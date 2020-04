Comment Matrix 4 sera différent des films originaux

The Matrix 4 devrait réunir Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss à son arrivée (espérons-le) en 2021, mais après 18 ans, comment le quatrième film changera-t-il le style de signature de la franchise? En 1999, The Matrix est devenu un succès instantané, avec son mélange unique de dystopie de science-fiction, de séquences d’action révolutionnaires et de perspectives philosophiques. Avec leur premier film, les frères et sœurs Wachowski ont présenté au public une marque d’action réfléchie qui a puisé dans l’anxiété d’avant l’an 2000 qui définissait une grande partie de la culture de l’époque. Mais au-delà de cela, The Matrix s’est taillé une place dans l’histoire du cinéma avec un style unique qui s’étendait de sa subtile nuance de couleur verte aux élégantes tenues monotones revêtues par la distribution principale.

Après cette première sortie, deux suites Matrix tristement imparfaites sont apparues. Arrivés en 2003, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions n’ont jamais atteint les sommets de l’original finement équilibré, malgré des scènes d’action tout aussi exquises. Et bien que les films de suivi aient échoué à bien des égards, ils ont réussi à s’appuyer sur le style unique établi lors des débuts en 1999. Avec l’introduction d’un casting de personnages considérablement élargi et une histoire qui a dépassé les environs limités du premier film, les Wachowski ont eu la chance d’explorer vraiment la conception de la production et de consolider leur franchise innovante en tant que véritable pionnier du début des années 2000. .

Maintenant, quelque 17 ans après The Matrix Revolutions, une quatrième entrée de la série, dirigée par Lana Wachowski, est officiellement en route – du moins après le retard induit par les coronavirus. Avec un écart aussi important entre les films, il y aura sans aucun doute des défis de conception de production à relever cette fois-ci. Comment un film si symbolique du tournant du siècle se met-il à jour pour les années 2020 sans perdre son style mémorable? Comment un monde sans téléphone public fonctionnera-t-il pour un groupe de personnages qui s’appuient sur cette technologie désormais obsolète pour quitter la matrice elle-même? Ou Lana Wachowski choisira-t-elle de tout régler en même temps que la trilogie originale? Voici un aperçu de ce que l’on sait jusqu’à présent sur la façon dont The Matrix 4 se présente en termes de style et où la série est susceptible d’aller avec son design de production renommé.

Conception visuelle de Matrix 4

En 1999, The Matrix a trouvé un équilibre subtil entre action et philosophie, et sa nuance de couleur tout aussi subtile a contribué à souligner l’esthétique raffinée du film. Avec une teinte bleuâtre délavée définissant les scènes apocalyptiques du monde réel et une teinte verte rêveuse aidant à donner à la matrice elle-même un caractère reconnaissable, le film a utilisé son style visuel pour se cimenter dans l’esprit des fans de science-fiction ravis. Au fil de la trilogie, les films devenaient généralement plus explosifs et cette nuance de couleur verte de moins en moins subtile. The Matrix Reloaded et Revolutions ont simultanément accéléré l’action et la stylisation verte des scènes dans Matrix – jetez un coup d’œil à la scène de poursuite sur autoroute de Reloaded, qui semble se dérouler sur la pelouse avant de quelqu’un.

Pour The Matrix 4, il n’y a rien eu en termes de captures d’écran ou de bandes-annonces officielles du film, donc on ne sait pas à quel point les scènes seront drastiquement recouvertes d’une teinte spécifique. Et avec la production sur The Matrix 4 débutant en février avant d’être complètement suspendue à la mi-mars, il faudra un certain temps avant que les images entrent dans le processus d’étalonnage des couleurs, donc les fans devront attendre pour voir quel genre de flair visuel supplémentaire Lana Wachowski donne sa mise à jour moderne à la franchise. Mais j’espère qu’elle et son équipe visent ce même ton discret de l’original de 1999. Tout autre élément compromettrait davantage une grande partie du travail effectué par le premier opus pour établir sa subtile identité visuelle.

Comment les vêtements et les costumes peuvent différer dans Matrix 4

Bien sûr, l’un des plus grands défis visuels de The Matrix 4 est de mettre à jour sa conception de costumes pour un public moderne tout en conservant un sentiment de continuité par rapport à la trilogie originale – c’est-à-dire si l’histoire ne se déroule pas dans le même laps de temps que la trilogie existante. Les tenues sobres et majoritairement noires du créateur de costumes d’origine Kym Barrett étaient suffisamment neutres pour garantir que 17 ans plus tard, The Matrix ne semble pas vraiment obsolète. Cela dit, les ensembles en PVC et en cuir brillant ne sont plus aussi à la pointe qu’ils l’étaient autrefois.

Bien que les images officielles ne soient pas encore apparues, Twitter nous a fourni sa multitude habituelle de photos de décors non officielles dès le début de la production du nouveau film – et il est difficile de dire à quel point les choses ont changé depuis 2003. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et L’équipe a été vue en train de filmer dans les rues de San Francisco en février, et Neo et Trinity semblent avoir adopté un style plus décontracté. Cependant, un autre regard sur le tournage de Reeves et Moss filmant Matrix 4 est apparu quelques jours plus tard montrant le premier à l’arrière de la moto. Cette fois, la paire semblait être vêtue de la même tenue que les films originaux. Neo porte une fois de plus son long manteau noir signature, tandis que Trinity semble avoir maintenu son penchant pour le cuir noir – bien que sa version soit beaucoup moins brillante.

Peu importe si le look tout noir fait un retour, sur la base du premier ensemble d’images, il semble assez certain que Neo ne se limitera pas à son long manteau noir. En fait, il semble être une version plus robuste de lui-même cette fois-ci, avec Reeves arborant sa barbe John Wick et ses cheveux plus longs. Est-ce à dire que le monde de The Matrix 4 sera beaucoup plus proche du monde de 2020? Comme pour la plupart des informations entourant le film, cela reste peu clair. Cependant, dans l’annonce officielle de Warner Bros de la suite à venir, Lana Wachowski a déclaré: «Beaucoup des idées que Lilly et moi avons explorées il y a 20 ans sur notre réalité sont encore plus pertinentes maintenant», suggérant qu’elle pense au moins à lier le Matrice à notre heure actuelle.

Quel que soit le résultat final, il semble qu’elle et son équipe se soient éloignées des costumes élégants de la trilogie originale, ne serait-ce que pour quelques scènes brèves. Une chose sur laquelle vous pouvez à peu près compter, cependant, est que les agents reviendront arborant leurs ensembles de costumes et d’écouteurs inspirés des services secrets. Bien que Hugo Weaving ne fasse apparemment pas partie de la distribution de Matrix 4 cette fois-ci, peut-être que celui qui le remplacera en tant qu’antagoniste central surprendra le public avec une nouvelle tenue.

Le Matrix 4 aura probablement des téléphones portables mis à jour

Autre élément central de la trilogie originale, les téléphones portables constituaient la principale connexion entre la matrice et le monde réel. En 1999, Nokia régnait sur le marché des téléphones portables et son téléphone 8110, avec le couvercle coulissant du clavier, était très présent dans The Matrix. Un combiné spécialement conçu par Samsung figurerait dans les deux suites, qui à l’époque semblaient assez futuristes, avec son écouteur à ressort. Désormais, le design volumineux de Samsung a un aspect préhistorique embarrassant par rapport aux smartphones modernes. Si The Matrix 4 reprend la chronologie où les révolutions se sont arrêtées, les téléspectateurs pourraient voir une conception également obsolète. Cependant, si The Matrix 4 propose en fait une simulation basée sur le monde de 2020, cela pourrait signifier que Neo et son équipe arrivent avec des iPhones en remorque – bien qu’il semble qu’ils le feront sans Laurence Fishburne en tant que Morpheus cette fois-ci .

La technologie ayant considérablement évolué au fil des ans depuis The Matrix Revolutions, l’inclusion du smartphone moderne pourrait avoir de nombreuses conséquences pour le prochain film. Est-ce que Trinity et Neo seront FaceTiming avec le monde réel de l’intérieur de la matrice? Avant cela, la matrice ne pouvait être considérée que de l’extérieur comme un code vert décroissant, de sorte qu’une fenêtre réelle sur la simulation pourrait potentiellement supprimer une grande partie du célèbre texte tombant. Cela peut être un long plan, mais un film Matrix se déroulant de nos jours offre certainement de nombreuses possibilités de mises à jour technologiques drastiques et les changements visuels qui les accompagnent.

Quelles armes et équipements seront dans Matrix 4?

«Des fusils. Beaucoup d’armes à feu. ” La célèbre ligne de Neo du premier film se trouve également être une assez bonne description de la franchise Matrix dans son ensemble. De la balle au ralenti époustouflante de The Matrix CGI, connue sous le nom de “ bullet-time ”, à la fête des armes à feu d’un acte final, The Matrix a établi la préoccupation de la trilogie avec toutes sortes d’armes. C’est pourquoi il est raisonnable de supposer que The Matrix 4 sera également rempli de tirs.

L’armement moderne offre aux cinéastes une réelle opportunité de porter les scènes d’action déjà ostentatoires à un autre niveau. La série avait précédemment créé Sentinels – des machines à lévitation terrifiantes qui patrouillent dans les paysages stériles du futur – dans le film original. Mais que faire si, à côté de leur arsenal d’armes automatiques, Neo et Trinity apparaissent dans The Matrix 4 avec leurs propres drones armés? Est-ce probable? Probablement pas. Mais la franchise a déjà vu des miniguns, des fusils de chasse automatiques et des EMP, donc Lana Wachowski va devoir proposer quelque chose d’assez impressionnant si elle veut faire avancer les choses d’un cran.

En plus des armes mises à jour, The Matrix 4 introduira sans aucun doute une technologie mise à jour. Depuis le film original, la franchise a inclus divers gadgets de haute technologie, depuis le bug de suivi horrible utilisé par les agents, jusqu’à l’interface lisse utilisée par le siège de Zion pour autoriser le trafic entrant et sortant de la dernière ville humaine. Jusqu’à présent, la trilogie a toujours livré ce trop essentiel des tropes de science-fiction. Mais avec près de deux décennies entières entre le dernier film et la suite, il y aura sans aucun doute des changements de conception importants en matière de technologie.

Avec Neo se sacrifiant à la fin de The Matrix Revolutions, le monde réel de The Matrix 4 sera peut-être un environnement plus agréable que dans les épisodes précédents. Dans la trilogie originale, la résistance humaine vit une existence quelque peu maigre. De manger une sorte de bouillie hautement nutritive à bord de leurs aéroglisseurs, à porter des vêtements qui semblent avoir été continuellement transmis depuis la chute de la société humaine, le monde réel dans les films originaux est un endroit assez abject.

Mais peut-être The Matrix 4 nous fera découvrir une société humaine en train de se reconstruire. En tant que tel, il pourrait y avoir un monde plus dynamique en dehors de la matrice elle-même lorsque le quatrième versement arrivera. Ou peut-être même que des informations seront données sur un temps avant que l’IA ne prenne le relais et que les humains et les machines à IA cohabitent. Il s’agit d’un morceau de l’histoire de Matrix établi par le court métrage The Second Renaissance Part I de l’anthologie Animatrix, où les robots établissent leur propre ville nommée “Zero One”, avant que les humains ne la détruisent avec une attaque nucléaire. Que le public ait un aperçu à l’écran de cette terre pré-dystopique remplie de robots ou qu’il soit témoin de la reconstruction de la société, cela pourrait constituer une mise à jour visuelle fascinante de la série.

