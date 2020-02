Communauté: 10 meilleurs moments de la saison 1

Alors que de nombreuses comédies de comédie ont honoré les ondes télévisées, très peu ont laissé une marque durable comme NBC’s Community. Créée et dirigée par Dan Harmon (Rick et Morty), la série suit un groupe d’étude inadapté fréquentant le Greendale Community College. Dirigé par l’ancien avocat égoïste Jeff (Joel McHale), le groupe apprend à devenir une famille malgré leurs grandes différences.

CONNEXES: Communauté: 10 moments les plus émouvants

Tout au long de sa première saison, Community a présenté des moments mémorables qui ont défini sa première année à la télévision. Pourtant, parmi les références méta-humour et pop-culture de la série, ses plus grands succès contenaient généralement des leçons et du cœur. Avec le dixième anniversaire de la première saison qui vient de se terminer, jetons un coup d’œil à ses dix meilleurs moments. Les spoilers complets sont ci-dessous.

10 Shirley retourne pour Pierce

La mère du groupe d’étude, Shirley (Yvette Nicole Brown) a la possibilité de fléchir ses capacités de leadership dans “Pottery débutant”. Après s’être inscrit à un cours de voile organisé sur un parking, Shirley reçoit le commandement du navire. En raison d’une «tempête», elle abandonne Pierce (Chevy Chase) après sa chute avant de changer d’avis et de revenir pour lui.

Avec une opportunité d’être respecté en tant que capitaine compétent, Shirley décide d’être gentil. Le sentiment est important compte tenu de la façon dont le groupe était sur le point d’atteindre un niveau élevé et de la relation difficile de Shirley avec Pierce. En le sauvant à un coût pour elle-même, Shirley montre qu’une personne vraiment gentille se comporte comme ça de manière cohérente, pas seulement quand c’est pratique.

9 Troy danse avec Britta

Tout en semblant attirer les farfelus, Greendale peut également faire ressortir le meilleur des gens. Dans «Danse interprétative», Troy (Donald Glover) et Britta (Gillian Jacobs) découvrent que l’autre est inscrite à un cours de danse. Fatigué de se cacher, le couple prévoit de le dire au groupe d’étude mais Troy se retire au dernier moment. Pendant son récital de danse, Britta se fige avant que Troy ne monte sur scène et l’aide à terminer la routine.

Le moment met en évidence la beauté de Greendale et ses effets sur le groupe d’étude. Troy, un ancien jock qui s’identifie comme masculin, n’aurait probablement jamais dansé sur scène au lycée. Mais à Greendale, il trouve une nouvelle définition de son identité et cela inclut aider son ami de la manière la plus communautaire: se déshabiller en unitard noir et danser.

8 Annie et Shirley font équipe

Sans aucun doute, Annie (Alison Brie) et Shirley sont les deux membres les plus aimables du groupe d’étude. Dans “The Science of Illusion”, les deux hommes sortent de leur zone de confort en tant que gardes de sécurité enquêtant sur le vandalisme d’April Fools. Guidé par l’expertise d’Abed (Danny Pudi) avec le genre copain cop, les deux se récidivent pour voir qui est le mauvais flic.

CONNEXES: Communauté: 10 fois le groupe d’étude a été horrible avec Britta

Avec Pierce dans le costume d’un magicien “lecture d’esprit” Jeff, l’histoire culmine dans la paire admettant que le conflit était dû à leur insécurité à leur sujet. Tout en faisant rire, l’équipe est importante pour les aider à réaliser que Greendale est un endroit sûr pour eux-mêmes.

7 Le groupe d’étude combat les intimidateurs

Comme les meilleurs épisodes communautaires, “Religion comparée” embrasse les différences des personnages. Après s’être disputé avec des intimidateurs, Jeff se prépare à se battre avec l’aide du groupe d’étude. Shirley proteste initialement mais décide finalement de se joindre à eux pour combattre les brutes au sommet d’une exposition de Noël dans le quad.

Le combat enneigé est trop stupide, mais il montre à quel point les personnages ont grandi depuis leur première rencontre. Avec sa fierté blessée, Jeff va d’abord à l’encontre de son désir de participer au respect des souhaits de Shirley. Pendant ce temps, Shirley va à l’encontre de sa nature paisible et religieuse pour défendre Jeff. Le moment a un message fort sur la famille: se soutenir mutuellement, même en désaccord.

6 Abed brise la classe Psych

Bien qu’étant le plus inhabituel, Abed est le meilleur membre du groupe d’étude à plusieurs égards. Dans “Social Psychology”, sa grandeur est explorée quand Annie lui demande de faire partie d’une expérience sociale qui teste ce qui se passe quand on demande aux gens d’attendre à plusieurs reprises. Ne connaissant pas la vraie nature de l’expérience, Abed attend 26 heures.

En plus de présenter les hilarantes freakouts de Troy et Señor Chang (Ken Jeong), le moment montre sa loyauté féroce. Alors qu’il était calme pendant l’expérience, Abed admet que cela le mettait en colère mais il est resté parce qu’Annie, une amie, lui a demandé de le faire. La scène est également une parodie intelligente d’expériences sociales alors que le professeur Duncan (John Oliver) et ses élèves font tourner les tables.

5 Le groupe d’étude se transforme en mafia

Alors que la première saison regorge de références à la culture pop, “Contemporary American Poultry” n’est sans vergogne qu’un clin d’œil aux films de gangsters. Fatigué de la cafétéria à court de doigts de poulet, le groupe d’étude plante Abed comme employé pour retravailler le système. Ils deviennent puissants et gâtés sous lui et apprennent pourquoi trop de pouvoir peut être nocif.

CONNEXES: Les 10 meilleurs épisodes de concept haut de gamme, classés

Ancré dans la narration de Abf Goodfellas-esque, le poulet de contrebande de montée et d’automne du groupe d’étude est une appréciation amusante et créative de la culture pop. Le scénario souligne également l’importance de Jeff et Abed pour le groupe d’étude. Jeff, bien qu’il ne soit pas connu pour être généreux, est un leader naturel qui maintient l’ordre. Abed, qui a du mal à se connecter avec les autres, est un meilleur ami. À la fin de l’épisode, ils jurent de travailler ensemble pour le bien de tous.

4 Jeff Plays Pool Nue

La communauté a tendance à être ancrée, mais parfois elle s’immerge complètement dans l’absurdité. Dans «Éducation physique», Jeff rejoint un cours de billard et est tenu par un entraîneur de porter un uniforme de gym embarrassant. Voulant se prouver le contraire, Jeff et l’entraîneur jouent un match dans les uniformes avant de le retirer tous les deux dans un grand geste.

Du doyen (Jim Rash) prenant des photos aux réactions de la foule, le match de billard nu est de la comédie. Mais en dehors de la valeur du rire, le moment se passe parce que Jeff apprend à être en sécurité avec son vrai soi et à ne pas laisser les opinions extérieures le déranger. C’est la beauté de la communauté, il y a une leçon à tirer même en regardant deux hommes adultes se déshabiller en jouant au billard.

3 Présentation espagnole de Pierce et Jeff

Dans “Spanish 101”, l’égocentrique Jeff montre son premier signe de changement. Après avoir échoué à s’associer avec Britta sur un projet espagnol, Jeff est accidentellement jumelé avec Pierce. Il abandonne le vieil homme décousu avant de changer d’avis et d’exécuter la scène complexe de Pierce devant la classe.

CONNEXES: Communauté: 10 des pires choses que Pierce ait jamais faites

Marquée avec “Wise Up” de la chanteuse Aimee Mann, la présentation est étrange, drôle et, finalement, touchante. En raison de sa nature embarrassante, Jeff ne le fait pas pour lui-même mais comme un geste gentil envers un ami. Il y a aussi le fait qu’il pouvait se voir à Pierce, qui a vécu une vie égoïste similaire. La scène a été l’un des premiers indicateurs majeurs de la communauté n’était pas une simple comédie de comédie.

2 Le groupe d’étude invite Jeff Back

Dès le début, il était clair que Community était intitulé ainsi pour une raison. Dans “Pilot”, le manipulateur Jeff est invité à quitter le groupe d’étude et il déclare fièrement qu’il n’en a pas besoin en raison de la possession de réponses aux tests achetées. Après avoir découvert que les réponses sont vierges, Jeff offre des conseils à Pierce et Troy et le groupe d’étude l’invite à rentrer.

Le moment est important car il établit l’importance du groupe d’étude pour le reste de la série. Jeff, un ancien avocat égoïste, a traversé la vie avec sa bouche et en prenant soin de lui-même. À Greendale, il se rend compte qu’il ne peut pas tout faire lui-même et qu’il a besoin des autres. En admettant que c’était ennuyeux sans lui, le groupe d’étude révèle qu’ils ont besoin d’un leader charismatique pour les guider.

1 Le combat de paintball

La communauté peut être une comédie, mais elle embrasse également l’action. Dans “Modern Warfare”, Jeff fait une sieste dans sa voiture et se réveille pour trouver Greendale rempli d’éclaboussures de paintball et d’étudiants fous. Il découvre que la compétition de paintball sur le campus a un prix d’inscription en classe prioritaire et fait équipe avec le groupe d’étude pour l’atteindre.

Malgré l’intrigue simple, le combat de paintball est l’un des meilleurs moments de la communauté. De The Terminator à Friends, l’épisode embrasse l’affinité de la série pour référencer les classiques tout en mettant en scène une scène classique après la suivante. Même si un seul étudiant a obtenu le prix (Shirley), les téléspectateurs gagnent avec un événement préféré des fans qui a généré plusieurs suites.

SUIVANT: Communauté: 10 détails cachés que vous avez manqués dans l’épisode de la guerre moderne

Prochain

Stranger Things: 10 couples qui auraient fait beaucoup de sens (mais qui ne se sont jamais réunis)



A propos de l’auteur

Danny Pham est un écrivain spécialisé dans le divertissement et la culture pop. Lorsque Danny n’écrit pas sur lui à la troisième personne, il aime essayer de gagner l’affection de son chat, Arya. Suivez @DannyPhammy sur Twitter pour voir à quel point la vie d’un écrivain peut être triste.

En savoir plus sur Danny Pham