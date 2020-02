Comment trouver et utiliser les cartes-clés du coffre-fort dans Chapter 2 Season 2

Fortnite Le chapitre 2 de la saison 2 présente une tonne de fonctionnalités intéressantes, dont une qui permet aux joueurs de mettre la main sur une pléthore de butin légendaire. Avec chaque nouvelle saison, différentes façons de jouer au jeu se présentent, et dans le chapitre 2 de la saison 2, Fortnite fait que le joueur se sent comme un espion en le faisant pénétrer dans des installations hautement sécurisées.

À l’intérieur de ces installations, les joueurs s’affronteront avec des hommes de main et des boss PNJ. Les joueurs ont la possibilité de récupérer des cartes-clés une fois à l’intérieur de ces installations qui leur permettent d’ouvrir des coffres-forts remplis de butin de haut niveau. Mais mettre la main sur ces cartes-clés peut être dangereux et nécessiter quelques instructions. Voici comment trouver, collecter et utiliser des cartes-clés de coffre-fort dans Fortnite Chapter 2 Season 2.

Où trouver une carte-clé à Fortnite

Fortnite Chapter 2 Season 2 présente 5 nouveaux POI majeurs. Chacun d’eux sert de cachette ou de bunker pour les membres de Team Ghost ou Team Shadow. Ces POI sont lourdement patrouillés par des sbires de PNJ qui se promènent dans les locaux, et chacun a un boss qui laisse tomber une carte-clé lorsqu’il est éliminé.

Ne vous y trompez pas, ces hommes de main ne sont pas comme des robots de la saison 1. Ils ont un meilleur objectif, sont plus agressifs et alerteront les autres à proximité si vous êtes repéré. Ils infligent beaucoup plus de dégâts que les bots, et chacun apparaît avec 200 points de vie et un chargement.

Les cinq nouveaux emplacements sont situés sur toute la carte, un dans chaque coin et un au centre de la carte sur l’île anciennement connue sous le nom de Eye Land.

Les nouveaux POI sont l’agence, la grotte, le yacht, le gréement et le requin. Chacun aura un coffre-fort rempli de butin et un boss patrouillant l’emplacement.

Bosses in Fortnite Chapter 2 Season 2

La première étape pour ouvrir un coffre-fort est d’obtenir une carte-clé, et pour obtenir une carte-clé, vous devez d’abord tuer le boss à l’un des nouveaux POI. Chaque POI a son propre boss unique qui prend la forme de l’un des skins trouvés dans le Battle Pass.

Les boss sont plus difficiles à vaincre que les hommes de main, et ils sont équipés d’une arme légendaire en or qui inflige de nombreux dégâts. Les boss ont un objectif, des dégâts et une santé bien meilleurs que les hommes de main.

Une grande partie des dommages potentiels peut être évitée soit en faisant sauter ces boss avant qu’ils ne vous remarquent, soit en les approchant par derrière avec un déguisement de sbires. Une nouvelle fonctionnalité en jeu est la possibilité pour les joueurs d’entrer dans les cabines téléphoniques et de sortir déguisés en hommes de main. Ces cabines téléphoniques se trouvent à chaque nouveau POI.

Une fois déguisés, les joueurs pourront se déplacer librement autour d’un endroit sans attirer l’attention des sbires et des boss. Un joueur perdra le costume après avoir tiré avec une arme ou subi des dégâts. Les déguisements permettront également aux joueurs d’entrer dans les portes et coffres verrouillés qui nécessitent l’ouverture du costume ou des sbires abattus.

Une fois qu’un boss a été éliminé, il lâche son arme légendaire avec une carte-clé qui permet au joueur d’accéder au coffre-fort de cet endroit.

Trouver un coffre-fort dans Fortnite Chapter 2 Season 2

Les coffres se trouvent généralement dans les niveaux inférieurs des nouveaux emplacements, généralement fortement gardés par des hommes de main et certains sont gardés par des tourelles qui infligent des dégâts massifs et ont une grande quantité de santé. Cependant, les nouveaux POI sont assez grands et ont des plans d’étage complexes, il peut donc être facile pour un joueur de se perdre ou d’avoir du mal à localiser un coffre-fort. Heureusement, les cartes-clés ont un GPS intégré qui conduit les joueurs aux coffres une fois collectés.

Une fois qu’un joueur récupère une carte-clé après avoir vaincu un boss, une ligne pointillée bleue s’étendra du joueur lui indiquant la direction à suivre pour localiser le coffre-fort. Le joueur doit tenir la carte-clé dans ses mains pour voir cette ligne bleue. Une fois là-bas, évitez les tourelles en construisant des murs ou des rampes et utilisez la carte-clé pour ouvrir le coffre-fort.

Il faut quelques secondes pour que le coffre-fort s’ouvre, et une fois que la carte-clé a été utilisée, une alarme retentit pour informer les joueurs à proximité que le coffre-fort est en cours d’ouverture. De plus, les cartes-clés sont un objet à usage unique, ce qui signifie qu’il disparaîtra de l’inventaire du joueur une fois utilisé et doit être utilisé dans le coffre-fort spécifique à l’emplacement où la carte a été collectée.

À l’intérieur du coffre-fort dans Fortnite Chapter 2 Season 2

Vous vous demandez peut-être: “Les coffres-forts valent-ils tous les problèmes que vous devez traverser pour les ouvrir?” et la réponse est oui, en particulier dans les duos ou les matchs en équipe. Les coffres-forts contiennent une grande quantité de butin de haut niveau, suffisamment pour fournir à trois ou quatre joueurs des objets épiques et légendaires ainsi que des demi-boucliers, des minis et des kits médicaux complets.

Il est important de noter qu’il n’y a aucun moyen d’entrer dans un coffre-fort sans carte-clé. Les murs d’une chambre forte sont indestructibles et un homme de main abattu ne peut pas être scanné pour accéder à une chambre forte. Les coffres ne permettent pas aux joueurs de construire près de leurs entrées et ne permettent pas non plus aux joueurs de construire à l’intérieur d’eux.

Les coffres apparaîtront toujours au même endroit, donc les joueurs qui acheminent leurs gouttes n’auront pas besoin d’aller chercher un coffre chaque fois qu’ils récupèrent une carte-clé s’ils savent déjà où il se trouve.

Chaque coffre-fort est différent, mais aura également une tonne de butin. Certains coffres-forts ont des moyens supplémentaires de se soigner ou de soigner votre équipe, d’autres ont des voies d’évacuation. Mais quel que soit le coffre dans lequel vous vous trouvez, la récompense vaut toujours le risque.

Fortnite est disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles.

