Comment trouver le marteau légendaire de Jason

Ubisoft’s Assassin’s Creed Odyssey contient de nombreuses références d’armes de la mythologie et de l’histoire grecques. Ce guide montrera aux joueurs où se trouve l’arme du Marteau de Jason. Assassin’s Creed Odyssey place les joueurs dans une chronologie fictive se déroulant pendant la guerre du Péloponnèse. Le personnage du joueur vise à reconnecter les deux côtés de leur famille après un différend entre Sparte et Athènes qui les a séparés. Pour ce faire, le jeu fait jouer le joueur des deux côtés de la guerre. Les joueurs créent leur propre personnage personnalisable et explorent la Grèce antique afin de réunir leur famille. Le jeu tire du contenu historique du monde réel en faisant interagir le personnage du joueur avec des personnages historiques célèbres de cette époque tels que Platon et Démocrite. Ce guide aidera les joueurs à trouver le marteau de Jason.

Le marteau de Jason est un célèbre marteau de guerre utilisé par Kassandra pendant la guerre du Péloponnèse. Le marteau est gravé de l’histoire légendaire de Jason sur sa tête. Dans Assassin’s Creed Odyssey, le marteau peut être récupéré comme arme supplémentaire pour le joueur. C’est un objet de classe légendaire avec + 25% de dégâts de guerrier, + 30% de dégâts avec des armes lourdes contondantes et + 20% de dégâts avec la capacité de briser le bouclier. Les joueurs peuvent trouver le coffre légendaire contenant cet objet à Mycènes en se faufilant.

L’emplacement du légendaire marteau de Jason dans Assassin’s Creed Odyssey

L’arme peut être localisée assez tôt dans le jeu. Le niveau du joueur varie autour du niveau 20. Le coffre est situé dans le palais d’Agamemnon. Ce palais peut être situé dans la région d’Argolide. Le palais lui-même est jonché de bandits, donc le joueur doit choisir s’il décide de jouer de manière plus agressive ou furtive. En utilisant le mode aigle, le joueur peut localiser l’emplacement exact du coffre à l’intérieur du palais. Échelle les murs et amène le personnage du joueur à se diriger vers l’emplacement du coffre légendaire. Combattez les ennemis si nécessaire, car ils peuvent submerger le joueur s’il est pris. Le coffre est situé à l’intérieur d’un coffre en or dans une pièce entourée d’échelles. Allez-y, et le Marteau de Jason est à l’intérieur.

Assassin’s Creed Odyssey tirant de l’inspiration du monde réel, il est gratifiant d’explorer la version d’Ubisoft de la Grèce antique. Le jeu a même un mode spectaculaire appelé Discovery Tour. Le Discovery Tour établit une feuille de route pour les joueurs à suivre et à apprendre des faits historiques en fonction des emplacements dans le jeu. Il fonctionne de la même manière qu’un employé de musée mais est beaucoup plus interactif pour les joueurs. En plus d’être un jeu d’aventure furtif, il devient maintenant un titre éducatif. La visite virtuelle immersive de la Grèce peut montrer aux joueurs plus que ce que l’histoire des jeux de base avait en tête. Assassin’s Creed prend la construction du monde à un autre niveau avec sa tournée de découverte et par son arme légendaire, le Marteau de Jason.

Assassins Creed Odyssey est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC.

