Comment regarder un drame policier avec Shia LaBeouf

La bande-annonce est ici et la date de sortie du film The Tax Collector est arrivée. Le public se prépare pour une autre grande performance de Shia LaBeouf.

Alors que l’année cinématographique a démarré en trombe, les choses ont pris une tournure brutale lorsque les cinémas ont temporairement fermé leurs portes en réponse à la pandémie.

Heureusement, les cinéphiles ont toujours pu découvrir de nouveaux travaux, avec des personnages comme The King of Staten Island et Da 5 Bloods, grâce à des services de streaming.

Les nouveaux films étant toujours disponibles, il est bon de voir que le travail acharné des gens est toujours en mesure d’atteindre un public. D’un autre côté, il y a des films comme Tenet et No Time to Die que nous devons simplement attendre.

Ce sont parmi les efforts les plus attendus de l’année, et grâce à la dernière bande-annonce de The Tax Collector, nous avons encore un autre titre à espérer.

Réalisé par David Ayer, le film met en vedette Shia LaBeouf en tant que «collecteur d’impôts» d’un seigneur du crime dont le monde est mis en danger lorsque le rival de son patron apparaît sur la scène.

Ça a l’air génial, mais quand peut-on le voir?

toujours de «The Tax Collector», Cedar Park Entertainment et al.

Date de sortie du film The Tax Collector

Le collecteur d’impôts sera publié le vendredi 7 août 2020.

Comme l’a souligné Newsweek, il arrivera sur des services de streaming tels qu’Amazon, Google Play et Apple TV. Il convient également de noter que sa sortie en salles est prévue le même jour, dans certaines salles de cinéma.

Cela signifie qu’il sera l’un des premiers nouveaux films à être projeté dans les cinémas après le verrouillage, devant les teneurs de Christopher Nolan’s Tenet.

Malheureusement, une date de sortie au Royaume-Uni reste à confirmer.

Pas de demi-mesure pour Shia LaBeouf

L’acteur était connu pour se faire tatouer pour des rôles dans le passé (American Honey), mais les fans sont toujours surpris et impressionnés qu’il se soit fait tatouer la poitrine pour The Tax Collector.

Dans une interview avec Slash Film, le réalisateur David Ayer a commenté l’engagement de Shia dans ce rôle:

« Il est l’un des meilleurs acteurs avec lesquels j’ai travaillé, et il est le plus engagé dans le corps et l’âme. Il s’est fait tirer une dent sur Fury, puis sur The Tax Collector, il s’est fait tatouer toute la poitrine. Donc, il va en quelque sorte, et je n’ai jamais connu personne qui s’est engagé. «

Nous avons hâte de voir son travail lorsque le film arrivera sur les écrans plus tard dans l’année.

Le public réagit à la bande-annonce

La bande-annonce a déjà donné au public potentiel un aperçu de ce à quoi s’attendre et il y a beaucoup à attendre.

Découvrez un certain nombre de tweets:

@DavidAyerMovies quand le collecteur d’impôts sort-il? ressemble 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 – Jeramie Edwards (@ Jse_80) 6 juillet 2020

Le collecteur d’impôts a l’air génial. Film de crime à cul droit. Je suis à fond. – Alt Disney (@ AlexVaz714) 2 juillet 2020

Dans d’autres nouvelles, déballons la session 9.