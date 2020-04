Comment regarder chaque film MCU en ligne

Dernière mise à jour: 11 avril 2020

Avec Veuve noire sur le chemin, il est temps de revenir en arrière et de revoir Univers cinématographique Marvel film menant à ce point – mais où les fans peuvent-ils tous les regarder en ligne? Le MCU a connu un début un peu modeste en 2008, d’abord avec la sortie d’Iron Man de Jon Favreau, puis rapidement avec The Incredible Hulk de Louis Leterrier. Bien sûr, ce n’est qu’en 2010 que la franchise a commencé à prendre forme, avec l’introduction complète de S.H.I.E.L.D. dans Iron Man 2.

Même alors, les choses étaient encore assez petites, du moins par rapport à ce à quoi ressemble le MCU aujourd’hui. Les Avengers de Joss Whedon ont propulsé la franchise vers de nouveaux sommets en 2012, et Marvel Studios a grimpé en flèche depuis. Après que Thanos soit apparu dans la scène post-générique du film, le supervillain est devenu le point final de la première “saga” de l’univers partagé, qui s’est officiellement terminée avec Avengers: Fin de partie en 2019. Et arriver à ce point signifiait presque deux douzaines de films à sortir. Jusqu’à présent, la phase 1, la phase 2 et la phase 3 du MCU se composent de 23 films au total.

En relation: La chronologie officielle de l’univers cinématographique Marvel

Alors que de nombreux fans ont acheté les 23 films sur DVD ou Blu-ray (éventuellement via chaque coffret officiel de Phase), pour les fans qui n’ont pas tous les films et qui souhaitent les regarder rapidement en ligne, nous avons mis en place un guide facile pour les trouver. Voici tous les endroits où les gens peuvent regarder tous les films MCU en ligne, mais gardez à l’esprit que tous les films ne sont pas disponibles en streaming sur un service majeur, donc certains films doivent être achetés ou loués (tous les prix sont pour les versions HD).

Comment regarder Iron Man en ligne

Homme de fer (2008): Stream (Disney +), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Boutique).

Comment regarder The Incredible Hulk en ligne

L’incroyable Hulk (2008): loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 12,99 $ (Microsoft Store), acheter pour 13,99 $ (FandangoNOW), acheter pour 14,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, VUDU).

Comment regarder Iron Man 2 en ligne

L’homme de fer 2 (2010): Stream (Amazon Prime, Disney +), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder Thor en ligne

Thor (2011): Stream (Amazon Prime, Disney +, DirecTV, Epix), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder Captain America: le premier vengeur en ligne

Captain America: le premier vengeur (2011): Stream (Amazon Prime, Disney +, DirecTV, Epix), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder The Avengers en ligne

Les Vengeurs (2012): Stream (Amazon Prime, Disney +, DirecTV, Epix, FXNow, Sling TV), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder Iron Man 3 en ligne

Iron Man 3 (2013): Stream (Disney +), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Boutique).

Comment regarder Thor: The Dark World en ligne

Thor: Le Monde des Ténèbres (2013): Stream (Disney +), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Boutique).

Comment regarder Captain America: The Winter Soldier en ligne

Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver (2014): Stream (Disney +, FXNow, Sling TV), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder Guardians of the Galaxy en ligne

gardiens de la Galaxie (2014): Stream (Disney +), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Boutique).

Comment regarder Avengers: Age of Ultron en ligne

Avengers: l’ère d’Ultron (2015): Stream (Disney +, Fubo, Sling TV), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder Ant-Man en ligne

L’homme fourmi (2015): Stream (Disney +, Fubo, USA), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW , VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder Captain America: Civil War en ligne

Captain America: guerre civile (2016): Stream (Disney +, USA), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU , Microsoft Store).

Comment regarder Doctor Strange en ligne

Docteur étrange (2016): Stream (Disney +, DirecTV), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU , Microsoft Store).

Comment regarder Guardians of the Galaxy Vol. 2 En ligne

Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (2017): Stream (Disney +, Fubo, TNT), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW , VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder Spider-Man: Retrouvailles en ligne

Spider-Man: Retrouvailles (2017): Stream (FXNow), loyer pour 2,99 $ (Amazon Video, Vudu), loyer pour 3,99 $ (YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, Microsoft Store), acheter pour 8,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, Vudu) , achetez pour 13,99 $ (Fandango Now), achetez pour 14,99 $ (iTunes, Microsoft Store).

Comment regarder Thor: Ragnarok en ligne

Thor: Ragnarok (2017): Stream (Disney +, Fubo, TNT), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW , VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder Black Panther en ligne

Panthère noire (2018): Stream (Disney +, Fubo, TNT), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW , VUDU, Microsoft Store).

Comment regarder Avengers: Infinity War en ligne

Avengers: Infinity War (2018): Stream (Netflix), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Boutique).

Comment regarder Ant-Man et la guêpe en ligne

Ant-Man et la guêpe (2018): Stream (Netflix), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Boutique).

Comment regarder Captain Marvel en ligne

Captain Marvel (2019): Stream (Disney +), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Boutique).

Comment regarder Avengers: Endgame en ligne

Avengers: Fin de partie (2019): Stream (Disney +), loyer pour 3,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Store), acheter pour 19,99 $ (Amazon Video, YouTube, Google Play, iTunes, FandangoNOW, VUDU, Microsoft Boutique).

Comment regarder Spider-Man: loin de chez soi en ligne

Spider-Man: loin de chez soi (2019): Stream (Starz), aucune option de location en ligne n’est disponible pour des raisons inconnues, achetez pour 9,99 $ (Amazon Video, Vudu), achetez pour 14,99 $ (YouTube, Google Play, FandangoNOW, Microsoft Store), achetez pour 19,99 $ (iTunes) .

Plus: Nouvelle ardoise de phase 4 de Marvel: chaque date de sortie du film MCU (2020-2022)

Dates de sortie clés

Capitaine Marvel (2019)Date de sortie: 08 mars 2019

The Avengers 4 / Avengers: Endgame (2019)Date de sortie: 26 avr.2019

Spider-Man: loin de chez soi (2019)Date de sortie: 02 juil.2019

Better Call Saul La saison 5 rend la mort de Mike encore plus tragique

A propos de l’auteur

Mansoor est rédacteur à .. Il a rejoint l’équipe en 2016 en tant qu’écrivain de listes et n’a cessé de progresser depuis, écrivant une variété d’articles presque quotidiennement. Il couvre tous les rythmes principaux mais ne laisse jamais passer l’occasion de discuter de tout ce qui concerne Star Wars et DC Comics.

Mansoor passe beaucoup trop de temps à lire des bandes dessinées, à regarder des films et à jouer à des jeux, et il se demande toujours ce qui se trouve exactement à la page 47. Mais bon, au moins toutes ces connaissances lui permettent de faire des références obscures à la culture pop dans les conversations (bien que cela soit probablement n’est pas une bonne chose). Et sa dépendance au thé est très pratique quand il s’agit de rédiger des nouvelles de dernière heure et des prises de vue.

Plus sur Mansoor Mithaiwala