le nœud de ce court métrage dépouillé (qui comprend des images d’archives de The Incredible Hulk ainsi que de nouvelles images de Gregg et Hernandez dans un restaurant) était un moyen compliqué de contourner les problèmes de continuité trouvés dans l’un des premiers studios Marvel. films. Son héritage principal est un autre exemple de la façon dont Marvel a lutté avec l’intégration L’incroyable Hulk dans le plus grand univers cinématographique Marvel.

