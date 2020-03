Comment Spider-Man de Tom Holland pourrait apparaître dans la suite

Venin 2 est actuellement en production, et avec un nouvel accord entre Sony et Marvel qui permet au Spider-Man de Tom Holland de rester un peu plus longtemps dans l’univers cinématographique Marvel, les fans espèrent que Venom et Spider-Man se croiseront enfin sur grand écran – et voici quelques façons qui peuvent se produire. Marvel Universe de Sony poursuit son cours et a déjà deux films en attente de sortie dans un avenir proche: Morbius et Venom 2. Ce côté de l’univers Marvel a commencé en 2018 avec Venin de Ruben Fleischer, qui a été un grand succès au box-office même si les critiques n’étaient pas si gentils avec ça.

Les numéros de box-office de Venom étaient suffisants pour que Sony aille de l’avant avec d’autres projets liés à Marvel qui sont connectés d’une manière ou d’une autre avec la version actuelle de Spider-Man. Cette année verra l’arrivée de Morbius, qui est déjà confirmé pour se connecter au MCU, et très probablement à Venom 2, poursuivant l’histoire d’Eddie Brock (Tom Hardy) et de Venom et avec Cletus Kasady (Woody Harrelson) comme méchant. Pendant ce temps, dans la maison de Marvel Studios, le MCU continue de se développer avec des suites et des films solo introduisant de nouveaux personnages (tels que Shang-Chi et les Eternals), et parmi ces projets, il y a un troisième film Spider-Man: Homecoming.

Étant donné que la bande-annonce de Morbius a confirmé qu’elle n’ignorerait pas Spider-Man et le MCU, de nombreux fans espèrent maintenant plus que jamais que le web-slinger fera une apparition dans l’un des films de Sony, en particulier Venom 2, car ces deux ont un histoire intéressante dans les bandes dessinées, et plus encore après la scène de mi-crédits dans Spider-Man: loin de chez soi avec J.Jonah Jameson (une fois de plus joué par JK Simmons) révélant la véritable identité de Spider-Man. Cela fait place à une rencontre Spider-Man / Venom qui peut se produire de manière organique et de manière à aider les deux histoires. Voici quelques idées.

Eddie Brock pourrait enquêter sur Peter Parker / Spider-Man

Venom a présenté le public à Eddie Brock, un journaliste d’investigation qui rencontre un symbiote extraterrestre tout en enquêtant sur les expériences en cours à la Life Foundation qui impliquaient des humains et des formes de vie symbiotiques. Eddie ne comptait pas devenir l’hôte du symbiote, qui se manifestait autour de son corps comme une créature monstrueuse et lui accordait des capacités spéciales. Après beaucoup de chaos, à la fin du film, Eddie est revenu au journalisme, c’est ainsi qu’il a rencontré Cletus Kasady.

Spider-Man, d’autre part, a laissé les téléspectateurs avec un cliffhanger majeur. Après avoir vaincu Mysterio (Jake Gyllenhaal) et son armée de drones, tout semblait être revenu à la normale – jusqu’à ce que la scène de mi-crédits se produise. Dans ce document, J. Jonah Jameson (maintenant sur TheDailyBugle.net) a diffusé des images de l’incident de Londres dans lequel Mysterio a accusé Spider-Man de l’attaque et de sa mort, et a dévoilé son identité secrète. Maintenant, comme Marvel Universe de Sony et le MCU sont conscients de l’existence de l’autre (au moins en ce qui concerne Spider-Man), il est très possible qu’Eddie Brock ait entendu les nouvelles scandaleuses de Spider-Man et Peter Parker, et cela ferait un grande enquête. Cela pourrait soit conduire à un caméo de Spider-Man ou à une véritable rencontre entre les deux, d’une manière qui correspond à la fois aux histoires et aux univers.

Venom pourrait combattre Spider-Man dans Venom 2

Spider-Man: loin de chez soi a marqué la fin de la saga Infinity, et la suite n’arrivera qu’en 2021, donc on ne sait pas comment Peter a géré la grande révélation, mais il sera sûrement en fuite car il n’est pas le seul un en danger (tante May, ses amis, etc.). Peter pourrait s’enfuir de l’autre côté du pays, où il pourrait facilement croiser Eddie / Venom – et comment cette rencontre pourrait conduire à un combat très attendu entre les deux. Une autre possibilité est que leur rencontre et leur combat éventuel soient tous grâce à Carnage, qui, comme on le voit sur les photos de tournage, est maintenant sauvage et libre, et pourrait être celui qui (à son insu) réunit Venom et Spider-Man – et commence un combat.

En relation: Le venin de Tom Hardy doit maintenant combattre Spider-Man de MCU

Venom et Spider-Man pourraient travailler ensemble

Il est également possible que Venom et Spider-Man joignent leurs forces, soit au lieu d’être ennemis, soit après quelques coups de poing. Spider-Man est désormais un méchant aux yeux du monde entier grâce à la vidéo de Mysterio, mais Eddie / Venom pourrait finalement se rendre compte que Peter est en fait un bon gars, les incitant à travailler ensemble pendant un certain temps. Cependant, si Carnage a un rôle dans la rencontre entre ces deux personnages, il ne serait pas surprenant qu’ils s’associent pour le combattre, bien que Sony puisse vouloir garder cette alliance pour le (proche) avenir – il pourrait être trop tôt et les fans sont plus impatients de les voir se battre.

Spider-Man pourrait juste avoir un camée mineur

Les rumeurs sur un camée de Spider-Man dans Venom 2 circulent depuis un certain temps maintenant, et sans surprise, Sony ne confirmera ni ne niera l’apparence de Spider-Man – et si cela devait se produire, Sony ne le donnerait sûrement pas avant Venom 2 est sorti, ce qui est compréhensible. Bien sûr, il existe de nombreuses façons dont le camée de Spider-Man peut se produire: d’une interaction réelle avec Eddie Brock ou Venom (amical ou non), à un camée mineur qui peut avoir un dialogue minimal ou aucun. Encore une fois, compte tenu de la position actuelle de Spider-Man en tant qu’ennemi public n ° 1, son camée dans Venom 2 pourrait prendre la forme d’un titre de journal, d’un bulletin d’information (par, qui d’autre, J.Jonah Jameson), ou d’une photo de le héros déchu, mais pas exactement comme celui de Morbius.

L’une des choses qui n’a pas séduit les critiques à propos de Venom était son manque de connexions avec Spider-Man, bien que ce ne soit pas un problème pour la plupart des téléspectateurs, qui ont trouvé le film divertissant et le personnage capable de se débrouiller seul – mais il pourrait éventuellement avoir besoin de l’aide de son plus grand ennemi. Les deux peuvent bénéficier de l’autre, et une apparition de Spider-Man dans Venin 2 peut être utile non seulement à Eddie et au symbiote, mais aussi à Spider-Man, lui permettant de poursuivre son cours dans l’univers Marvel de Sony une fois que son temps dans le MCU est terminé, et sa présence peut être aussi grande ou petite que Sony et Marvel décider.

