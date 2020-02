Comment Reginald Hargreeves est racheté

The Umbrella Academy peut toujours racheter Reginald Hargreeves via l’utilisation de flashbacks par la série Netflix. Il est indéniable que le père adoptif des célèbres frères et sœurs Hargreeves a de quoi répondre. Sir Reginald a envoyé Luther sur la lune juste pour l’éloigner, a forcé Allison à utiliser ses pouvoirs sur ses frères et sœurs, a donné à Diego un complexe d’infériorité, a enfermé Klaus dans une tombe et ne croyait pas aux capacités du numéro 5. Pire encore, pousser l’Académie à utiliser leurs pouvoirs pour lutter contre le crime a probablement entraîné la mort de Ben, et sa dépréciation constante de Vanya lui a donné une colère intérieure qui s’est déchaînée lorsqu’elle a découvert les pouvoirs qu’il avait gardés secrets. Ajoutez à cela une éducation généralement sans amour et cruelle, et Reginald Hargreeves ne sera pas à la hauteur des prix du père de l’année.

Malgré l’immense secret qui entoure Reginald d’un autre monde, il est clair qu’il a une intention plus significative de créer l’Académie des parapluies. Bien que les détails restent un mystère, il semble probable que l’objectif ultime de Reginald soit de sauver le monde grâce à ses enfants super puissants, mais bien que cela puisse justifier certaines de ses méthodes d’entraînement douteuses, cela ne le rachète guère en tant que figure paternelle. Sir Hargreeves aurait pu encore percer ses enseignements à l’Académie tout en maintenant une relation parentale et, en vérité, un peu de gentillesse aurait même pu profiter à sa cause, et empêché les frères et sœurs Hargreeves de se séparer.

Compte tenu de ce que l’on sait actuellement sur Reginald, le personnage semble irrémédiable. Même s’il sauve la Terre, ses méthodes seront toujours une tache dans son dossier. Cependant, les flashbacks de The Umbrella Academy pourraient encore transformer The Monocle en une figure sympathique dont les téléspectateurs peuvent vraiment se sentir désolés. Le dernier épisode de la saison 1 de The Umbrella Academy a offert un aperçu de la trame de fond de Reginald, le montrant comme un homme plus jeune dans un monde étrange. Le détail le plus vital de cette scène était Reginald qui s’occupait d’une femme ou d’un amant malade, qui semblait être à la fin de sa vie. L’homme doux et compatissant que nous voyons ici est loin du maître autoritaire de la Umbrella Academy de nos jours.

Bien que les traumatismes passés ne soient jamais une excuse pour maltraiter les autres, il est probable que les téléspectateurs verront plus de l’histoire de Reginald dans The Umbrella Academy saison 2, et c’est là que l’opinion des fans sur le personnage pourrait changer. Quoi qu’il se passe dans les flashbacks de The Umbrella Academy, le monde de Reginald est en difficulté, et il est en train de perdre la femme qu’il aime. Il n’est pas inconcevable que le même cataclysme ou maladie ait déjà revendiqué la progéniture du couple, et c’est la seule histoire qui pourrait presque justifier son comportement envers les enfants Hargreeves.

Si Reginald traversait la douleur de perdre ses propres enfants biologiques, il s’ensuit naturellement qu’il serait réticent à former des liens avec ses adoptés sur la Terre du 20e siècle par peur de vivre la même chose, et cette position aurait été renforcée lorsque Ben était perdu. La question de savoir si une trame de fond aussi tragique pourrait pleinement racheter Sir Reginald Hargreeves dépendra du spectateur. Certains pourraient comprendre sa difficulté à nouer des liens à la suite de pertes douloureuses dans le passé, tandis que d’autres pourraient encore penser que le comportement du Monocle était indéfendable. Mais une trame émotionnelle qui a présenté les propres enfants de Reginald expliquerait au moins ses actions dans le présent, et aiderait beaucoup les téléspectateurs à faire preuve d’empathie beaucoup plus que lors de la saison 1.

The Umbrella Academy la saison 2 sort en 2020 sur Netflix.

