Comment Thor a tué son frère Loki

Thor n’a eu d’autre choix que de tuer son frère tricheur Loki et a ainsi défié les lois les plus sacrées de son père Odin.

Le rapport de Thor et Loki Cela a toujours été très conflictuel. La recherche du Dieu de la tromperie pour vaincre son demi-frère et réussir à monter sur le trône d’Asgard a toujours ralenti les progrès réalisés par les deux hommes pour redresser leurs différences. Cependant, une fois que le dieu du tonnerre a été forcé de tuer son frère après que ses actions soient devenues trop mortelles.

Thor # 432 Tom DeFalco, Ron Frenz, Al Milgrom, Mike Rockwitz et Chris Eliopoulos ont vu Thor fusionner avec un homme nommé Eric Masterson. Dans l’arc, Loki capture le fils d’Eric, Kevin, et pour sauver son fils, le dieu maléfique veut que Thor rende son marteau. Thor décide de faire disparaître temporairement Mjolnir dans une autre dimension et poursuit son frère. L’Avenger parvient donc à libérer Kevin, mais la bataille des deux continue.

Le combat de Thor se propage enfin dans les rues, où Loki tente de tuer Kevin une fois pour toutes. Lorsque Loki envoie une explosion d’énergie à Kevin et à sa mère, l’Enchanteresse oblige Susan, l’amie d’Eric, à sauter devant elle. Voir Loki tuer un spectateur innocent suffit à Thor. Avec des larmes coulant sur ses joues, Thor devient un avec son marteau et utilise ensuite un processus “ancien et interdit” qui se termine par l’immortalité de Loki.

Loki hurle sur son frère alors que son corps disparaît.

Odin sent immédiatement sa mort.

Le père de chacun dit que son fils Loki est mort avant d’assurer que Thor doit être puni pour avoir violé sa loi divine. Le dieu du tonnerre est banni de l’enfer et Eric Masterson est séparé de son être. Eric se demande où est Thor avant de devenir le nouveau Thor. C’est l’une des terminaisons les plus folles d’une bande dessinée mettant en vedette ce grand héros de Marvel. Puisque Loki est mort, Thor est jeté d’Asgard en enfer et Eric est le nouveau Thor.

Thor (et Eric) étaient submergés de douleur et de colère en voyant Loki tuer Susan. Donc sa réaction à violer immédiatement les lois sacrées pour dépouiller Loki de son immortalité et le tuer aurait pu être émotionnelle, mais c’est raisonnable dans les circonstances. Comme dans toutes les bandes dessinées (et même les films), Loki n’est pas resté mort longtemps. Mais, le fait que l’Avenger ait violé la règle de son père de tuer son frère souligne la puissance du moment. Thor a tué Loki parce qu’il n’avait pas d’autre choix. Il ne pouvait pas s’asseoir pendant que son frère tuait des passants innocents (et les gens qui tenaient profondément à Eric). Enfin, le héros Marvel a pris une décision difficile et a ensuite pris les conséquences.