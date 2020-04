Comment un adolescent X-Men a abattu la sorcière écarlate | .

Une X Men adolescent, Hope Summers, une fois battu avec succès Sorcière écarlate. En 2012, les X-Men et les Avengers sont entrés en collision dans un crossover épique d’été. La Phoenix Force est revenue sur Terre, et les Avengers craignaient que cela signifierait la fin du monde; les X-Men croyaient qu’il offrait un espoir littéral à la race mutante.

Il y a des années, son esprit se fragmentant et sous l’influence d’une entité démoniaque, Scarlet Witch avait prononcé une malédiction qui réécrivait la réalité elle-même. “Plus de mutants”, avait-elle entonné, et par conséquent la race mutante était au bord de l’extinction. Moins de 200 mutants restaient avec un gène X actif, bien trop peu pour que la course continue. Cyclope a placé tous ses espoirs dans un soi-disant «Messie mutant», Hope Summers, qui a été prophétisé comme étant celui qui devait restaurer les mutants – et qui était mystérieusement lié à la Phoenix Force. Quand la Phoenix Force est finalement arrivée, cependant, son pouvoir a été fragmenté par les Avengers, et Hope semblait avoir manqué son destin.

Les mutants propulsés par Phoenix ont commencé à établir un nouvel ordre mondial, dans lequel ils ont régné et les humains ont été désarmés de force. Dérangés, les Avengers ont réalisé qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de former Hope Summers, et ils l’ont emmenée dans la ville de K’un-Lun. Là, dans Avengers Vs. X-Men: Versus # 6, Hope a finalement eu la chance d’affronter la femme qui avait anéanti la race mutante. Ils n’ont pas vraiment réussi.

Le pouvoir principal de Scarlet Witch est la capacité de manipuler la réalité elle-même, et à ce stade, elle sentait qu’elle maîtrisait ses pouvoirs. En revanche, Hope Summers est un mutant Omega qui possède la capacité d’imiter les pouvoirs de ceux qui l’entourent. Parce que c’est une capacité d’initiative, Wanda a supposé qu’un manque d’expérience signifierait qu’elle n’était pas une menace. En conséquence, furieuse de son nez cassé, Scarlet Witch a tenté de renvoyer Hope de force dans sa chambre en guise de punition. À son grand choc, Hope a bloqué l’attaque, et en quelques secondes, les deux ont échangé des attaques dévastatrices. La réalité elle-même a commencé à se fracturer, avec tout l’hémisphère Nord affecté. La Phoenix Force n’était pas la seule menace à l’existence continue de la Terre; cette bataille a menacé de détruire le monde.

Heureusement, Scarlet Witch a senti le danger et a demandé à Hope de le composer. Alors que les fusées éclairantes diminuaient, Captain America intervint, les mettant au défi de se retirer. À son grand soulagement, ils l’ont fait, et sous le regard sévère de Steve Rogers, Hope s’est avancée pour serrer la main de Wanda. Pendant un bref instant, il sembla qu’une trêve avait été appelée – jusqu’à ce que Hope Summers se déchaîne avec un coup de grâce inattendu. le X Menl’adolescent le plus puissant de son pays avait réussi à battre Sorcière écarlate, laissant Captain America pousser un soupir exaspéré.

