Une nouvelle plateforme de streaming a été officiellement ajoutée au mix avec la sortie de Quibi – et voici comment obtenir Quibi gratuitement. Le service, qui a été lancé le 6 avril, est spécialisé dans le contenu vidéo court uniquement disponible sur les appareils mobiles. 50 titres étaient disponibles au lancement, mais Quibi prévoit d’avoir environ 175 nouveaux titres de programmation d’ici la fin de sa première année. Les «bouchées rapides» (c’est ainsi que Quibi a obtenu son nom) chercheront à attirer les consommateurs du monde en évolution rapide, mais beaucoup se demandent peut-être comment essayer la plate-forme gratuitement.

Quibi a commencé son développement en 2018 par Jeffrey Katzenberg, ancien président de Disney ainsi que co-fondateur de DreamWorks Animation. Avec la PDG Meg Whitman, l’équipe Quibi a eu pour objectif de cibler un groupe démographique plus jeune avec des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes. Pour inverser davantage le script avec le streaming traditionnel, Quibi a développé un contenu qui peut être affiché différemment selon que l’appareil mobile est utilisé horizontalement ou verticalement.

Le contenu disponible sur Quibi est divisé en trois catégories; la série scénarisée se trouve dans “Movies in Chapters” tandis que la programmation non scénarisée et les documentaires dans “Unscripted and Docs”. Enfin, il y a “Daily Essentials” qui contient le contenu des nouvelles et du style de vie. L’abonnement qui comprend la publicité est de 4,99 $ par mois, mais Quibi propose également une version sans publicité pour 7,99 $ par mois. Pour ceux qui recherchent une autre option, Quibi offre actuellement un essai gratuit de 90 jours à toute personne qui s’inscrit avant la fin avril. De plus, il existe une autre option qui offre aux téléspectateurs un essai gratuit, mais elle est ouverte à un plus petit groupe d’abonnés potentiels.

Mis à part l’essai gratuit de 90 jours accessible à tous sur l’application Quibi, T-Mobile s’est associé à la nouvelle plate-forme pour un accord appelé “Quibi On Us”. Ils offrent un abonnement gratuit du niveau financé par la publicité de Quibi aux «clients avec deux lignes vocales ou plus à des tarifs standard sur les plans Magenta et ONE» et «les petites entreprises avec jusqu’à 12 lignes». En d’autres termes, les clients sans fil de T-Mobile qui souscrivent à des forfaits famille illimités peuvent obtenir un abonnement Quibi ajouté à leurs forfaits pendant un an sans frais supplémentaires. T-Mobile a déclaré que l’accord durerait jusqu’au 7 juillet.

Pour l’instant, il n’y a pas d’offres d’abonnement d’un an, car les utilisateurs seront facturés de mois en mois après la fin de l’essai gratuit. Cela pourrait changer à l’avenir en fonction de la façon dont Quibi effectue. Étant donné que la plate-forme a attiré de grands noms Steven Spielberg, Idris Elba, Reese Witherspoon, LeBron James, Dwayne Johnson, Chrissy Tiegen, Zac Efron, Tina Fey et bien d’autres, il est à espérer que l’intérêt pour la programmation ne fera qu’augmenter avec le temps. Il sera intéressant de voir comment l’état actuel du divertissement au milieu de la pandémie de coronavirus affecte l’audience, mais avec autant de personnes coincées à l’intérieur, tout nouveau contenu pourrait être attrayant.

