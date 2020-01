Comment regarder Missing Link – Gagnant du meilleur film d’animation aux Golden Globes! – HITC

Cette animation en stop-motion vaut le détour.

Après son récent succès, le public se demande comment regarder Missing Link.

Quelle année pour le cinéma!

Nous avons eu tellement d’expériences cinématographiques incroyables dans les cinémas britanniques en 2019. Des efforts comme An Elephant Sitting Still, Booksmart, Joker, Marriage Story et plus se sont révélés être des titres à chérir pour les années à venir.

Cependant, ce fut une année vraiment incroyable pour les fans d’animation. Nous avons eu à plonger dans Frozen 2, How to Train Your Dragon: The Hidden World, Klaus, The Secret Life of Pets 2 et Toy Story 4, qui méritent tous des éloges. Cependant, il y avait un film d’animation qui a volé la vedette.

Ce n’est pas facile lorsque vous affrontez des suites très attendues de Disney et Pixar. Pourtant, c’est quelque chose que les Golden Globes ont reconnu de tout cœur…

Le réalisateur Chris Butler (R) et la productrice Arianne Sutner posent dans la salle de presse avec le prix du meilleur film – Animé pour «Missing Link» lors de la 77e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards…

Lien manquant aux Golden Globes

Le chaînon manquant de Chris Butler était le régal animé inattendu de l’année dernière.

Avec une distribution de voix mettant en vedette Hugh Jackman, Zoe Saldana, David Walliams, Stephen Fry, Matt Lucas, Emma Thompson, Zach Galifianakis et bien d’autres, il n’est peut-être pas si difficile de voir pourquoi c’était un tel délice.

Après M. Link, l’explorateur Sir Lionel Frost et l’aventurière Adelina Fortnightto, le public a été invité à se lancer dans un voyage hilarant. Cela a bien plu aux critiques et au public, et en fait, il a remporté le prix du meilleur film – Animation aux Golden Globes 2020, triomphant de Frozen 2, Comment dresser votre dragon: le monde caché, Le roi lion et Toy Story 4.

Pas mal du tout!

Comment regarder Missing Link

Missing Link est actuellement disponible pour diffuser sur Netflix!

Il est donc assez facile d’accéder au film en ligne.

Alternativement, il est disponible à la location sur Prime Video à partir de 3,49 £ et à acheter à partir de 6,99 £. Ou, vous pouvez l’acheter sur DVD pour seulement 5,00 £ et sur Blu-ray pour 7,00 £.

Il est également disponible à la location ou à l’achat sur le Sky Store à partir de 3,49 £.

Les fans réagissent à la victoire de Missing Link sur Twitter

Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour célébrer la victoire du film.

Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

Dans d’autres nouvelles, voici nos choix pour les films les plus décevants de 2019.