Comment Rian Johnson a construit le casting pour les couteaux [EXCLUSIVE]

Un jour après une suite à Couteaux sortis a été confirmé par Lionsgate le thriller de meurtre mystère de l’écrivain et réalisateur Rian Johnson est devenu disponible numériquement sur la vidéo à domicile. Le lauréat (et nominé aux Oscars) sort également sur 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack, DVD et On Demand le 25 février de Lionsgate et MRC Film.

Pour célébrer la sortie de l’un des meilleurs films numériques de 2019, . a un clip exclusif des sorties de divertissement à domicile tout sur le casting étoilé.

De presse: Rian Johnson travaille déjà sur le script de Knives Out 2

Intitulée «Building the Cast», cette featurette Knives Out présente des interviews de Johnson aux côtés des membres de la distribution Chris Evans et Jaeden Martell. Prendre plaisir:

Écrit, produit et réalisé par le cinéaste Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi, Looper), et produit par Ram Bergman (Star Wars: The Last Jedi, Looper) et Johnson via T-Street, le film est Certified Fresh on Rotten Tomatoes ™ à 97% (au 1/21/20) et a reçu des prix de l’AFI, du National Board of Review, de New York Film Critics, du Philadelphia Film Festival, de la Hollywood Critics Association, des Rotten Tomatoes ‘Golden Tomatoes Awards, et plus encore. Knives Out stars Daniel Craig (franchise James Bond, Logan Lucky, The Girl with the Dragon Tattoo), Chris Evans (franchise The Avengers, Captain America, Gifted), Ana de Armas (Blade Runner 2049, War Dogs, Knock Knock), Golden Gagnant du Globe® Jamie Lee Curtis (1990, Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie, “Tout sauf l’amour”), nominé aux Oscars® Michael Shannon (2008, acteur dans un second rôle, Revolutionary Road), Golden Globe ® gagnant et nominé aux Emmy® Don Johnson (1986, Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée – Drame, “Miami Vice”; 1985, Meilleur acteur principal dans une série dramatique, “Miami Vice”), nominé aux Oscars® et Golden Globe ® lauréat Toni Collette (1999, Actrice dans un second rôle, The Sixth Sense; 2010, Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – Comédie musicale ou comédie, «États-Unis de Tara»), LaKeith Stanfield (Désolé de vous déranger, obtenez Out, “Atlanta” à la télévision), Katherine Langfor, nominée aux Golden Globe® d (2018, Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – Drame, «13 Reasons Why»), Jaeden Martell (It, It: Chapter 2, St.Vincent, The Book of Henry), et Oscar®, Tony Award® , et le gagnant des Emmy® Christopher Plummer (2011, acteur dans un second rôle, débutants; 1974, Acteur (musical), Cyrano; 1997, acteur (pièce), Barrymore; 1977, acteur principal exceptionnel dans une série limitée, «The Moneychangers NBC Première mondiale le grand événement»; 1994, Outstanding Voice-Over Performance, «Madeline»). Adoré par le public et les critiques, Knives Out est plein de mystère, de suspense, d’humour et de performances incroyables d’un casting d’ensemble étoilé.

Synopsis de Knives Out

Les circonstances entourant la mort du romancier criminel Harlan Thrombey sont mystérieuses, mais il y a une chose que le célèbre détective Benoit Blanc sait avec certitude: tout le monde dans la famille Thrombey, extrêmement dysfonctionnelle, est un suspect. Maintenant, Blanc doit passer au crible un réseau de mensonges et de harengs rouges pour découvrir la vérité. De l’écrivain-réalisateur de renom Rian Johnson vient ce polar avec suspense rempli de rebondissements avec un casting d’ensemble composé de Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell, Christopher Plummer et plus encore.

Le pack combo Ultra HD 4K Knives Out, le pack combo Blu-ray et le DVD seront disponibles au prix de détail suggéré de 42,99 $, 39,99 $ et 29,95 $, respectivement.

COUPE LES FONCTIONS SPÉCIALES 4K UHD / BLU-RAY / DVD / DIGITAL

Commentaire audio du scénariste-réalisateur Rian Johnson, du directeur de la photographie Steve Yedlin et de l’acteur Noah Segan

Commentaire en salle de Rian Johnson

Scène supprimée: «Accident de vélo» (avec commentaire audio facultatif de Rian Johnson)

Scène supprimée: «Ne faites rien d’irréfléchi» (avec commentaire audio facultatif de Rian Johnson)

Documentaire en huit parties «Making a Murder»

«Rian Johnson: planifier le meurtre parfait»

Scénariste-réalisatrice et Cast Q&A

Galerie de marketing

Annonces virales «Rencontrez les Thrombeys»

Comment Knives Out 2 rivalisera-t-il avec cet ensemble? Et qui ne voudrait pas être dans le prochain thriller de Rian Johnson après cela?

Couteaux sortis sortira sur Digital le 7 février 2020 et sur 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack et DVD le 25 février 2020.

