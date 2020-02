Comment terminer les succès / trophées secrets

The Witcher 3: Wild Hunt a un certain nombre de succès / trophées cachés et secrets qui seront obscurcis si le joueur les recherche dans le menu. En tant que tel, le joueur ne recevra aucune indication sur où trouver ces réalisations sans consulter un guide ou les compléter par accident.

The Witcher 3 est un jeu énorme et de nombreuses quêtes ont des résultats différents. En tant que tel, il est possible que le joueur soit exclu des succès secrets lors de sa partie initiale, d’autant plus que certains d’entre eux sont faciles à manquer ou à gâcher. C’est pourquoi . a créé un guide utile pour les 100% finalistes du monde qui veulent débloquer toutes les réalisations de The Witcher 3, car de nombreuses personnes ont été ramenées au jeu en raison de l’émission de télévision. Il convient de noter que ces réalisations ne sont pas présentes dans la version Nintendo Switch du jeu.

Succès de l’histoire dans The Witcher 3

Ces réalisations secrètes sont accomplies à différents moments de l’histoire et ne peuvent pas être manquées par les personnes qui terminent la quête principale.

Un ami dans le besoin – Trouvez et libérez le pissenlit. Ceci est donné lorsque la quête “Un poète sous pression” est terminée.

Conseiller familial – Trouvez la femme et la fille du baron. Ceci est donné lorsque la quête “Family Matters” est terminée.

Lilas et groseilles à maquereau – Trouvez Yennefer. Ceci est donné lorsque la quête “Lilas et groseilles à maquereau” est terminée.

Kingmaker – Aidez à choisir la prochaine règle de Skellige. Ceci est donné lorsque les quêtes “Possession”, “Le Seigneur d’Undvik”, “Gambit du Roi” et “Couronnement” sont terminées.

Nécromancien – Aidez Yennefer à extraire des informations du corps de Skjall. Ceci est donné lorsque la quête “Sans nom” est terminée.

Quelque chose de plus – Trouvez Ciri. Ceci est donné lorsque la quête “Ile des brumes” est terminée.

Le roi est mort – Battez Eredin. Ceci est donné lorsque la quête “On Thin Ice” est terminée.

Xenonaut – Visitez Tir na Lia. Ceci est donné lorsque la quête “A travers le temps et l’espace” est terminée.

Succès de quête dans The Witcher 3

Ces réalisations peuvent être manquées par le joueur.

Cendres aux cendres – Tuez Therazane. Ce prix est attribué à la fin du “Contrat: Portes claquées”, qui se trouve sur le tableau d’affichage de la place du Hiérarque.

Assassin des rois – Participez à l’assassinat du roi Radovid. Ceci est donné lorsque la quête “Raison d’État” est terminée. Le joueur doit terminer ces quêtes avant de partir pour l’île des brumes – “Un œil pour un œil”, “Les plus recherchés de Redania”, “Une question de vie et de mort”, “Maintenant ou jamais”, “Un complot mortel”, et “aveuglément évident”. Le joueur doit également choisir la première option de dialogue à chaque fois que Geralt parle en parlant à Dijkstra et Philippa dans “Blindingly Oblivious” pour remporter ce succès.

Tueur de vampire intrépide – Tuez Sarasti. Ce prix est décerné en terminant la quête “Le mystère des meurtres byways”. Le joueur peut accéder à cette quête via “Contrat: soldats disparus” sur le tableau d’affichage à Oreton.

Démon ou ennemi? – Tuez Morvudd. Ce prix est attribué à la fin du “Contrat: Fils disparu”, qui se trouve à Rannvaig.

Amis avec des avantages – Terminez la série de quêtes de Keira Metz. Le joueur gagne cela après avoir terminé “Une invitation de Kiera Metz”, “Une tour de souris”, “Une faveur pour un ami” et “Pour l’avancement de l’apprentissage”.

Équipage complet – Ayez tous les alliés possibles à portée de main pour la bataille de Kaer Morhen. Geralt doit s’assurer qu’il envoie Keira à Kaer Morhen, il doit terminer “Un œil pour un œil” pour amener Vernon Roche et Ves, il doit demander de l’aide à Zoltan Chivay après l’avoir rencontré à l’auberge Rosemary & Thyme, il doit terminer “Maintenant ou jamais” et aider les mages à s’échapper de Novigrad pour gagner Triss, le souverain de Skellige promettra leur aide à la fin de leurs quêtes, et le joueur doit trouver Ermion à Gedyneith dans Ard Skellig pour lui demander son aide.

Shrieker – Tuez le Hurleur. Le contrat pour cette quête se trouve dans Crow’s Perch à Velen.

L’effet Doppler – Traitez avec le sosie. Ce prix est attribué à la fin de “Contrat: un voleur insaisissable”, qui commence après “Contrat: Imp”. Le joueur peut trouver “Contract: Imp” sur le tableau d’affichage de la Place du Hiérarque.

Triple menace – Tuez trois adversaires différents avec trois méthodes différentes dans une bataille (c’est-à-dire différents types d’armes et sorts).

Ca c’était quoi? – En quatre secondes, le joueur doit attaquer, contrer, lancer un signe et utiliser une bombe.

Esprit des bois – Tuez l’esprit des bois. Le joueur reçoit ce prix après avoir terminé la quête “Au cœur des bois” et avoir pris le parti de Sven. La quête se trouve dans Fayrlund.

Réalisations DLC dans The Witcher 3

Ceux-ci ne peuvent être complétés que dans les extensions DLC Blood and Wine et Hearts of Stone.

Sang et vin

David et Golyat – Tuez Golyat avec un boulon d’arbalète à l’œil. Vous pouvez l’obtenir lors de la quête “La bête de Toussaint”.

Hasta la vista – Tuez un adversaire gelé avec une arbalète. Pour ce faire, frappez un ennemi avec une bombe du vent du Nord lorsqu’il est en mauvaise santé, puis tuez-le avec une arbalète.

Les raisins de la colère écrasés – Unir les deux vignobles en guerre et avoir un vin nommé d’après Geralt. Le joueur doit commencer “Wine Wars: Belgaard” (commencé au panneau d’affichage Cockatrice Inn). Geralt recevra deux quêtes (“Wine Wars: Coronata” et “Wine Wars: Vermentino”). Démarrez Vermentino et atteignez le point où Geralt tue les Archespores et lit la lettre. Démarrez Coronata et continuez jusqu’à ce que Geralt lise une lettre. Cela démarre une quête intitulée “Wine Wars: Le Deus dans la Machina” qui devrait être terminée au lieu des deux autres. Une fois cela terminé, parlez aux donneurs de quête d’origine pour recevoir “Wine Wars: Consorting”. Une fois cette quête terminée, parlez aux donneurs de quête d’origine pour recevoir “Wine Wars: Belgraad”. Terminez cette quête, méditez pendant trois jours, puis rendez visite au couple dans leur nouvelle maison pour débloquer le succès.

Cœur de pierre

Conservateur des cauchemars – Recréez tous les cauchemars d’Iris dans le monde peint. Geralt a besoin de recréer sept souvenirs pour continuer, mais il y a un huitième souvenir que le joueur peut manquer, qui est le gazebo près de l’entrée du monde peint.

Je n’embrasse pas ça – Tuez le prince maudit. Ceci est donné lorsque la quête “Premiers contacts doux du mal” est terminée.

Laissez le bon temps rouler! – Complétez toutes les activités du mariage. Le joueur doit danser devant la scène, parler à la femme près de la porcherie, boire et jouer avec les nains, interagir avec les oreillers dans le grenier à foin, parler à la femme près de l’échelle de la grange, boire un verre avec les femmes près de l’entrée initiale de la porte, cherchez le chien et l’hirondelle de feu, et participez au concours d’élevage de porcs et à “Slip in for a Slipper”.

Moo-rderer – Tuez vingt vaches à l’aide de l’épée d’acier.

Pacta Sunt Servanda – Terminez l’extension Hearts of Stone.

Rad Steez Bro! – Faites glisser sans interruption pendant au moins dix secondes.

Shopaholic – Achetez tous les articles de la maison de vente aux enchères de Borsodis. Le joueur peut gagner cela pendant le “Open Sesame!” quête.

Quand c’est plusieurs contre un – Combattez tous les esprits Iris von Everec à la fois. Pour ce faire, le joueur doit provoquer tous les esprits lors de la quête “Scènes d’un mariage”.

The Witcher 3: Wild Hunt est maintenant disponible pour Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One.

