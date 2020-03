Comment obtenir une réparation gratuite pour Apple iPad Air de 3e génération avec écran vide

Si vous avez acheté un iPad Air de troisième génération auprès de Pomme et avez remarqué des problèmes avec l’écran, cela peut s’appliquer à vous. Premièrement, vous n’êtes pas seul avec le problème. Deuxièmement, Apple est prêt à aider gratuitement, dans les bonnes circonstances.

Apple a lancé l’iPad Air de troisième génération l’année dernière, et donc la suggestion qu’un problème pourrait déjà se développer ne devrait pas être une nouvelle populaire. Cependant, le fabricant de téléphones, tablettes et montres a confirmé l’existence d’un problème d’écran qui pourrait affecter certains propriétaires d’appareils. De plus, Apple est prêt à aider à le réparer avant, à condition que le problème rencontré soit exactement celui qu’Apple a détaillé.

Apple a confirmé le problème en même temps que le lancement d’un programme de réparation pour les unités iPad Air concernées. Selon la publication, le problème implique que l’écran d’un iPad Air se vide définitivement, et cela peut se produire après «un bref scintillement ou flash». Aucun autre modèle ne serait affecté, et Apple dit que le problème n’est «que dans certaines circonstances». De plus, le défaut n’est compris que sur les unités fabriquées entre mars et octobre de l’année dernière. Alors qu’Apple a maintenant confirmé le problème et ouvert le programme de réparation, aucune explication sur la cause du problème n’a été fournie.

Voici ce que les propriétaires d’iPad Air concernés peuvent faire

Pour ceux qui doivent faire face à ce problème d’iPad Air, Apple dit que lui ou un fournisseur de services agréé réparera l’appareil gratuitement. Par conséquent, le premier et principal choix que les consommateurs doivent faire est de savoir comment ils souhaitent soumettre leur appareil pour réparation. Par exemple, la façon la plus simple est pour les propriétaires d’appareils de prendre rendez-vous dans le magasin Apple le plus proche. Alternativement, ils peuvent utiliser ce lien pour rechercher leur fournisseur de services agréé le plus proche et emprunter cet itinéraire à la place. La troisième option consiste à organiser l’envoi de l’appareil au centre de réparation Apple par courrier. Pour profiter de cette option, les propriétaires d’appareils devront d’abord contacter Apple pour organiser le service de courrier postal.

Il convient de noter qu’il est peu probable que tout autre problème d’écran avec l’appareil soit résolu via ce programme de réparation spécifique. Apple a clairement indiqué que les unités seront examinées pour déterminer leur éligibilité en vertu des règles du programme avant tout travail. Par conséquent, il est peu probable qu’il vaille la peine d’envoyer l’unité à moins qu’elle ne souffre de ce problème, même si elle a des problèmes d’écran en général. De même, Apple explique que tout autre problème connexe, mais différent, devra être résolu avant que l’appareil ne soit envoyé en réparation, tel qu’un écran fissuré. Enfin, le programme ne restera accessible que pendant deux ans à compter de la date d’achat. Cela signifie que ceux qui ont acheté le plus récent iPad Air d’Apple dès sa mise en vente n’ont plus qu’un an pour le réparer gratuitement.

