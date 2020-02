Comment Ralph et Holly peuvent vaincre El Cuco

L’étranger l’épisode 8, “Foxhead”, révèle les plans du monstre, mais comment Ralph et Holly peuvent-ils l’arrêter? Avec seulement deux épisodes dans la série, la confrontation finale est imminente.

Dans l’épisode, Holly Gibney, maintenant convaincue qu’El Cuco envisage de prendre la forme du barman Claude Bolton, annonce son intention de trouver et de rester avec Bolton. Elle a l’intention d’agir en tant que témoin crédible de sa localisation lorsque El Cuco se déplace après avoir pris la forme de Bolton. D’autres membres de l’équipe d’enquête, Andy et Yunis, acceptent d’aller avec Holly, tandis que d’autres personnages restent derrière. Étonnamment, Ralph Anderson se porte également volontaire, même s’il ne croit toujours pas au surnaturel. Ils trouvent Bolton dans la petite ville de Cecil et tout le monde s’installe pour le surveiller pendant la nuit.

Pendant ce temps, Jack Hoskins s’est pleinement engagé à être sous le contrôle d’El Cuco. Il tue un homme lors d’un voyage de pêche et écoute avec horreur l’entité dévorer l’homme dans les bois. Plus tard, El Cuco dans un masque de renard convainc un enfant d’un festival de l’accompagner, mais le père de l’enfant l’arrête juste à temps, arrachant son masque pour révéler le visage de Claude Bolton avant de s’enfuir. Effectivement, lorsque les flics se présentent à la maison de Bolton pour l’arrêter avec une vidéo montrant Bolton sur les lieux du crime, même Ralph, qui a vu Bolton au milieu de la nuit et était avec lui tout le temps, doit admettre El Cuco est réel et doit être arrêté. La question est: comment?

Comment Ralph et Holly peuvent-ils arrêter El Cuco?

Il est clair que Holly a l’intention d’arrêter El Cuco de toutes les manières possibles, et Ralph est également engagé dans l’enquête. Ralph a même parlé des longueurs folles et désespérées auxquelles les enquêteurs se livrent parfois lorsqu’ils ont du mal à résoudre une affaire, y compris lui-même. Il veut voir à travers. Cependant, ni Holly ni Ralph n’ont de plans pour le moment pour empêcher El Cuco de tuer à nouveau.

Holly sait de son enquête qu’El Cuco traverse une transformation et a besoin de se nourrir pour être à sa pleine force. Elle sait aussi que parce que le monstre surnaturel a maintenant été empêché de se nourrir de ce dont il a vraiment besoin, à savoir les enfants, il est affaibli et pourrait être vulnérable. Peut-il être tué? Si Holly et Ralph peuvent trouver El Cuco, pourraient-ils simplement le filmer? Ou a-t-il une sorte de moyen surnaturel pour se protéger?

Bien que Jack ait renoncé à résister aux demandes d’El Cuco, il pourrait peut-être aider Holly et Ralph. Lorsque ses tentatives pour nourrir Holly au monstre ont échoué, il a montré des remords et a essayé de résister au contrôle d’El Cuco sur lui. Si quelqu’un connaît sa faiblesse, c’est lui. Jack pourrait être la clé du succès de Holly et Ralph. D’un autre côté, El Cuco peut ordonner à Jack de poursuivre Ralph et Holly, car il doit les arrêter pour sa propre survie. Peut-être, puisque El Cuco se nourrit de chagrin, Ralph et Holly auront besoin d’un moyen de contrecarrer sa nature, de quelque chose pour montrer à la bête le côté joyeux de l’humanité. Quoi qu’il en soit, El Cuco doit être arrêté et, compte tenu de sa nature surnaturelle, peut-il vraiment être tué? Avec deux épisodes à gauche, L’étranger semble se préparer à la confrontation finale.

