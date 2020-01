Comment voler des super pouvoirs dans le Arrowverse Revealed | .

Avertissement: la fonctionnalité suivante contient SPOILERS for Black Lightning, saison 3, épisode 11, The Book of Markovia: Chapter Two: Lynn’s Addiction. “

Le dernier épisode de Éclair noir a introduit une nouvelle méthode pour obtenir des super-pouvoirs dans le Arrowverse: Épissage des gènes. Bien que les effets soient strictement temporaires, le processus est fiable et aura sans aucun doute des ramifications majeures pour Earth-Prime dans son ensemble.

L’histoire centrale de Black Lightning s’est concentrée sur une agence gouvernementale appelée l’ASA et leurs efforts au cours des quatre dernières décennies pour développer une armée de soldats métahumains grâce à l’expérimentation génétique; d’abord sous le couvert d’un programme de vaccination financé par des fonds publics, puis par la libération contrôlée d’un médicament de rue appelé Green Light. Au cours des deux dernières années, l’ASA a employé le Dr Lynn Stewart (l’une des plus grandes neuroscientifiques du monde et ex-femme de Black Lighting) pour essayer de stabiliser le métagène chez les divers enfants qu’ils avaient pris au fil des ans. La plupart des sujets testés par l’ASA ont été mis en suspension cryogénique dans les années 1980, après avoir réalisé que leur vaccin avait réussi à déclencher le métagène, mais avait également causé l’épuisement rapide des corps des métahumains nouvellement créés. La formule Green Light était légèrement plus stable, mais laissait encore aux nouveaux métahumains une multitude de problèmes de santé.

Après plus d’un an d’études, le Dr Stewart a trouvé une chaîne protéique qui pourrait être utilisée pour renforcer les brins d’ADN qui contrôlaient les capacités des métahumains. Curieusement, les chaînes étaient uniques à la moelle osseuse d’un humain ordinaire; le patron du crime, Tobias Whale, qui avait été placé sous la garde de l’ASA après avoir constamment interféré dans leurs efforts pour prendre le contrôle de Freeland tout en construisant sa propre armée privée de méthaumains. Bien qu’il ne soit pas un scientifique, Whale n’était pas un imbécile et il a rapidement déterminé que le Dr Stewart l’utilisait comme un moyen de stabiliser les jeunes métahumains. Il a également compris que, contrairement à la plupart des scientifiques travaillant pour l’ASA, le Dr Stewart se souciait honnêtement de ses accusations et ne travaillait pour l’ASA que pour sauver des vies, ne connaissant pas leur objectif ultime pour les enfants.

Toujours le maître manipulateur, Whale a joué sur les bonnes intentions du Dr Stewart et a proposé de s’entraider, soulignant que sans lui, il n’y aurait aucun moyen pour l’ASA de transformer les enfants métahumains en super soldats. Après que le Dr Stewart a fourni à Whale une liste de toutes les superpuissances qu’ils avaient trouvées parmi les enfants captifs, il a proposé que le Dr Stewart inverse le processus qui épissait sa chaîne de protéines dans les enfants et utilise la chaîne du gène métahumain de l’un des enfants sur lui. Plus précisément, la chaîne d’une fille qui avait développé des pouvoirs de camouflage qui lui ont permis de se fondre parfaitement dans n’importe quel environnement et de passer inaperçue.

Après avoir testé le processus d’épissage sur Sgt. Grayle (un soldat de l’ASA qui avait également appris la vérité sur ce que l’organisation prévoyait et partagé son objectif de les arrêter), le Dr Stewart a perfectionné la formule de camouflage. Bien que les épissures n’aient duré qu’une heure à la fois, c’était plus que suffisamment d’invisibilité temporaire pour que Tobias Whale s’échappe de l’aile médicale de la base secrète de l’ASA où il était détenu. Il reste à voir comment Éclairage noir répondra à sa femme aidant son ennemi juré à échapper à la garde à vue ou quelles ramifications les superpuissances temporaires peuvent avoir sur le Arrowverse. Cependant, il semble prudent de dire que ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons quelqu’un acquérir des superpuissances épissées par gènes.

