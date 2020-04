Comment Superman est resté fidèle aux bandes dessinées dans le BvS de Zack Snyder

Le Superman Zack Snyder présenté dans Batman v Superman: l’aube de la justice est fidèle à l’histoire de la bande dessinée de l’homme de demain. À partir de ses débuts dans Man of Steel en 2013, la position de Zack Snyder sur Superman, dépeinte par Henry Cavill, a fait l’objet d’une réception très partagée du public, avec le niveau de destruction du film et Superman contraint de tuer le général Zod parmi les aspects du film encore débattu à ce jour. Cependant, Batman v Superman s’avérerait encore plus polarisant.

Les détracteurs du film et la représentation globale du personnage par Snyder ont pris à partie le film pour son ton sombre et le manque perçu d’esprit d’espoir que le dernier fils de Krypton est bien connu dans les bandes dessinées. De plus, la mort de Superman dans la bataille contre Doomsday dans Batman v Superman, seule la deuxième apparition sur grand écran de cette version de Kal-El, a fait l’objet d’un va-et-vient tout aussi intense. C’est sans même entrer dans le puits sans fond qu’est la refonte totale de Justice League et la campagne pour la coupe Snyder qui en est sortie, avec les taquineries en cours de Snyder réapparaissant comme ses mots d’adieu sur son récent commentaire en direct de Batman v Superman.

Le pivot apparemment pointu de Snyder’s Superman des versions précédentes de Man of Steel est le véritable paradoxe du débat sur Batman v Superman. Malgré toutes les discussions sur la façon dont Snyder a réussi ou échoué dans sa présentation de Superman, les écrous de l’histoire qu’il a souvent construits ne sont pas aussi approfondis qu’un examen le justifie. Néanmoins, un examen approfondi de ce qui se passe dans Batman v Superman démontre que la véritable essence de Superman est au centre de l’histoire du film.

Il est soucieux d’aider le Everyman

Le dévouement de Superman pour aider le monde autour de lui est mis en évidence lors de la première réunion de Bruce Wayne et Clark Kent à une activité caritative de Gotham City, en particulier le moment où Clark quitte la fête après avoir vu un reportage sur un bâtiment en feu pendant un jour des morts célébration à Mexico. L’inquiétude de Superman pour les personnes clairement en danger en ce moment l’emporte sur tout le reste, Clark détachant sa cravate et se préparant à quitter le sauvetage sans arrière-pensée. C’est un thème que l’on retrouve de façon constante tout au long du film, avec le film “Must There Be A Superman?” Le montage pousse particulièrement le clou au milieu de la bataille existentielle de Clark.

Dans le même temps, l’impulsion de tout le conflit de Superman avec Batman arrive après que Clark ait interviewé des personnes vivant dans les projets de Gotham City et commencé à entendre la légende de The Dark Knight. Ses inquiétudes sont encore accrues après avoir appris que des détenus incarcérés portant la marque Bat étaient tués derrière les barreaux. La détermination de Superman à mettre un terme à Batman est finalement née de ce qu’il considère comme une force de violence incontrôlable au sein de Gotham, mais il ne se considère pas non plus comme une autorité incontestable. Comme Snyder l’a expliqué dans le commentaire, le monde a commencé à déifier Superman, à la fois de manière positive et négative, alors qu’il se considère simplement comme “juste un gamin du Kansas essayant de faire la bonne chose, et nous le regardons comme ça. Nous lui demander beaucoup. “

Superman défend la vérité

L’une des pierres angulaires de Superman a toujours été son éthique de la vérité et de la justice dans des absolus inviolables, tandis que Snyder a commenté des deux côtés de la dichotomie Clark Kent-Superman, disant: «Il a, d’une part, sa capacité à changer les choses physiquement, il peut faire n’importe quoi. Mais alors il a cette autre prise de vue où, comme un journaliste qui n’accepte pas un mensonge, il doit aller au fond des choses. ” Batman v Superman le montre adhérant aux deux. Superman s’était auparavant rendu à l’armée américaine à la suite de l’ultimatum du général Zod dans Man of Steel, et cela est repris lors de l’audience au Capitole des États-Unis dans Batman v Superman.

Ayant déjà vu d’innombrables journaux télévisés sur ses interventions dans le monde, Superman est bien conscient de la cible sur son dos après l’incident en Afrique du Nord plus tôt dans le film, dont le gouvernement américain le tient pour responsable. Cependant, avec une foule de manifestants derrière lui et une salle d’audience remplie d’yeux incertains devant lui, il ne montre néanmoins aucune réticence à répondre à l’appel du sénateur Finch pour qu’il comparaisse à l’audience du Capitole, Snyder a même explicitement déclaré que Superman se rendait dans la capitale “parce que il croit en la vérité “lors de son commentaire en direct.

Le dévouement de Superman à la vérité est également illustré dans son travail de journaliste, Clark faisant pression sur Perry White pour tourner l’objectif du Daily Planet sur les actions de Batman de plus en plus violentes à Gotham City, en vain. Clark finit par prendre sur lui d’enquêter sur Batman sur le rythme sportif auquel il a été affecté, au grand dam de Perry. La ligne de Perry “Ce n’est plus 1938” est à la fois une méta-référence évidente à l’année des débuts de Superman dans Action Comics # 1 et au climat plus rude de l’époque contemporaine, mais lorsqu’il est comparé aux actions de Superman dans le film, le contraste émerge de la changer les temps plutôt que l’homme d’acier lui-même étant changé. Tout comme lors de sa première apparition, le dévouement de Clark Kent à la vérité reste inébranlable dans Batman v Superman.

Superman croit en la justice

L’autre côté de la boussole morale de Superman est tout aussi intégré à Batman v Superman que la vérité, quelque chose que l’on voit tout de suite dans le sous-titre du film Dawn of Justice. De plus, la façon dont le film utilise le point de vue de Superman sur la justice montre également qu’il le considère comme la prochaine étape nécessaire lorsque la vérité a échoué, après l’échec de Clark à faire en sorte que le Daily Planet enquête correctement si Batman est allé trop loin. La paille finale vient quand on dit à Clark “Un homme comme ça, les mots ne l’arrêtent pas. Tu sais ce qui l’arrête? Un poing.”

Superman prend les choses d’un cran, avertissant directement Batman d’arrêter tout en lui disant de “considérer cette miséricorde” qu’il n’adopte pas une approche plus physique. Batman ne fait pas attention à cela, allant jusqu’à demander à Superman “Tu saignes?” en tant que réponse directe, montre également que le film est également préoccupé par la vision de Batman de la justice, en particulier de ce sur quoi il a évolué à ce stade de sa carrière. Ceci est une preuve supplémentaire que la croyance de Superman en la justice est au centre de Batman v Superman, hors de la nécessité de fournir un contraste avec la situation actuelle de Batman.

La forteresse de la solitude est dans l’esprit de Superman

Snyder révélera également un autre détail du film lors du commentaire en expliquant comment il a utilisé le concept de la forteresse de la solitude. C’est une autre caractéristique de l’histoire de Superman autant que la Batcave pour Batman, et avec Man of Steel, Snyder a cherché à l’intégrer de manière plus littérale avec le vaisseau éclaireur kryptonien. Comme on le voit dans le film, le navire scout était l’endroit où Clark rencontre pour la première fois son père kryptonien Jor-El sous la forme d’un hologramme sensible, apprend ses origines extraterrestres, reçoit son costume de marque avec le symbole de la maison d’El sur sa poitrine , et apparaît comme Superman.

Cependant, Batman v Superman présente la forteresse de la solitude dans un sens “intériorisé”, avec Clark à son point le plus bas après l’attentat à la bombe du Capitole et recevant des mots d’encouragement sur la façon de naviguer dans le chaos du monde à partir de l’esprit de son père humain, Jonathan Kent. Évidemment, il s’agit d’un réoutillage de la façon dont la Forteresse de la solitude a été traditionnellement présentée, mais elle n’en conserve pas moins l’essence comme étant l’endroit où Superman reçoit les conseils de son père décédé depuis longtemps. Batman v Superman échangeant avec quel père il parle montre également que Snyder place Jonathan sur un pied d’égalité avec Jor-El dans le rôle de mentorat qu’ils servent tous les deux. Bien sûr, avec le vaisseau éclaireur à Heroes Park et toute la technologie kryptonienne qu’il abrite, la notion d’une forteresse physique de solitude était encore une possibilité très réelle pour un futur épisode de l’arc DCEU en 5 parties prévu par Zack Snyder.

Superman n’est pas sombre – Batman le voit comme ça

L’un des plus grands domaines où les films de Snyder DC se sont révélés controversés est leur perception sombre de Man of Steel, en particulier dans le cas de Batman v Superman. C’était un autre domaine où Snyder a commenté lors de la diffusion en direct, expliquant que la présentation apparemment plus sombre du film de Superman venait de lui vu du point de vue de Batman. Dès les premiers moments du film, il est clair que l’intention est exactement celle de la tentative désespérée de Bruce Wayne de sauver les employés de l’immeuble Wayne Financial à Metropolis. L’intro se termine avec Bruce consolant un enfant qui a perdu sa mère alors qu’il regarde le ciel en colère contre l’homme d’acier. À partir de ce moment, en ce qui concerne Batman, Superman n’est pas digne de confiance, mais le film établit également cela de manière moins évidente en ayant la perspective de Bruce étant l’un de lui regardant Superman dans le ciel alors qu’il combat le général Zod .

Cela se produit plus tard dans le film dans la première réunion de Batman et Superman, avec Superman déchirant l’ouverture de la Batmobile, puis à nouveau avec Batman regardant Superman planer dans les airs juste avant de se battre enfin. Dans tous les cas, Superman est vu à travers les yeux de Batman comme un dieu sombre descendant sur un monde impuissant en dessous, ce qui alimente encore plus sa colère et sa paranoïa. En fin de compte, le point de vue de The Dark Knight sur Superman n’est pas loin de la peinture de Lex Luthor et de la conviction que “les démons ne viennent pas de l’enfer sous nous. Non. Non, ils viennent du ciel.”

L’humanité de Superman inspire Batman

Le point de vue de Batman sur Superman est également l’endroit où le film montre à quel point il est vrai pour les origines de la bande dessinée de ce dernier. Avec Bruce décidant que Superman doit être tué de manière préventive, le sacrifice de l’homme d’acier contre Doomsday est ce qui ramène finalement Batman du point de non-retour. Bien que cet aspect du film soit généralement bien compris, le rôle de Superman dans celui-ci a reçu beaucoup moins de commentaires, en particulier pour à quel point il capture l’héroïsme de Superman.

Avec Superman sacrifiant sa vie pour arrêter Doomsday, le monde est finalement convaincu que ses intentions étaient toujours pures, mais en inspirant Bruce à revenir à l’homme qu’il était autrefois, Superman sauve littéralement et figurativement Batman de lui-même. Snyder n’a jamais caché le fait que le film s’inspirait de The Dark Knight Returns, le titre lui-même capture l’essence de l’arc de Batman dans le film comme l’un de ses héros de retour. Comme pour les plans antérieurs du film décrivant Superman comme une force de destruction du point de vue de Batman, le plan de Batman émergeant sous les décombres avec un feu brûlant derrière lui après la mort de Superman (ce que Snyder lui-même a souligné lors du commentaire comme sa photo préférée de Batman dans le film) résume cela dans une seule image de Batman sortant de l’enfer dans lequel il était de retour dans la lumière.

Le débat sur Batman v Superman est sûr de continuer à faire rage pendant des années à venir sans consensus parmi les partisans et les critiques du film. Cependant, en plaçant l’homme d’acier dans son heure la plus sombre, le film fait ressortir tout ce qui fait Superman Superman. Batman v Superman change tout sur ce que signifie être un film de Superman, et sans doute ce que cela signifie d’être un film de super-héros, mais Kal-El lui-même est le même réfugié extraterrestre qui essaie juste de faire ce qu’il a toujours été.

