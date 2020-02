Comment Sonic The Hedgehog Movie a changé après la refonte de CGI

AVERTISSEMENT: ce message contient des SPOILERS pour Sonic the Hedgehog.

Après un tollé massif sur Internet, les cinéastes de Sonic l’hérisson radicalement réorganisé la conception CGI de leur héros, mais qu’est-ce qui a vraiment changé? Compte tenu de l’énorme popularité des jeux vidéo Sonic the Hedgehog, de la simple influence qu’ils ont eue sur la culture pop en général et de la base de fans très passionnée que la franchise continue d’attirer, il est surprenant que quelqu’un ait mis si longtemps à faire une adaptation grand écran.

La mascotte ultra-rapide de Sega a été l’une des véritables icônes du jeu depuis ses débuts en 1991, alors même que les jeux eux-mêmes ont traversé des temps tumultueux et des remaniements sans fin. Pourtant, Hollywood n’a jamais été du genre à refuser une grande propriété intellectuelle, et Paramount avait clairement de grands espoirs pour Sonic the Hedgehog une fois le film annoncé. Cependant, une grande partie de cette excitation s’est dissipée une fois que le studio a sorti le premier trailer en avril 2019. Le trailer, qui était étrange pour diverses raisons (notamment l’inclusion de la chanson Coolio “Gangsta’s Paradise”), a fait rire Internet émeute sur la refonte de Sonic. Fini le hérisson bleu mignon et très distinct de plusieurs décennies de jeux et de médias variés. À sa place, il y avait un étrange méli-mélo de carburant cauchemardesque et la troublante vallée, une qui a terrifié les fans plusieurs mois avant de découvrir la gloire du premier trailer de Cats.

Le contrecoup et la moquerie étaient si vastes que Paramount a fait une annonce choquante que le studio retarderait la sortie du film de plusieurs mois pour donner au réalisateur Jeff Fowler et à l’équipe VFX suffisamment de temps pour refaire essentiellement leur personnage principal. C’était une décision risquée, mais cela semble avoir porté ses fruits, car le public est beaucoup plus satisfait du nouveau design Sonic, et le film gagne déjà un joli sou au box-office mondial.

La refonte de Sonic The Hedgehog est différente de l’original

La nouvelle refonte de Sonic est essentiellement une version plus soignée et plus CGI du Sonic classique des jeux vidéo, en particulier les titres d’action 3D comme Sonic Colors et Sonic Lost World. Cela reste encore quelque chose d’un choc que Paramount a décidé de s’écarter si fortement de ce design distinct, celui qui a défini le personnage pendant des décennies et l’a rendu si populaire. La première version cinématographique de Sonic semblait conçue pour paraître «réaliste», ou à tout le moins réaliste dans les limites de notre monde humain.

Cela signifiait qu’il avait une forme plus humanoïde, des mains et des dents distinctement humaines (ces dernières étaient particulièrement énervantes) et des globes oculaires étrangement détaillés. Tout sur ce Sonic semblait juste d’une manière qui signifiait que vous ne pouviez pas arrêter de le regarder pour essayer de comprendre ce qui n’allait pas. Semblable aux conceptions de Cats, ce Sonic était trop axé sur une forme de réalisme bâtard plutôt que sur un aspect caricatural attrayant. Comme Internet l’a montré, cela n’a pas fonctionné.

Le public de Sonic voit dans le film n’est évidemment pas réaliste, mais cela donne au film la vraisemblance dont il a besoin pour que le public achète que cet adolescent hérisson bleu hérisson est un personnage complet avec lequel James Marsden peut tenir une conversation entière avec. Il a la fluidité de mouvement appropriée requise d’une créature méga-rapide et, surtout, il est mignon et charmant pour le public cible des jeunes enfants. Il est clairement Sonic the Hedgehog et pas un imitateur moindre.

Les défis de la refonte de Sonic The Hedgehog

L’équipe VFX travaillant sur Sonic the Hedgehog avait une vraie montagne à gravir avec cette refonte: Ils ont été chargés de réinventer essentiellement leur personnage principal (celui qui est dans au moins 70% de chaque tir de ce film), et de le faire dans l’espace de quelques mois. Les travailleurs des effets sont notoirement surchargés de travail et sous-payés et beaucoup craignaient que les gens soient forcés de passer en mode crise pour respecter ce délai.

Amener Sonic là où il était avec cette première bande-annonce aurait pris des mois de réunions, de scénarimage, de remue-méninges, d’art conceptuel et bien plus encore. Beaucoup de gens ont dû prendre beaucoup de décisions avant d’allumer un ordinateur pour donner vie à Sonic. C’est ce qui rend l’apparence du studio aux mauvaises réponses d’autant plus perplexe. Le rétablissement aurait nécessité un processus similaire, mais dans un délai beaucoup plus serré. Ce que le nouveau design Sonic avait en sa faveur était son adhésion à un design très familier et préexistant. L’équipe savait que les fans voulaient un Sonic plus proche de celui qu’ils aimaient et ils l’ont finalement obtenu.

Les félicitations devraient leur être adressées pour avoir réussi cet exploit dans un laps de temps ridiculement court, Internet regardant avec un souffle retenu derrière les épaules. Malheureusement, comme cela est arrivé à beaucoup trop de studios VFX au fil des ans, l’une des sociétés à l’origine des effets de Sonic a été fermée. Les studios d’effets et les travailleurs indépendants sont toujours aux prises avec la demande de l’industrie du divertissement pour un travail plus rapide effectué à des tarifs moins chers, et ce sont les personnes talentueuses qui font que de telles choses se produisent qui souffrent le plus.

L’histoire de Sonic The Hedgehog a-t-elle changé après la refonte?

Changer la direction de votre film est déjà assez difficile, mais qu’en est-il du reste de Sonic the Hedgehog? Les cinéastes ont-ils pris cette date de sortie retardée et l’ont-ils utilisée comme excuse pour jouer avec quelques autres éléments du produit presque final? Comme le montrent les deux bandes-annonces, l’histoire et les personnages clés restent les mêmes, à part le look de Sonic. Sa personnalité et son travail de voix, comme l’a fait Ben Schwartz de Parks and Recreation, sont intacts.

Les histoires peuvent changer radicalement dans les reprises, mais il est crucial de noter que ce que Sonic the Hedgehog a traversé ne peut techniquement pas être appelé des nouvelles prises de vue et il est peu probable qu’elles auraient pu apporter des changements majeurs au film tout en travaillant uniquement sur le personnage principal. Le casting humain n’a pas été rappelé pour ajouter plus de scènes et il n’y a aucun rapport que Schwartz a dû refaire l’un de ses dialogues. Les coûts signalés de la refonte de CGI étaient de 5 millions de dollars, et les reprises sont souvent beaucoup plus coûteuses que cela, alors Paramount a fait ce qu’il avait à faire et en est resté là. Cela suggère certainement une certaine confiance dans le projet. S’ils ne pensaient pas que cela ferait bien l’affaire avec le public, ils l’auraient probablement vidé dans une fente de sortie de janvier avec la conception originale effrayante de Sonic.

À quoi ressemblait Tails avant la refonte de Sonic The Hedgehog?

La séquence de mi-crédits pour Sonic the Hedgehog laisse tomber un crochet majeur sous la forme de l’introduction de Tails, le compagnon le plus célèbre de Sonic. Tails est bien mignon ici, mais leur présence ne peut pas vous empêcher de vous demander à quoi ils ressemblaient avant la refonte de Sonic. Ont-ils également fait peau neuve? Vraiment, c’est un peu terrifiant d’imaginer à quoi ressemblerait la vallée étrange, une version vaguement humanoïde d’un renard à deux queues. Étant donné le peu de temps d’écran de Tails, s’ils avaient besoin de faire une nouvelle version, cela n’aurait pas été aussi laborieux que Sonic 2.0, ce qui est certainement une petite bénédiction pour Sonic l’hérisson!

