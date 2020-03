Comment votre retard affecte-t-il la phase 4 de Marvel?

Avec la pandémie de coronavirus, de nombreux films ont dû être annulés. Enfin, Marvel a confirmé hier la nouvelle que Black Widow ne sera pas libérée à la date stipulée. Avec une phase 4 déjà organisée, cette décision affectera-t-elle l’univers cinématographique Marvel?

La nouvelle a été publiée hier que Marvel avait décidé de retarder la première de Veuve noire, qui arriverait dans quelques mois. De cette façon, le retard du premier film de la nouvelle phase 4, a conduit les fans à se demander si cette décision pourrait affecter les prochains projets de la Univers cinématographique Marvel. Car s’il y a quelque chose qui caractérise le studio c’est sa capacité à relier tous ses projets et que sa chronologie est toujours très justifiée. Pour le moment, on ne sait pas si ce film est sans conséquence pour la nouvelle phase ou s’il a une clé cachée.

Jusqu’à présent, personne ne connaît exactement les événements de Veuve noire. Pour cette raison, on ne sait pas si le film pourrait se connecter avec la première série de Marvel y Disney +, Le faucon et le soldat de l’hiver, ou s’il le fera avec Los Eternos, son prochain film. C’est de la spéculation, mais des films de phase 4 comme Docteur Strange dans le multivers de la folie, Shang-Chi et la légende des dix anneaux ou Thor: Amour et tonnerre ils ont aussi leurs productions lentes.

Il faudra voir comment le studio joue avec les dates et les projets, en gardant toujours le secret de ses formules et de ses connexions. Pour le moment, une personne de Marvel a pu confirmer à Variety que le retard de Black Widow n’affectera pas le calendrier prévu de l’UCMMais cela le dit aussi sans savoir combien de temps le lancement sera arrêté.

Et en première sur Disney +?

Bien que cela semble quelque peu improbable, d’autres producteurs comme Universal ont déjà commencé à annoncer qu’ils publieront du contenu en streaming au cours de ce mois. Peut-être que Marvel pourrait opter pour une première du film Scarlett Johansson à travers la plate-forme, qui arrivera dans notre pays le 24 mars. Bien sûr, dans le cas où vous ne souhaitez pas que les dates et la chronologie soient déformées.

Ce sont toutes des hypothèses, et c’est sans aucun doute l’une de celles qui sonne le moins car avec les grandes billetteries que Marvel fait habituellement, cette décision Cela pourrait signifier une baisse de revenu. Le cinéma est la grande clé et le succès du studio.

