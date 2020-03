Comment terminer la spécialisation de technicien

Spécialisations en Division 2 sont au cœur de chaque grande construction et la spécialisation des techniciens est celle qui peut avoir un impact important lorsque les compétences sont concernées. Le principal locataire de cette spécialisation est la capacité de maximiser les compétences en augmentant leurs dégâts, leurs soins, leur vitesse de recharge, etc. Cette spécialisation est fortement orientée vers les compétences, bien qu’il existe des avantages pour le jeu de tir droit qui peuvent également être efficaces, comme le pointeur laser lié pour une mini impulsion sur un ennemi.

Il pourrait ne pas être aussi efficace que d’autres spécialisations en ce qui concerne l’aspect des armes à feu, bien qu’il ait de belles fonctionnalités de sauvegarde d’urgence lorsque les compétences sont en cours de recharge. En parlant de la façon dont l’ensemble est orienté vers les compétences, certains points notables à préciser sont Amped, qui donne +1 au niveau de compétence d’un joueur, et le CPU overclocké qui provoque 10% de dégâts supplémentaires. Il existe de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour cette spécialisation, alors allons-y pour la déverrouiller.

Étapes de spécialisation des techniciens dans la division 2

Étape 1 Objectifs:

Donnez 50 matériaux à n’importe quel point de contrôle, utilisez un fusil à pompe pour tuer 20 ennemis, terminez les activités sur la carte du monde

Cette étape est un moyen facile d’accéder au processus de déverrouillage et à celui-ci qui peut être rapidement effectué en trouvant des activités sur la carte du monde et en les complétant. Pour atteindre ces objectifs assez rapidement, il faut trouver deux activités liées à un point de contrôle, les compléter, puis opter pour le point de contrôle qui devrait être un niveau 3 à ce stade. Faites les activités et le point de contrôle avec un fusil de chasse, obtenez les 20 attaques nécessaires et une fois le point de contrôle libéré, faites les 50 dons nécessaires pour atteindre les objectifs.

Étape 2 Objectifs:

Le quartier général de DCD contient “The Blade” qui doit être tué après que sa tondeuse à gazon ait été détruite en premier et doit être effectuée en Normal ou supérieur, utilisez une grenade pour tuer 2 ennemis 3 fois, Tuez 3 Contrôleurs de n’importe quelle faction, En Normal ou supérieur Roosevelt complet Island et il doit être non envahi.

Quelques-uns des objectifs peuvent être abordés en même temps, ce qui rend cette étape un peu plus difficile que la première, en raison de plus d’objectifs à faire, bien qu’elle soit encore relativement faible sur l’échelle de difficulté. Tout d’abord, dirigez-vous vers DCD et pour accélérer les choses, Normal est parfaitement bien à faire. Le meilleur pari pour faire l’objectif de la grenade est d’entrer dans des pièces où les ennemis ne savent pas encore que vous êtes arrivé et de lancer une grenade pour en obtenir deux pour un. Ce sera plus difficile à faire quand ils seront tous dispersés après qu’ils vous auront découvert et voici une bonne occasion d’obtenir également un contrôleur ainsi qu’ils sont l’un des types ennemis pour les parias. Pour reconnaître les contrôleurs, ils auront l’icône de clé à côté de leurs barres de santé. Quant à “The Blade” à la fin de la mission, battez-la en dernier car cela lui donnera une chance de faire apparaître sa tondeuse à gazon. Au moment où il sort, faites-le exploser puis sortez-la. Roosevelt est le dernier et c’est une chance que si obtenir la grenade tue était une période difficile, alors c’est une autre occasion de le faire. Visez les barres rouges et cela devrait permettre de réaliser cet objectif en un rien de temps.

Objectifs de l’étape 3:

“Brooks” dans le District Union Arena doit avoir sa tourelle détruite avant d’être tué en Normal ou supérieur, faire un tir à la tête sur 3 ennemis d’élite, tuer des ennemis depuis une position élevée, terminer Capitol Building en Normal ou supérieur lorsqu’il n’est pas envahi.

Il n’y a pas beaucoup de postes élevés dans le District Union Arena, mais il y en a un excellent lorsque vous démarrez Capital Building. Il y a un pont au début du niveau où un joueur peut installer un perchoir et sniper les ennemis à partir d’une position élevée. Au lieu de le faire en Normal, faites-le en Défiant et obtenez des élites dès le départ et sortez-les pour obtenir un 2 pour 1. À ce stade, depuis que la mission est nouvellement lancée, à moins que le défi ou supérieur soit ce à quoi un joueur est habitué, il n’y a aucun mal à redémarrer la mission en Normal pour accélérer le déverrouillage de la spécialisation. “Brooks” dans District Union Area va ressembler beaucoup à “The Blade”, attendez qu’il éteigne sa tourelle, soufflez-la et écrasez-le.

Objectifs de l’étape 4:

Dirigez-vous vers le zoo national de Manning en mode normal ou supérieur et tuez “The Raven”, mais détruisez d’abord son pack de munitions, détruisez 5 voitures et / ou drones, utilisez une impulsion sur 3 Black Tusk Mini Tanks, puis explosez, puis dirigez-vous vers le champ de tir et touchez 6 cibles différentes en moins de 10 secondes, Terminez l’Arène de l’Union du District en Normal ou plus avec la mission non envahie.

L’objectif le plus simple à ce stade est d’atteindre les 6 cibles qui peuvent être réalisées en toute sécurité dans la base d’opérations de Washington DC. Lâchez la santé de 6 cibles à un point où quelques tirs les feront tomber, utilisez un LMG et allez en ville. “The Raven” sera dans la même veine que “The Blade” et “Brooks” des objectifs précédents. L’utilisation de la capacité Riot Foam du Chem Launcher aidera à garder le boss en place pour faire détruire son pack. Faire District Union Arena en Normal aura beaucoup de camions qui, tant que le Contrôleur ne sera pas touché, continueront de se reproduire, ce qui facilitera les tueries. Quant aux mini-chars, retrouvez toute mission envahie et des mini-chars seront présents. Pour vous faciliter la vie, détruisez-en un, puis mourrez. Respawn et le tank seront au même endroit. Faites-le plusieurs fois et l’étape 4 sera terminée.

Objectifs de l’étape 5:

Détruisez les sacs à dos du “Capitaine Kendra Nelson” et du “Soldat Jeremiah Ramos” en Normal ou supérieur dans Capitol Building et Lincoln Memorial respectivement, Sortez 3 Warhounds de Black Tusk, Pendant qu’une ruche est déployée, saluez, terminez une forteresse sur Hard ou plus alors qu’il est envahi.

C’est la plus difficile des étapes car il y a beaucoup de broyage à faire. Les deux premiers objectifs devront être exécutés dans un style non envahi. Le Chem Launcher Riot Foam sera un autre go-to pour les deux patrons. Les Warhounds peuvent également être rapidement expédiés lors de la mission de la forteresse envahie. Le salut de la ruche peut être fait assez rapidement en mettant n’importe quelle ruche puis en la saluant avec l’émote de salut. Cette étape n’est peut-être pas compliquée, mais elle est longue et longue, alors prenez le temps de monter la montre SHD en même temps.

Division 2 est disponible pour Playstation 4, Xbox One et PC

