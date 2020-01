Communauté: 5 meilleurs et 5 pires épisodes de la saison 1 (selon IMDb)

En 2009, Community a fait sa première sur NBC. À première vue, il n’y avait rien de spécial à ce sujet. L’accent était mis sur un groupe diversifié de personnes qui fréquentent un collège communautaire pour une multitude de raisons. Le casting, y compris les goûts de Joel McHale, Alison Brie et Donald Glover, était certainement talentueux, mais le concept n’a pas époustouflé les gens.

Cependant, à quelques épisodes de la première saison de la série, il est devenu clair que c’était quelque chose de spécial. Le public regardait l’une des séries les plus créatives et uniques de toute la télévision. Nous examinons les hauts et les bas de la première saison, selon les notes sur IMDb.

10 Pire: la politique de la sexualité humaine (7.9)

Greendale accueille une foire STD dans ce, le onzième épisode de la série. À la mode typique de Greendale, ça se passe mal. Dean Pelton sert de l’alcool et distribue des préservatifs percés de trous, ce qui va à l’encontre du but recherché. L’accent principal était mis sur Annie et son manque d’expérience sexuelle.

Une intrigue secondaire comprenait Troy et Abed en compétition dans une série d’événements pour voir qui était le meilleur athlète, tandis qu’un autre a vu Pierce et Jeff en double date à la foire. Bien que cela n’ait pas reçu de critiques trop négatives, il a été considéré comme médiocre et non quelque chose qui a livré le potentiel de l’émission.

9 Best: Introduction à la statistique (8.8)

Lors d’une récente conversation avec la plupart des acteurs, ils ont indiqué “Introduction à la statistique” comme le moment où l’émission a vraiment cliqué. Le septième épisode, ce fut le premier de leurs versements sur le thème de Halloween toujours forts. Ce spectacle a toujours cloué des épisodes de vacances.

Jeff a fait sauter le groupe d’étude pour avoir une chance de sortir avec son professeur de statistique mais est revenu les aider en cas de besoin. Nous avons eu des moments de costumes hilarants comme Pierce en tant que Beastmaster et Abed en tant que Batman. De plus, c’était la première fois que Troy et Abed semblaient se lier.

8 Pire: Droit pénal avancé (7.9)

Le cinquième épisode, “Advanced Criminal Law” a plus d’avis que notre précédente “pire” entrée, ce qui lui donne un classement légèrement plus élevé malgré la même note de 7,9. Cet épisode a vu le señor Chang menacer d’échouer tout le monde lorsqu’il découvre que quelqu’un a triché. Il est révélé que Britta est la coupable, elle est donc jugée.

Jeff devient son avocat, ce qui montre finalement que leur amitié a dépassé le cadre de son désir de se connecter avec elle. Une intrigue secondaire où Annie a recruté Pierce pour écrire une chanson d’école n’a pas suscité suffisamment de rires pour en faire un épisode plus fort.

7 Meilleur: Débat 109 (8.9)

De nombreux fans tiennent “Debate 109”, le neuvième épisode de l’histoire, en haute estime. Dans ce document, Jeff rejoint le club de débat aux côtés d’Annie pour combattre un rival arrogant d’une autre école. Ils flirtent et finissent par s’embrasser pour la première fois, déclenchant une romance potentielle pour laquelle de nombreux fans aspiraient.

Vous ne pouvez pas vous empêcher d’aimer l’histoire d’Abed prédisant l’avenir avec ses films en raison de sa connaissance de la façon dont chaque personne agit dans une situation donnée. Il y avait aussi Pierce qui essayait d’hypnotiser Britta pour l’aider à cesser de fumer et à le faire réussir de façon inattendue.

6 pire: espagnol 101 (7,9)

Un autre 7,9, mais celui-ci avait plus de 2 000 critiques. Le deuxième épisode de tous les temps, “Spanish 101” nous a amenés à l’intérieur de la classe pour laquelle le groupe d’étude s’est réuni en premier lieu. Cela signifiait que c’était notre introduction à Señor Chang, qui allait devenir un incontournable de la série à l’avenir.

Les émissions éprouvent souvent des difficultés avec leurs premiers épisodes. Les caractères et le format n’ont pas été définis. Par exemple, Troy et Abed ne font pas grand-chose (à part leur scène de rap emblématique), tandis que l’accent est mis sur un scénario pour Pierce et Jeff. Même l’histoire parallèle de Britta / Annie / Shirley voit un temps d’écran limité pour eux.

5 Meilleur: Éducation physique (9.0)

Toujours à la recherche d’un cours d’éclatement, Jeff en découvre un sur le billard. Malheureusement, le professeur (dans une forte performance de la star invitée Blake Clark), ne lui permet de jouer que dans de petits shorts qui n’ont pas l’air cool. Cela conduit à un jeu en tête-à-tête où les deux se déshabillent jusqu’à nu.

“L’éducation physique”, le dix-septième épisode, a également quelques moments emblématiques d’Abed. Le groupe trouve un dessin romantique d’Abed dans un livre et croit que quelqu’un a le béguin pour lui. Ils tentent de le faire courtiser, mais découvrent que le dessin était une version blanche identique de lui.

4 pires: le football, le féminisme et vous (7.8)

Un autre cas de la série ne trouvant pas ses bases tôt. Le sixième épisode, “Football, féminisme et vous”, a vu Jeff et Annie jouer à la lutte contre Troy. Annie voulait qu’il se concentre sur l’école afin qu’ils puissent passer du temps ensemble, tandis que Jeff le faisait retourner au football.

Britta et Shirley avaient un complot de liaison de qualité impliquant la salle de bain, tandis que Pierce travaillait avec le doyen pour trouver l’idée de la mascotte mémorable Greendale Human Being. Bien que l’épisode présente des moments clés de la série, ce n’était pas le meilleur travail de Community.

3 meilleurs: volaille américaine contemporaine (9.3)

Il s’agissait d’un cas où Community montrait à quel point cela pouvait être étrange et brillant. “Contemporary American Poultry” est la vingt et unième édition et a fait passer une idée simple au niveau supérieur. Tout le monde à Greendale a adoré les doigts de poulet de la cafétéria, mais ils ont toujours manqué de produit.

Le groupe d’étude a pris le relais en mettant Abed comme cuisinier. Ils ont utilisé ce pouvoir pour gérer l’école et l’histoire a été racontée sous la forme d’un film mafieux classique. Il a été fortement loué et comportait des références à Goodfellas, The Godfather et même à seize bougies.

2 Pire: Pilote (7.8)

Comme indiqué précédemment, une série peut souvent avoir certains de ses épisodes mineurs dès le départ. “Pilot” était dans ce sens pour Community. Il a réussi à nous présenter de nombreux personnages et à savoir qui ils allaient avancer. Cependant, ils n’étaient toujours pas étoffés.

Compte tenu de la note de 7,8, il est clair que c’est loin d’être un mauvais épisode de télévision. Il n’y a tout simplement pas grand-chose qui ressemble à la communauté que nous finirions par aimer. À part une bonne bande sonore et un discours entraînant de Jeff Winger, cela ressemble à un spectacle différent.

1 Meilleur: Modern Warfare (9.8)

Six saisons terminées et il y a de fortes chances que “Modern Warfare” soit toujours le meilleur épisode de l’histoire de la communauté. Le vingt-troisième épisode a été réalisé par Justin Lin, qui a ensuite dirigé Star Trek Beyond et certains films Fast and Furious. C’est en partie parce qu’il a montré son penchant pour les scènes d’action dans cet épisode.

Greendale est devenue une zone de guerre lorsqu’un match de paintball est devenu sérieux après l’annonce de l’inscription prioritaire comme prix. L’épisode a donné aux fans des tonnes d’action, des références à des films classiques et des moments de personnages stellaires. C’est tout ce qui a rendu cette série si spéciale.

